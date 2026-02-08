Coway veröffentlicht die Implementierungsbewertung seines Corporate Value-Up Plan

Seit der Bekanntgabe seines Corporate Value-Up Plan im Jahr 2025 hat Coway spürbare Fortschritte in den Bereichen Umsatzwachstum, Aktionärsrendite, finanzielle Solidität und Unternehmensführung erzielt

Bis heute hat das Unternehmen 247,3 Milliarden Koreanische Won (KRW) an Ausschüttungen an die Aktionäre vorgenommen und damit das Ziel einer Rendite von 40 % erreicht

Ab dem Geschäftsjahr 2026 wird Coway der Ausschüttung von Bardividenden Priorität einräumen, um den Status als Hochdividendenunternehmen zu sichern und Steuervorteile für die Aktionäre zu erzielen

Coway meldet eine verbesserte Compliance-Rate von 74 % bei wichtigen Governance-Indikatoren und strebt bis 2027 eine Quote von 93 % an

SEOUL, Südkorea, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., die „Best Life Solution Company", hat heute eine Bewertung des Umsetzungsstatus ihres Corporate Value-Up Plan bekannt gegeben, in der konkrete Erfolge zur Steigerung des Shareholder Value dargelegt und die mittel- bis langfristige strategische Roadmap detailliert beschrieben werden.

Letztes Jahr stellte Coway seinen Corporate Value-Up Plan vor, der die folgenden Schlüsselindikatoren enthält, die bis 2027 erreicht werden sollen: Erreichen eines Umsatzes von über 5 Billionen KRW; Aufrechterhaltung einer Aktionärsrendite von 40 %; Einhaltung eines Verhältnisses von Nettoverschuldung zu EBIT von maximal 2,5; und Verbesserung der Governance-Rahmenbedingungen.

Seit der Bekanntgabe des Plans hat Coway mehrere interne Überprüfungen des Implementierungsfortschritts durchgeführt und proaktiv ergänzende Maßnahmen vorbereitet, um die Wirksamkeit der Umsetzung zu verbessern. Diese Offenlegung dient dazu, eine Bewertung der bisherigen Ergebnisse transparent zu kommunizieren, den Aktionären und dem Markt die Zukunftspläne zu vermitteln und die Glaubwürdigkeit und positiven Auswirkungen der Wertsteigerungsinitiativen zu bekräftigen.

Frühe Fortschritte bei der Erreichung der Umsatzziele: Beschleunigung der 5-Billionen-KRW-Roadmap

Im Jahr 2025 erzielte Coway einen Umsatz von 4,96 Billionen KRW, was einem Anstieg von 15,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Leistung übertrifft die vom Unternehmen angestrebte durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von 6,5 % deutlich, sodass Coway seinem Ziel, bis 2027 einen Umsatz von 5 Billionen KRW zu erreichen, deutlich früher als geplant näherkommt.

Coway erzielte im Jahr 2025 ein solides Wachstum durch die Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit im Inlandsgeschäft und die kontinuierliche Expansion seiner Auslandsaktivitäten. Auf dem heimischen Markt trug das stetige Wachstum im Bereich der Wasserfiltervermietung zur Stärkung der Grundlage des Kerngeschäfts des Unternehmens bei, während auf globaler Ebene das Umsatzwachstum durch die kontinuierliche Expansion bestehender Tochtergesellschaften im Ausland sowie durch das rasante Wachstum neuerer Unternehmen vorangetrieben wurde.

Diese starke Leistung wurde insbesondere durch BEREX vorangetrieben, die Schlaf- und Wellnessmarke von Coway, die 2022 als Teil der strategischen Vision von Chairman Junhyuk Bang zur Sicherung neuer Wachstumsmotoren eingeführt wurde. Im Jahr 2025 erzielte BEREX einen Gesamtumsatz von 719,9 Milliarden KRW im In- und Ausland.

Neben der Einführung von BEREX-Produkten auf internationalen Märkten und der Erweiterung der Produktpalette in verschiedenen Kategorien stieg der Anteil der Überseemärkte am Gesamtumsatz von Coway im Einklang mit der Strategie des Vorsitzenden zur globalen Expansion im Jahr 2025 auf etwa 40 %, wodurch die Präsenz von Coway auf der globalen Bühne weiter gestärkt wurde.

Erreichen einer Aktionärsrendite von 40 % durch ausbalancierte Ausführung

Coway erzielte im Jahr 2025 erfolgreich eine Gesamtrendite für die Aktionäre von 40 %, was einem Betrag von 247,3 Milliarden KRW entspricht. Dies wurde durch eine ausgewogene Mischung aus Bardividenden in Höhe von 137,3 Milliarden KRW und dem Erwerb eigener Aktien im Wert von 110,0 Milliarden KRW erreicht. Insbesondere hat das Unternehmen rund 1,9 Millionen eigene Aktien, die 2017 und 2024 erworben wurden, eingezogen, um den Wert pro Aktie direkt zu steigern.

Unter Beibehaltung der Rendite von 40 % bis 2027 wird Coway der Ausschüttung von Bardividenden Vorrang einräumen, um die Anforderungen an ein „Unternehmen mit hoher Dividende" zu erfüllen, damit die Aktionäre von der gesonderten Besteuerung von Dividendeneinkünften profitieren können. Das Unternehmen wird außerdem eine Ausschüttungsquote von mindestens 25 % beibehalten und die Gesamtdividende gegenüber dem Vorjahr um mehr als 10 % erhöhen. Die verbleibenden 15 % des Renditepools werden flexibel zwischen dem Rückkauf eigener Aktien und zusätzlichen Bardividenden aufgeteilt, um die Steuervorteile für die Aktionäre und die Gesamtrenditen zu maximieren.

Aufrechterhaltung der finanziellen Solidität und eines stabilen Kapitalstrukturmanagements

Neben der Ausweitung von Wachstumsinvestitionen und Aktionärsrenditen arbeitet Coway daran, seine angestrebte Kapitalstruktur so zu gestalten, dass finanzielle Stabilität gewährleistet ist. Mit Stand 2025 lag das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBIT des Unternehmens bei 2,1, und Coway plant, dieses Verhältnis bis 2027 durch kontinuierliches und konsequentes Kapitalstrukturmanagement auf bis zu 2,5 anzupassen.

Um Finanzmittel für Wachstumsinvestitionen, Betriebskapital und Aktionärsrenditen zu sichern, nutzt Coway aktiv Fremdkapitalfinanzierungen zur Steigerung der Kapitaleffizienz und achtet gleichzeitig streng auf die Einhaltung seiner Bonitätsrisiken, um die langfristige finanzielle Tragfähigkeit weiter zu stärken.

Verbesserung der Compliance-Raten für wichtige Governance-Indikatoren

Seit der ersten Bekanntgabe seines Corporate Value-Up Plan hat Coway einen Anstieg seiner Compliance-Rate bei wichtigen Governance-Indikatoren auf 74 % gemeldet. Dieser Anstieg ist auf eine Erhöhung des Anteils externer Direktoren auf 67 % sowie auf die Einrichtung eines Vergütungsausschusses zurückzuführen, der sich ausschließlich aus externen Direktoren zusammensetzt.

Coway hat außerdem einen mittel- bis langfristigen Fahrplan für die Weiterentwicklung seiner Unternehmensführung vorgelegt. Im Jahr 2026 plant das Unternehmen die Einrichtung eines internen Transaktionsausschusses und eines Systems unabhängiger Senior-Direktoren, um seine Unternehmensführung weiter zu verbessern. Außerdem wird es seine Satzung entsprechend den jüngsten Änderungen des südkoreanischen Handelsgesetzes anpassen. Bis 2027 strebt Coway eine Compliance-Rate von 93 % bei den wichtigsten Governance-Indikatoren an, unter anderem durch die Einführung von elektronischen Abstimmungs- und kumulativen Abstimmungssystemen.

Ein Vertreter von Coway erklärte: „Seit der Bekanntgabe unseres Corporate Value-Up Plan haben wir greifbare Ergebnisse in Bezug auf unsere Wachstumsrate, die Rendite für unsere Aktionäre und unsere Governance-Standards erzielt. Auch in Zukunft werden wir die Umsetzung des Plans anhand von Schlüsselindikatoren genau überwachen und uns weiterhin für einen ausgewogenen Ansatz einsetzen, der sowohl Investitionen in zukünftige Wachstumsmotoren als auch die Rendite für unsere Aktionäre stärkt und so eine stetige Steigerung des Unternehmenswerts auf mittlere bis lange Sicht sicherstellt."

Weitere Informationen zum Corporate Value-Up Plan von Coway finden Sie auf der Investor Relations-Seite des Unternehmens.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. BEREX, die Schlaf- und Wellness-Marke des Unternehmens will die Lebensqualität durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Im Jahr 2025 brachte das Unternehmen Coway Life Solution auf den Markt, eine Premium-Plattform für die Altenpflege, die personalisierte Pflegelösungen für verschiedene Lebensphasen anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

