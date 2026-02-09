Coway présente l'évaluation de la mise en œuvre de son Plan de valorisation de l'entreprise

Depuis l'annonce de son Plan de valorisation de l'entreprise (« Corporate Value-Up Plan ») en 2025, Coway a enregistré des progrès tangibles en matière de croissance du chiffre d'affaires, de rendement pour les actionnaires, de solidité financière et de gouvernance

À ce jour, la société a réalisé 247,3 milliards de wons sud-coréens (KRW) de retours aux actionnaires, atteignant ainsi son objectif d'un taux de retour de 40 %

À partir de l'exercice 2026, Coway donnera la priorité aux dividendes en espèces afin de maintenir son statut de société dégageant des dividendes élevés et offrant des avantages fiscaux aux actionnaires

Le taux de conformité aux principaux indicateurs de gouvernance s'élève à 74 % et Coway vise un taux de conformité de 93 % d'ici à 2027

SÉOUL, Corée du Sud, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co, Ltd, la « Best Life Solution Company », a annoncé aujourd'hui une évaluation de l'état de mise en œuvre de son Plan de valorisation de l'entreprise (« Corporate Value-Up Plan »), soulignant les réalisations concrètes pour améliorer la valeur pour les actionnaires et détaillant sa feuille de route stratégique pour le moyen et le long terme.

L'an dernier, Coway avait dévoilé son Plan de valorisation de l'entreprise, qui comprend les indicateurs clés suivants à atteindre d'ici 2027 : réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 5 billions KRW ; maintenir un taux de retour sur investissement pour les actionnaires de 40 % ; gérer un ratio dette nette/BAII inférieur à 2,5 et ; améliorer ses cadres de gouvernance.

Depuis l'annonce du plan, Coway a procédé à plusieurs examens internes de l'état d'avancement de la mise en œuvre dudit plan et a préparé de manière proactive des mesures supplémentaires pour améliorer l'efficacité de l'exécution. Cette communication vise à proposer de manière transparente une évaluation des résultats obtenus à ce jour, à présenter les projets futurs aux actionnaires et au marché, ainsi qu'à réaffirmer la crédibilité et l'impact positif des initiatives de l'entreprise en matière de valorisation.

Premiers progrès vers les objectifs en matière de chiffre d'affaires : accélérer la feuille de route pour atteindre un chiffre d'affaires de 5 billions de KRW

En 2025, Coway a enregistré un chiffre d'affaires de 4,96 billions KRW, soit une augmentation de 15,2 % en glissement annuel. Cette performance dépasse largement le taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % visé par l'entreprise, ce qui place Coway bien en avance sur son calendrier pour dépasser son objectif de 5 billions KRW d'ici 2027.

Coway a maintenu une croissance solide en 2025 grâce au renforcement de la compétitivité de ses activités nationales et à l'expansion continue de ses activités à l'international. Sur le marché intérieur, la croissance régulière des contrats de location de purificateurs d'eau a permis de renforcer les bases de l'activité principale de l'entreprise. Sur le plan mondial, la croissance du chiffre d'affaires a été alimentée par l'expansion continue des filiales existantes à l'étranger et par la croissance rapide des nouvelles entités.

Cette solide performance est notamment due à BEREX, la marque de Coway dédiée au sommeil et au bien-être, lancée en 2022 dans le cadre de la vision stratégique du président Junhyuk Bang visant à trouver de nouveaux moteurs de croissance. En 2025, BEREX a généré 719,9 milliards KRW de recettes nationales et internationales.

Parallèlement au lancement des produits BEREX sur les marchés internationaux et à l'élargissement des gammes de produits dans diverses catégories, conformément à la stratégie d'expansion mondiale du président, la contribution des marchés étrangers au chiffre d'affaires global de Coway a augmenté pour atteindre environ 40 % en 2025, marquant ainsi le renforcement de la présence de Coway sur la scène mondiale.

Obtention d'un taux de rendement de 40 % pour les actionnaires grâce à une exécution équilibrée

Coway a réussi à atteindre un taux de rendement total pour les actionnaires de 40 % en 2025, soit 247,3 milliards KRW. Ce résultat a été obtenu grâce à une combinaison équilibrée de 137,3 milliards KRW de dividendes en espèces et de 110,0 milliards KRW d'acquisitions d'actions propres. L'entreprise a notamment retiré environ 1,9 million d'actions propres acquises en 2017 et 2024 afin d'augmenter directement la valeur par action.

Tout en maintenant le taux de rendement de 40 % jusqu'en 2027, Coway donnera la priorité aux dividendes en espèces afin de satisfaire à ses exigences de société dégageant des dividendes élevés (« High-Dividend Company ») qui permet aux actionnaires de bénéficier d'une imposition distincte sur les revenus de dividendes. La société maintiendra également un ratio de distribution de dividendes d'au moins 25 % et augmentera le montant total des dividendes de plus de 10 % en glissement annuel. Les 15 % restants seront répartis de manière flexible entre les achats d'actions propres et les dividendes en espèces supplémentaires afin de maximiser les avantages fiscaux pour les actionnaires ainsi que les rendements totaux.

Maintien de la solidité financière et gestion stable de la structure du capital

Parallèlement à l'expansion des investissements de croissance et des rendements pour les actionnaires, Coway œuvre pour gérer sa structure de capital cible de manière à garantir la stabilité financière. En 2025, le ratio dette nette/BAII de l'entreprise a été de 2,1, et Coway prévoit de le ramener à 2,5 d'ici 2027 grâce à une gestion continue et cohérente de la structure du capital.

Pour financer ses investissements de croissance, son fonds de roulement et les rendements pour les actionnaires, Coway utilise activement le financement par emprunt pour améliorer l'efficacité du capital, tout en maintenant rigoureusement sa cote de risque de crédit afin de continuer à renforcer sa viabilité fiscale sur le long terme.

Renforcement des taux de conformité pour les principaux indicateurs de gouvernance

Depuis l'annonce du Plan de valorisation de l'entreprise, Coway a fait état d'une hausse de son taux de conformité aux indicateurs clés de gouvernance, qui s'élève désormais à 74 %. Cette hausse est due à deux facteurs : d'une part, à l'augmentation de la proportion d'administrateurs externes, qui s'élève à présent à 67 %, et d'autre part, à la mise en place d'un Comité de rémunération (« Compensation Committee ») entièrement composé d'administrateurs externes.

Coway a également défini une feuille de route à moyen et long terme pour améliorer sa gouvernance d'entreprise. En 2026, l'entreprise prévoit de mettre en place un Comité des transactions internes (« Internal Transaction Committee ») et un système d'administrateurs indépendants principaux (« Senior Independent Director system ») afin d'améliorer encore sa gouvernance d'entreprise. Elle entreprendra également de modifier ses statuts conformément aux récentes révisions de la Loi sur le commerce (« Commercial Act ») de la Corée du Sud. D'ici 2027, Coway vise à atteindre un taux de conformité sur les indicateurs clés de gouvernance de 93 % grâce à des mesures telles que l'adoption de systèmes de vote électronique et de vote cumulatif.

Un responsable de Coway a déclaré : « Depuis l'annonce de notre Plan d'amélioration de valorisation de l'entreprise, nous avons obtenu des résultats tangibles en termes de taux de croissance, de rendement pour les actionnaires et de normes de gouvernance. À l'avenir, nous allons continuer à suivre de près la mise en œuvre du plan à l'aide d'indicateurs clés, tout en restant attachés à une approche équilibrée qui renforcera à la fois l'investissement dans les futurs moteurs de croissance et le rendement pour les actionnaires, garantissant ainsi l'amélioration constante de la valeur de l'entreprise sur le moyen et le long terme. »

Pour plus de détails sur le Plan de valorisation de l'entreprise de Coway, veuillez consulter la page dédiée aux Relations avec les investisseurs.

À propos de Coway Co., Ltd

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. BEREX, la marque de sommeil et de bien-être de l'entreprise, a vocation à améliorer la qualité de vie grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, l'entreprise Coway est devenue leader dans son secteur grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. Elle a prouvé son engagement en faveur de l'innovation avec des produits primés confirmant ses compétences en matière de santé à domicile, au service d'une part de marché inégalée, de la satisfaction de ses clients et de la notoriété de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam et en Europe, sur la base du succès commercial obtenu en Corée. En 2025, la société a lancé Coway Life Solution, une plateforme de soins aux personnes âgées haut de gamme proposant des solutions de soins personnalisées adaptées aux différentes étapes de la vie. Pour plus d'informations, veuillez consulter http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

