CreatorWeek 2025 é lançado em Macau, oferecendo uma plataforma única e vibrante para criadores de conteúdo do mundo todo se conectarem, colaborarem e inovarem

Notícias fornecidas por

Macao Government Tourism Office (MGTO)

27 out, 2025, 17:45 GMT

MACAU, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- O CreatorWeek Macau 2025, coorganizado pelo Gabinete de Turismo do Governo de Macau (MGTO) e pela Branded, com o grupo Adbeyond Macau como parceiro colaborador, está acontecendo de 24 a 28 de outubro. O evento está transformando a cidade em uma vibrante vitrine da criatividade global. Com mais de 180 grupos de criadores, 50 palestrantes principais e 20 apresentações ao vivo vindas de todo o mundo, o evento vem atraindo ampla atenção como a primeira grande celebração da economia criativa em Macau.

Continue Reading
1
1

A festa de abertura do CreatorWeek em 24 de outubro, no Wynn Palace, deu início a uma semana marcada por energia criativa e diálogo internacional. Os participantes compartilharam ideias criativas e exploraram como histórias diversas podem ser expressas globalmente por meio de novos formatos de conteúdo. O evento promoveu uma troca vibrante, na qual criadores chineses compartilharam suas tradições e perspectivas modernas, enquanto criadores internacionais reinterpretaram essas narrativas para o público mundial. Por meio de experiências interativas, os participantes destacaram a vitalidade criativa de Macau e sua posição única como ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente.

A conferência CreatorWeek, realizada nos dias 27 e 28 de outubro no Grand Lisboa Palace Resort Macau, reunirá criadores, líderes de mídia social e representantes do Google, Bilibili, Meta, YouTube, Red e Douyin. Convidados notáveis como Stokes Twins e Alan Chikin Chow participarão de debates sobre as diferenças entre comunidades do Oriente e do Ocidente, monetização e colaboração intercultural, reforçando o papel de Macau como um centro criativo.

Os participantes estão imersos em sessões que vão além da produção digital. As oficinas de bem-estar estão sendo realizadas no Fantasy Box do MGM, com criadores como Will Liu e Matt Tralli conduzindo treinamentos de bem-estar. Enquanto isso, o Encontro, nos dias 25 e 26 de outubro, no The Londoner Macau, está atraindo centenas de fãs para interações próximas com 40 criadores populares, incluindo Apl.de.Ap, Steven He e Berywam.

Enquanto isso, o Galaxy Macau™ será o palco principal do CreatorWeek Live, apresentando performances de estrelas internacionais como o grupo de K-pop XODIAC, o grupo japonês Psychic Fever from EXILE TRIBE e o filipino Mikey Bustos. A CreatorWeek Academy lançará uma série de oficinas práticas, com especialistas do setor e representantes das principais plataformas compartilhando insights sobre criação de conteúdo e estratégias para expansão em mercados globais.

Um Tour pela Comunidade Local especial reunirá criadores internacionais e embaixadores locais para explorar os bairros, a culinária e a cultura da cidade, criando conteúdos colaborativos que transmitirão o espírito de Macau para o público global.

"O CreatorWeek Macau 2025 está revelando para o mundo o charme único e a rica herança multicultural de Macau. Ao impulsionar o turismo por meio da criatividade, o evento injeta nova energia na transformação de Macau em um centro mundial de turismo e lazer", afirmou Maria Helena de Senna Fernandes, diretora do MGTO.

Para as últimas atualizações e transmissões ao vivo do evento, visite o site oficial em www.creatorweek.live ou siga @visitmacao no InstagramFacebookYouTubeTikTok e Red.

Sobre Macau

Macau é uma cidade vibrante, conhecida por seu rico patrimônio cultural, entretenimento de classe mundial e diversidade gastronômica. Como um destino turístico de destaque, Macau oferece uma combinação única do Oriente e do Ocidente, onde tradições antigas se encontram com atrações modernas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805170/1.jpg

FONTE Macao Government Tourism Office (MGTO)

Da mesma fonte

Lançamento da CreatorWeek 2025 em Macau, unindo as culturas oriental e ocidental em uma celebração de cinco dias dedicada a negócios, conteúdo e comunidade

Lançamento da CreatorWeek 2025 em Macau, unindo as culturas oriental e ocidental em uma celebração de cinco dias dedicada a negócios, conteúdo e comunidade

A Secretaria de Turismo do Governo de Macau (DST) e os coorganizadores, Branded, receberão a CreatorWeek Macau 2025 de 24 a 28 de outubro de 2025,...
More Releases From This Source

Explorar

Amusement Parks and Tourist Attractions

Amusement Parks and Tourist Attractions

Social Media

Social Media

Hotels and Resorts

Hotels and Resorts

Travel

Travel

News Releases in Similar Topics