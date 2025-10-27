CreatorWeek 2025 é lançado em Macau, oferecendo uma plataforma única e vibrante para criadores de conteúdo do mundo todo se conectarem, colaborarem e inovarem

MACAU, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- O CreatorWeek Macau 2025, coorganizado pelo Gabinete de Turismo do Governo de Macau (MGTO) e pela Branded, com o grupo Adbeyond Macau como parceiro colaborador, está acontecendo de 24 a 28 de outubro. O evento está transformando a cidade em uma vibrante vitrine da criatividade global. Com mais de 180 grupos de criadores, 50 palestrantes principais e 20 apresentações ao vivo vindas de todo o mundo, o evento vem atraindo ampla atenção como a primeira grande celebração da economia criativa em Macau.

1

A festa de abertura do CreatorWeek em 24 de outubro, no Wynn Palace, deu início a uma semana marcada por energia criativa e diálogo internacional. Os participantes compartilharam ideias criativas e exploraram como histórias diversas podem ser expressas globalmente por meio de novos formatos de conteúdo. O evento promoveu uma troca vibrante, na qual criadores chineses compartilharam suas tradições e perspectivas modernas, enquanto criadores internacionais reinterpretaram essas narrativas para o público mundial. Por meio de experiências interativas, os participantes destacaram a vitalidade criativa de Macau e sua posição única como ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente.

A conferência CreatorWeek, realizada nos dias 27 e 28 de outubro no Grand Lisboa Palace Resort Macau, reunirá criadores, líderes de mídia social e representantes do Google, Bilibili, Meta, YouTube, Red e Douyin. Convidados notáveis como Stokes Twins e Alan Chikin Chow participarão de debates sobre as diferenças entre comunidades do Oriente e do Ocidente, monetização e colaboração intercultural, reforçando o papel de Macau como um centro criativo.

Os participantes estão imersos em sessões que vão além da produção digital. As oficinas de bem-estar estão sendo realizadas no Fantasy Box do MGM, com criadores como Will Liu e Matt Tralli conduzindo treinamentos de bem-estar. Enquanto isso, o Encontro, nos dias 25 e 26 de outubro, no The Londoner Macau, está atraindo centenas de fãs para interações próximas com 40 criadores populares, incluindo Apl.de.Ap, Steven He e Berywam.

Enquanto isso, o Galaxy Macau™ será o palco principal do CreatorWeek Live, apresentando performances de estrelas internacionais como o grupo de K-pop XODIAC, o grupo japonês Psychic Fever from EXILE TRIBE e o filipino Mikey Bustos. A CreatorWeek Academy lançará uma série de oficinas práticas, com especialistas do setor e representantes das principais plataformas compartilhando insights sobre criação de conteúdo e estratégias para expansão em mercados globais.

Um Tour pela Comunidade Local especial reunirá criadores internacionais e embaixadores locais para explorar os bairros, a culinária e a cultura da cidade, criando conteúdos colaborativos que transmitirão o espírito de Macau para o público global.

"O CreatorWeek Macau 2025 está revelando para o mundo o charme único e a rica herança multicultural de Macau. Ao impulsionar o turismo por meio da criatividade, o evento injeta nova energia na transformação de Macau em um centro mundial de turismo e lazer", afirmou Maria Helena de Senna Fernandes, diretora do MGTO.

Para as últimas atualizações e transmissões ao vivo do evento, visite o site oficial em www.creatorweek.live ou siga @visitmacao no Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e Red.

Sobre Macau

Macau é uma cidade vibrante, conhecida por seu rico patrimônio cultural, entretenimento de classe mundial e diversidade gastronômica. Como um destino turístico de destaque, Macau oferece uma combinação única do Oriente e do Ocidente, onde tradições antigas se encontram com atrações modernas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805170/1.jpg

FONTE Macao Government Tourism Office (MGTO)