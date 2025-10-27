إطلاق CreatorWeek 2025 (أسبوع المبدعين) في ماكاو، ليقدّم منصةً فريدةً ونابضةً بالحياةِ لصُنّاع المحتوى العالميين للتواصل والتعاون والابتكار

ماكاو ، 27 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- انطلق CreatorWeek Macao 2025 ، الذي ينظمه مكتب السياحة الحكومي في ماكاو ( MGTO ) بالتعاون مع شركة Branded ، ومجموعة Adbeyond Macau كشريك تعاوني، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر. يحوّل الحدث المدينة إلى عرض حيّ للإبداع العالمي. ويجمع الحدث أكثر من 180 مجموعة من صنّاع المحتوى، و50 متحدثًا رئيسيًا، و20 عرضًا مباشرًا من مختلف أنحاء العالم، مما يجعله يحظى باهتمام واسع بوصفه أول احتفال واسع النطاق في ماكاو باقتصاد صنّاع المحتوى.

أُقيمت حفلة افتتاح CreatorWeek في 24 أكتوبر في منتجع Wynn Palace ، لتضع الأساس لأسبوع مليء بالطاقة الإبداعية والحوار الدولي. تبادل المشاركون رؤاهم الإبداعية واستكشفوا كيف يمكن سرد القصص المتنوعة عالميًا من خلال أنماط جديدة من المحتوى. وشهد الحدث تفاعلًا حيويًا، حيث قدّم المبدعون الصينيون تقاليدهم ورؤاهم الحديثة، بينما قام المبدعون الدوليون بإعادة تفسير هذه السرديات لتصل إلى الجمهور العالمي. من خلال التجارب التفاعلية، سلط الحضور الضوء على حيوية المشهد الإبداعي في ماكاو ومكانتها الفريدة كملتقى للشرق والغرب.

أما مؤتمر CreatorWeek ، والمقرر عقده في منتجع Grand Lisboa Palace في ماكاو يومي 27 و28 أكتوبر، فسيجمع تحت سقف واحد المبدعين وقادة وسائل التواصل الاجتماعي، وممثلين عن شركات عالمية مثل Google و Bilibili و Meta و YouTube و Red و Douyin . وسيشارك في المؤتمر ضيوف بارزون مثل Stokes Twins و Alan Chikin Chow لمناقشة اختلافات المجتمعات بين الشرق والغرب، وآليات تحقيق الربح، والتعاون الثقافي العابر للحدود، مما يُعزز مكانة ماكاو كمركز إبداعي عالمي.

كما ينغمس المشاركون في فعاليات تتجاوز حدود الإنتاج الرقمي. تُقام ورش عمل العافية في صالة Fantasy Box التابعة لـ MGM ، حيث يقود المبدعان Will Liu و Matt Tralli باقي المشاركين في سلسلة من جلسات التدريب على العافية، كما يشهد حدث Meet and Greet ، الذي يُقام في مُنتجع The Londoner Macao يومي 25 و26 أكتوبر، حضور مئات المعجبين للتفاعل عن قرب مع 40 من أبرز صنّاع المحتوى، من بينهم Apl.de.Ap و Steven He و Berywam .

وفي الوقت نفسه، سيكون مُنتجع ™ Galaxy Macau المحور الرئيسي لفعالية CreatorWeek Live ، التي ستتضمن عروضًا مميزة لنجوم عالميين، من بينهم فرقة الكيبوب XODIAC ، والفرقة اليابانية Psychic Fever من مجموعة EXILE TRIBE ، والمغني الفلبيني Mikey Bustos . ستُطلق CreatorWeek Academy سلسلة من ورش العمل العملية، التي تضم خبراء الصناعة ومُمثلي المنصة الرائدين الذين يشاركون رؤىً حول إنشاء المحتوى وإستراتيجيات التوسع في الأسواق العالمية.

توجد أيضًا جولة خاصة للمجتمع المحلي، تجمع بين المبدعين الدوليين وسفراء محليين لاستكشاف أحياء المدينة ومأكولاتها وثقافتها، وإنشاء محتوى تعاوني يعكس روح ماكاو وينقلها إلى الجماهير العالمية.

قالت Maria Helena de Senna Fernandes ، مديرة مكتب السياحة الحكومي في ماكاو ( MGTO ): "يُبرِز CreatorWeek Macao 2025 السحر الفريد لماكاو وتراثها متعدد الثقافات الغني للعالم. لتعزيز السياحة من خلال الإبداع، يضخ الحدث طاقة جديدة في مسيرة تحوّل ماكاو إلى مركز عالمي للسياحة والترفيه".

للحصول على أحدث المُستجدات والبثوث المباشرة للحدث، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: www.creatorweek.live أو تابع حساب visitmacao @ على إنستغرام ، فيس بوك ، و يوتيوب ، و تيك توك ، و ريد .

نبذة عن ماكاو

ماكاو هي مدينة نابضة بالحياة تشتهر بتراثها الثقافي الغني، والترفيه عالمي المستوى، ومشهد الطهي المتنوع. باعتبارها وجهة سفر رائدة، تُقدم ماكاو مزيجًا فريدًا من الشرق والغرب، حيث تلتقي التقاليد القديمة مع المعالم السياحية الحديثة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2805170/1.jpg