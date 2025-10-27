Die CreatorWeek 2025 startet in Macau und bietet eine einzigartige, dynamische Plattform für Content-Ersteller aus aller Welt, um sich zu vernetzen, zusammenzuarbeiten und innovativ zu sein

MACAO, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die CreatorWeek Macao 2025, die vomTourismusbüro der Regierung von Macao (MGTO) und Branded zusammen mit Adbeyond Group Macau als Partner organisiert wird, läuft gerade vom 24. bis 28. Oktober. Das Event verwandelt die Stadt in ein lebendiges Schaufenster der globalen Kreativität. Mit über 180 Kreativgruppen, 50 Hauptrednern und 20 Live-Auftritten aus der ganzen Welt ist die Veranstaltung als Macaus erste große Feier der Kreativwirtschaft echt angesagt.

Die Eröffnungsfeier der CreatorWeek am 24. Oktober im Wynn Palace war der Startschuss für eine Woche voller kreativer Energie und internationaler Gespräche. Die Teilnehmer tauschten kreative Erkenntnisse aus und untersuchten, wie unterschiedliche Geschichten durch neue Inhaltsformate global zum Ausdruck gebracht werden können. Die Veranstaltung förderte einen lebhaften Austausch, bei dem chinesische Künstler ihre Traditionen und modernen Perspektiven mitteilten, während internationale Künstler diese Erzählungen für ein weltweites Publikum neu interpretierten. Durch interaktive Erlebnisse haben die Teilnehmer die kreative Dynamik Macaus und seine einzigartige Lage als Schnittstelle zwischen Ost und West gezeigt.

Die CreatorWeek Conference , die vom 27. bis 28. Oktober im Grand Lisboa Palace Resort Macau stattfindet, bringt Kreative, Social-Media-Führungskräfte und Leute von Google, Bilibili, Meta, YouTube, Red und Douyin zusammen. Prominente Gäste wie die Stokes Twins und Alan Chikin Chow diskutieren über Unterschiede zwischen Communitys in Ost und West, Monetarisierung und interkulturelle Zusammenarbeit und unterstreichen damit die Rolle Macaus als kreatives Zentrum.

Die Teilnehmer tauchen in Sitzungen ein, die über die digitale Produktion hinausgehen. Als Teil der „Macao Healthy Living Zone" laufen gerade Wellness-Workshops in der Fantasy Box von MGM, wo Leute wie Will Liu und Matt Tralli die Teilnehmer durch eine Reihe von Wellness-Trainingssitzungen führen. Gleichzeitig zieht das Meet and Greet am 25. und 26. Oktober im The Londoner Macao Hunderte von Fans an, die sich auf hautnahe Begegnungen mit 40 beliebten Creators wie Apl.de.Ap, Steven He und Berywam freuen.

In der Zwischenzeit wird das Galaxy Macau™ zum Mittelpunkt der CreatorWeek Live mit Auftritten internationaler Stars wie der K-Pop-Gruppe XODIAC, der japanischen Gruppe Psychic Fever von EXILE TRIBE und Mikey Bustos von den Philippinen. Die CreatorWeek Academy startet eine Reihe von praktischen Workshops, bei denen Branchenexperten und Vertreter führender Plattformen Einblicke in die Erstellung von Inhalten und Strategien für die Expansion in globale Märkte geben.

Eine spezielle Local Community Tour bringt internationale Kreative mit lokalen Botschaftern zusammen, um die Viertel, die Küche und die Kultur der Stadt zu erkunden und gemeinsam Inhalte zu erstellen, die den Geist Macaus an ein globales Publikum weitergeben.

„Die CreatorWeek Macao 2025 zeigt der Welt den einzigartigen Glanz und das reiche multikulturelle Erbe Macaus. Durch die Förderung des Tourismus mit Kreativität bringt die Veranstaltung frischen Wind in Macaus Entwicklung zu einem weltweiten Zentrum für Tourismus und Freizeit", sagte Maria Helena de Senna Fernandes, Direktorin von MGTO.

Aktuelle Informationen und Livestreams zu den Veranstaltungen finden Sie auf der offiziellen Website www.creatorweek.live oder folgen Sie @visitmacao auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, und Red.

Informationen zu Macao

Macao ist eine pulsierende Stadt, die für ihr reiches kulturelles Erbe, erstklassige Unterhaltung und eine vielfältige kulinarische Szene bekannt ist. Als beliebtes Reiseziel bietet Macao eine einzigartige Mischung aus Ost und West, wo alte Traditionen auf moderne Attraktionen treffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805170/1.jpg