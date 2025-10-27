CreatorWeek 2025 otvára svoje brány v Macau a ponúka tvorcom obsahu z celého sveta jedinečnú a dynamickú platformu, kde môžu nadväzovať kontakty, spolupracovať a inovovať.

MACAO, 27. október 2025 /PRNewswire/ -- CreatorWeek Macao 2025, ktorý spoločne organizujú Vládny úrad pre cestovný ruch Macaa (MGTO) a spoločnosť Branded, spolu s partnerom Adbeyond Group Macau, sa práve koná od 24. do 28. októbra. Podujatie premieňa mesto na živú prehliadku globálnej kreativity. S viac ako 180 skupinami tvorcov, 50 hlavnými rečníkmi a 20 živými vystúpeniami z celého sveta, podujatie priťahuje širokú pozornosť ako prvá rozsiahla oslava kreatívnej ekonomiky v Macau.

Otvárací večierok  CreatorWeek 24. októbra  vo Wynn Palace pripravil pôdu pre týždeň plný kreatívnej energie a medzinárodného dialógu. Účastníci sa podelili o kreatívne postrehy a skúmali, ako možno rozmanité príbehy vyjadriť globálne prostredníctvom nových obsahových formátov. Podujatie podporilo živú výmenu, v ktorej sa čínski tvorcovia podelili o svoje tradície aj moderné perspektívy, zatiaľ čo medzinárodní tvorcovia sa pokúsili tieto príbehy nanovo interpretovať pre globálne publikum. Prostredníctvom interaktívnych zážitkov účastníci podčiarkli tvorivú vitalitu Macaa a jeho jedinečné postavenie ako križovatky Východu a Západu.

Konferencia CreatorWeek , ktorá sa bude konať 27. – 28. októbra v rezorte Grand Lisboa Palace Resort Macau, spojí tvorcov, lídrov v oblasti sociálnych médií aj zástupcov spoločností Google, Bilibili, Meta, YouTube, Red či Douyin. Významní hostia, ako napríklad Stokes Twins a Alan Chikin Chow, sa zúčastnia diskusie o rozdieloch medzi východnými a západnými komunitami, monetizácii a medzikultúrnej spolupráci, čím podporia rolu Macaa ako kreatívneho centra.

Účastníci sú zapájajú do stretnutí mimo hraníc digitálnej produkcie. V rámci „Zóny zdravého životného štýlu v Macau" prebiehajú v kine MGM Fantasy Box Wellness workshopy, kde budú tvorcovia ako Will Liu a Matt Tralli sprevádzať účastníkov sériou tréningov zameraných na wellness. Podujatia Meet and Greet, ktoré sa uskutočnia 25. – 26. októbra v The Londoner Macao, prilákajú stovky fanúšikov na blízke stretnutia so 40 populárnymi tvorcami vrátane mien ako Apl.de.Ap, Steven He či Berywam.

Medzitým sa Galaxy Macau™ stane ústrednou scénou podujatia CreatorWeek Live, na ktorej vystúpia medzinárodné hviezdy ako K-popová skupina XODIAC, japonský Psychic Fever z EXILE TRIBE a Mikey Bustos z Filipín. Akadémia CreatorWeek  otvorí sériu praktických workshopov, na ktorých sa experti z odvetvia a poprední zástupcovia platformy podelia o poznatky z oblasti tvorby obsahu a stratégie pre expanziu na globálne trhy.

Špeciálna Prehliadka miestnej komunity prepojí medzinárodných tvorcov s miestnymi ambasádormi, aby spoločne spoznávali štvrte, kuchyňu a kultúru mesta a vytvorili tak spoločný obsah, ktorý odvysiela ducha Macaa globálnemu publiku.

„CreatorWeek Macao 2025 odhaľuje svetu jedinečný pôvab a bohaté multikultúrne dedičstvo Macaa. Podporou cestovného ruchu prostredníctvom kreativity vnesie toto podujatie novú energiu do premeny Macaa na svetové centrum cestovného ruchu a voľného času," poznamenala riaditeľka MGTO Maria Helena de Senna Fernandes.

Najnovšie aktualizácie a živé prenosy z podujatia nájdete na oficiálnej webovej stránke www.creatorweek.live alebo sledujte @visitmacao v sociálnych médiách Instagram, Facebook, YouTube, TikTok a Red.

O Macao

Macao je dynamické mesto známe svojím bohatým kultúrnym dedičstvom, zábavou svetovej úrovne a rozmanitou kulinárskou scénou. Ako popredná turistická destinácia ponúka Macao jedinečnú kombináciu Východu a Západu, kde sa stretávajú starobylé tradície s modernými atrakciami.

