CreatorWeek 2025 rozpoczyna się w Makau, oferując niepowtarzalną, energiczną platformę do nawiązywania kontaktów, współpracy i innowacji dla globalnych twórców

MAKAU, 25 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Wydarzenie CreatorWeek Macao 2025, współorganizowane przez Rządowe Biuro Turystyki Makau (Macao Government Tourism Office (MGTO) i Branded, w ramach partnerstwa z Adbeyond Group Macau, odbywa się w dniach 24-28 października. Impreza zmieniła miasto w tętniącą życiem ekspozycję globalnej twórczości. Z ponad 180 grupami twórców, 50 prelegentami i 20 występami na żywo przygotowanymi przez artystów reprezentujących wiele krajów świata, wydarzenie to przyciąga uwagę szerokiej publiczności, jako pierwsza celebracja gospodarki kreatywnej na tak wielką skalę.

Przyjęcie inauguracyjne CreatorWeek , które odbyło się 24 października w Wynn Palace, przygotowało grunt pod wydarzenia całego tygodnia, pełnego twórczej energii i międzynarodowego dialogu. Uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat twórczości i omówili, jak różnorodne historie mogą zostać przedstawione za pośrednictwem nowych formatów treści. Wydarzenie to przyczyniło się do pełnej życia wymiany, w ramach której chińscy twórcy podzielili się swoimi tradycjami i współczesną perspektywą, podczas gry artyści z innych krajów podjęli się swojej interpretacji tych narracji na potrzeby szerokiej publiczności. Poprzez interaktywne doświadczenia, uczestnicy podkreślili twórczą energię Makau i niepowtarzalną pozycję tego miasta na styku Wschodu i Zachodu.

Konferencja CreatorWeek , która odbędzie się w dniach 27-28 października w Grand Lisboa Palace Resort Makau, zgromadzi w jednym miejscu twórców, liderów świata mediów społecznościowych i przedstawicieli Google, Bilibili, Meta, YouTube, Red i Douyin. Do tego grona dołączą tak znamienici goście jak bracia prowadzący konto Stokes Twins i Alan Chikin Chow, aby omówić kwestie różnic pomiędzy społecznościami Wschodu i Zachodu, monetyzacji i współpracy międzykulturowej, umacniając rolę Makau jako centrum twórczości.

Uczestnicy zaangażują się w sesje wychodzące poza obszar cyfrowych produkcji. W Fantasy Box MGM odbędą się Warsztaty Wellness z udziałem takich twórców ja Will Liu i Matt Tralli, którzy przeprowadzą uczestników przez cykl szkoleń wellness, podczas gdy wydarzenie Meet and Greet, zaplanowane na 25-26 października w hotelu Londoner Macao, przyciągnie setki fanów liczących na osobiste spotkanie z 40 popularnymi twórcami, jak Apl.de.Ap, Steven He i członkowie grupy Berywam.

W czasie wydarzenia hotel Galaxy Macau™ zostanie opanowany przez uczestników CreatorWeek Live, w ramach którego zaplanowano występy międzynarodowych gwiazd, takich jak zespół K-pop XODIAC, japoński Psychic Fever from EXILE TRIBE i Mikey Bustos z Filipin. Akademia CreatorWeek zapewni sesje zajęć praktycznych warsztatów z udziałem ekspertów z branży i przedstawicieli czołowych platform, którzy podzielą się spostrzeżeniami na temat tworzenia treści i strategii poszerzania zakresu działalności o rynki globalne.

Specjalne wydarzenie Local Community Tour połączy międzynarodowych twórców i ambasadorów lokalnej społeczności, którzy będą eksplorować dzielnice miasta, lokalną kuchnię i kulturę. Podczas wycieczki powstaną wspólne treści, które zaprezentują ducha Makau odbiorcom z całego świata.

„Wydarzenie CreatorWeek Macao 2025 pokazuje światu niepowtarzalny blask i bogate wielokulturowe dziedzictwo Makau. Poprzez rozwój turystyki dzięki branży kreatywnej, impreza ta jest zastrzykiem nowej energii w działania zmierzające do przekształcenia Makau w światowe centrum turystyki i rekreacji" - nadmieniła dyrektor MGTO, Maria Helena de Senna Fernandes.

Najświeższe informacje i relacje na żywo dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia https://www.creatorweek.live/ lub na @visitmacao na portalach Instagram , Facebook , YouTube , TikTok i Red .

Makau

Makau jest pełnym energii miastem słynącym z bogatego dziedzictwa kulturowego, światowej klasy rozrywki i zróżnicowanej oferty kulinarnej. Jako jeden z najlepszych celów podróży turystycznych, Makau oferuje niepowtarzalną mieszankę Wschodu i Zachodu, gdzie starożytne tradycje łączą się z nowoczesnymi atrakcjami.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2805170/1.jpg