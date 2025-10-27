CreatorWeek 2025 Berlangsung di Makau, Jadi Platform Unik dan Menarik untuk Kreator Konten Global yang Ingin Berdialog, Berkolaborasi, dan Berinovasi

Sesi CreatorWeek opening party berlangsung pada 24 Oktober di Wynn Palace, mengawali semangat berkreasi dan dialog internasional. Para peserta saling berbagi pengalaman, serta membahas beragam kisah bersama audiens global melalui berbagai format konten baru. Sesi ini juga menjadi ajang pertukaran budaya — kreator asal Tiongkok membagikan tradisi dan perspektif modern, sedangkan kreator internasional menafsirkan ulang kisah tersebut untuk penonton dunia. Melalui pengalaman interaktif, peserta menyoroti semangat kreatif Makau dan peran Makau sebagai titik temu antara dunia Timur dan Barat.

CreatorWeek Conference, berlangsung pada 27-28 Oktober di Grand Lisboa Palace Resort Macau, menyatukan para kreator, pemimpin media sosial, dan perwakilan Google, Bilibili, Meta, YouTube, Red, dan Douyin. Beberapa tamu terkenal seperti Stokes Twins dan Alan Chikin Chow akan berbagi pandangan tentang perbedaan komunitas Timur-Barat, monetisasi, dan kolaborasi lintas budaya, memperkuat posisi Makau sebagai pusat industri kreatif.

Selain topik produksi digital, para peserta bergabung dalam sejumlah sesi lain. Sebagai bagian dari "Macao Healthy Living Zone", Wellness Workshops diadakan di MGM's Fantasy Box bersama sejumlah kreator seperti Will Liu dan Matt Tralli dalam sesi wellness training, sedangkan Meet and Greet berlangsung pada 25-26 Oktober di The Londoner Macao diikuti ratusan fan bersama 40 kreator populer, termasuk Apl.de.Ap, Steven He, dan Berywam.

Galaxy Macau™ menjadi pusat pertunjukan CreatorWeek Live, menampilkan bintang internasional seperti grup K-pop XODIAC, Psychic Fever dari EXILE TRIBE asal Jepang, dan Mikey Bustos dari Filipina. Program CreatorWeek Academy juga menghadirkan sesi pelatihan langsung dan jalur khusus "Macao Creator International Development" yang memperkenalkan kebijakan pemerintah Makau dan strategi ekspansi ke pasar global.

Kegiatan khusus Local Community Tour mempertemukan kreator internasional dengan duta lokal untuk mengeksplorasi lingkungan kota, kuliner, dan budaya Makau. Konten kolaboratif yang dihasilkan program ini akan memperkenalkan semangat dan pesona Makau ke audiens global.

"CreatorWeek Macao 2025 menampilkan keunikan dan kekayaan budaya multikultural Makau kepada dunia. Melalui kreativitas, ajang ini membawa energi baru untuk transformasi Makau sebagai pusat wisata dan hiburan dunia," ujar Maria Helena de Senna Fernandes, Direktur MGTO.

Informasi terbaru dan livestream ajang ini tersedia di situs resmi www.creatorweek.live atau akun-akun media sosial @visitmacao di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan Red.

Tentang Makau

Makau adalah kota yang penuh pesona, memiliki banyak aset budaya, fasilitas hiburan kelas dunia, serta beragam wisata kuliner. Sebagai destinasi wisata unggulan, Makau menawarkan perpaduan dunia Timur dan Barat yang mempertemukan tradisi historis dan atraksi modern.

