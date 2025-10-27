Se inaugura CreatorWeek 2025 en Macao, brindando una plataforma única y dinámica para que los creadores de contenido del mundo se conecten, colaboren e innoven

MACAO, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- CreatorWeek Macao 2025, coorganizada por la Oficina de Turismo del Gobierno de Macao (MGTO) y Branded, con Adbeyond Group Macau como socio colaborador, se lleva a cabo actualmente del 24 al 28 de octubre. El evento está transformando la ciudad en un vibrante escaparate de la creatividad mundial. Con más de 180 grupos de creadores, 50 ponentes principales y 20 presentaciones en vivo procedentes de todo el mundo, el evento está recibiendo una gran atención como la primera celebración a gran escala de la economía de creadores de Macao.

La fiesta inaugural de la CreatorWeek, el 24 de octubre en el Wynn Palace, preparó el escenario para una semana llena de energía creativa y diálogo internacional. Los participantes compartieron perspectivas creativas y exploraron cómo se pueden expresar historias diversas globalmente a través de nuevos formatos de contenido. El evento propició un intercambio dinámico en el que los creadores chinos compartieron sus tradiciones y perspectivas modernas, mientras que los creadores internacionales reinterpretaron estas narrativas para el público internacional. A través de experiencias interactivas, los asistentes destacaron la vitalidad creativa de Macao y su posición única como punto de confluencia entre Oriente y Occidente.

La conferencia CreatorWeek, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de octubre en el Grand Lisboa Palace Resort Macau, reunirá a creadores, líderes de redes sociales y representantes de Google, Bilibili, Meta, YouTube, Red y Douyin. Invitados destacados como Stokes Twins y Alan Chikin Chow se unirán a los debates sobre las diferencias entre la comunidad oriental y occidental, la monetización y la colaboración intercultural, consolidando el papel de Macao como centro creativo.

Los participantes se sumergen en sesiones más allá de la producción digital. Se están llevando a cabo Talleres de bienestar en la Fantasy Box de MGM, en los que creadores como Will Liu y Matt Tralli guían a los participantes a través de una serie de sesiones de capacitación sobre bienestar, mientras que las Reuniones y encuentros del 25 al 26 de octubre en The Londoner Macao estarán atrayendo a cientos de seguidores para interactuar de cerca con 40 creadores populares, incluido Apl.de.Ap, Steven He y Berywam.

Mientras tanto, Galaxy Macau™ ocupará un lugar central en la CreatorWeek Live, con actuaciones de estrellas internacionales como el grupo de K-pop XODIAC, el japonés Psychic Fever de EXILE TRIBE y el filipino Mikey Bustos. La CreatorWeek Academy lanzará una serie de talleres prácticos, en los que expertos de la industria y representantes de plataformas líderes compartirán perspectivas sobre la creación de contenido y estrategias para expandirse a los mercados internacionales.

Un especial Recorrido por la comunidad local reúne a creadores internacionales con embajadores locales para explorar los barrios, la gastronomía y la cultura de la ciudad, creando contenido colaborativo que transmite el espíritu de Macao al público mundial.

"CreatorWeek Macao 2025 está dando a conocer al mundo el encanto único y el rico patrimonio multicultural de Macao. Al impulsar el turismo a través de la creatividad, el evento inyecta energía fresca a la transformación de Macao en un centro mundial de turismo y esparcimiento", señaló la directora de MGTO, Maria Helena de Senna Fernandes.

Para obtener las últimas actualizaciones y transmisiones en vivo del evento, visite el sitio web oficial en www.creatorweek.live o siga a @visitmacao en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y Red.

Acerca de Macao

Macao es una ciudad vibrante conocida por su rico patrimonio cultural, su entretenimiento de primera categoría y su escena culinaria diversa. Como destino turístico de primer nivel, Macao ofrece una mezcla única de Oriente y Occidente, donde las tradiciones antiguas se encuentran con las atracciones modernas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805170/1.jpg

FUENTE Macao Government Tourism Office (MGTO)