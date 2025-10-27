2025國際創作者大會在澳門啟動，為全球內容創作者搭建充滿活力的創意交流平台

CreatorWeek 商業論壇將於10月27日至28日在澳門上葡京舉行，屆時將匯聚全球創作者、社交媒體領軍人物，以及來自Google、Meta、YouTube、小紅書和抖音等平台的代表。包括Stokes Twin和Alan Chikin Chow在內的知名創作者將參與討論，議題涵蓋東西方社群差異、跨文化合作，進一步凸顯澳門作為創意樞紐的重要地位。

參會者所參與的環節不僅局限於數字內容製作領域。CreatorWeek健康工作坊正在澳門美高梅二樓「百寶箱」火熱開展，劉畊宏和Matt Tralli等創作者親自帶領參與者進行一系列健康訓練課程，現場氣氛輕鬆愉快。

同時，於10月25日至26日在澳門倫敦人舉辦的CreatorWeek粉絲見面會吸引了數以百計的粉絲，粉絲們得以與包括Apl.de.Ap、Steven He和Berywam在內的40位人氣創作者近距離互動，現場反應熱烈，充分體現了創作者與觀眾之間的真實連結與互動魅力。

與此同時，「澳門銀河™」 - 百老匯美食街將成為CreatorWeek現場表演的主舞台，屆時將有多位國際明星登台獻藝，包括韓國男團XODIAC、日本男團Psychic Fever from EXILE TRIBE，以及菲律賓的Mikey Bustos。

CreatorWeek 創作者學院將推出一系列的實踐課程，由行業專家與平台代表分享內容創作實戰經驗與拓展全球市場的策略。

此外，本次活動特別舉辦的澳門本地社區探索之旅將邀請國際創作者與澳門本地大使結伴同行，深入探索城市街區、美食與文化底蘊，透過共創內容，向全球觀眾展示澳門的獨特精神與文化魅力。

澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華表示，希望通過2025澳門國際創作者大會，向國際展現澳門獨特魅力與豐富內涵，進一步推動旅遊產業的融合發展，為澳門建設「世界旅遊休閑中心」注入新的活力與創意。

最新資訊與活動直播請見官方網站：www.creatorweek.live，或於 Instagram、Facebook、YouTube、TikTok及小紅書上關注@visitmacao官方賬號。

澳門簡介

澳門是一座充滿活力的都市，以豐富的文化遺產、世界級娛樂設施及多元美食聞名。作為頂級的旅遊目的地，澳門獨特融合東西方文化精髓，讓古老傳統與現代魅力交相輝映，展現無與倫比的城市魅力。

SOURCE Macao Government Tourism Office (MGTO)