2025國際創作者大會在澳門啟動，為全球內容創作者搭建充滿活力的創意交流平台

27 10月, 2025, 12:02 CST
助力 全球 內容創作者建立聯繫 、深化 合作 、共創創新內容
澳門 2025年10月27日 /美通社/ -- 2025澳門國際創作者大會(CreatorWeek Macao 2025)由澳門特別行政區政府旅遊局(MGTO)與Branded公司聯合主辦，並由Adbeyond Group Macau獨家承辦，於10月24日至28日在澳門盛大舉行。活動進一步推動澳門成為連結中西文化、展現全球創意的國際舞台。來自世界各地的180多組創作者、50位主題演講嘉賓以及20組現場表演單位齊聚一堂，作為澳門首個大規模的創作者經濟盛會，本次活動吸引了全球的廣泛關注。
10月24日在澳門永利皇宮舉行的CreatorWeek開幕派對，為接下來充滿創意能量與國際對話的一周拉開了序幕。參與者們分享創意見解，並探討如何通過新的內容形式，在全球範圍內講述多元故事。活動營造了充滿活力的交流氛圍，中國創作者以融合傳統與現代的創作視角講述故事，國際創作者則以全新方式演繹，讓多元文化在創意交流中交相輝映。通過多元互動體驗，與會者共同彰顯了澳門的創意活力，突顯了其作為東西方文化交匯之都的獨特地位。
CreatorWeek 商業論壇將於10月27日至28日在澳門上葡京舉行，屆時將匯聚全球創作者、社交媒體領軍人物，以及來自Google、Meta、YouTube、小紅書和抖音等平台的代表。包括Stokes Twin和Alan Chikin Chow在內的知名創作者將參與討論，議題涵蓋東西方社群差異、跨文化合作，進一步凸顯澳門作為創意樞紐的重要地位。
參會者所參與的環節不僅局限於數字內容製作領域。CreatorWeek健康工作坊正在澳門美高梅二樓「百寶箱」火熱開展，劉畊宏和Matt Tralli等創作者親自帶領參與者進行一系列健康訓練課程，現場氣氛輕鬆愉快。
同時，於10月25日至26日在澳門倫敦人舉辦的CreatorWeek粉絲見面會吸引了數以百計的粉絲，粉絲們得以與包括Apl.de.Ap、Steven He和Berywam在內的40位人氣創作者近距離互動，現場反應熱烈，充分體現了創作者與觀眾之間的真實連結與互動魅力。
與此同時，「澳門銀河™」 - 百老匯美食街將成為CreatorWeek現場表演的主舞台，屆時將有多位國際明星登台獻藝，包括韓國男團XODIAC、日本男團Psychic Fever from EXILE TRIBE，以及菲律賓的Mikey Bustos。
CreatorWeek 創作者學院將推出一系列的實踐課程，由行業專家與平台代表分享內容創作實戰經驗與拓展全球市場的策略。
此外，本次活動特別舉辦的澳門本地社區探索之旅將邀請國際創作者與澳門本地大使結伴同行，深入探索城市街區、美食與文化底蘊，透過共創內容，向全球觀眾展示澳門的獨特精神與文化魅力。
澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華表示，希望通過2025澳門國際創作者大會，向國際展現澳門獨特魅力與豐富內涵，進一步推動旅遊產業的融合發展，為澳門建設「世界旅遊休閑中心」注入新的活力與創意。
澳門簡介
澳門是一座充滿活力的都市，以豐富的文化遺產、世界級娛樂設施及多元美食聞名。作為頂級的旅遊目的地，澳門獨特融合東西方文化精髓，讓古老傳統與現代魅力交相輝映，展現無與倫比的城市魅力。
