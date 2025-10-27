La CreatorWeek 2025 s'ouvre à Macao, offrant une plateforme unique et dynamique aux créateurs de contenu du monde entier pour se connecter, collaborer et innover.

MACAO, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La CreatorWeek Macao 2025, co-organisée par l'Office du tourisme du Gouvernement de Macao (MGTO) et Branded, avec Adbeyond Group Macau comme partenaire de coopération, se déroule actuellement du 24 au 28 octobre. L'événement transforme la ville en une éclatante vitrine de la créativité mondiale. Avec plus de 180 groupes de créateurs, 50 orateurs principaux et 20 artistes venus du monde entier, l'événement présente un grand intérêt aux yeux de tous comme étant la première célébration d'ampleur de l'économie créative à Macao.

1

L'inauguration de la CreatorWeek, qui s'est déroulée le 24 octobre au Wynn Palace, a lancé une semaine placée sous le signe de l'énergie créative et du dialogue international. Les participants ont partagé des idées créatives et réfléchi à la manière d'aborder différents sujets au niveau mondial grâce à de nouveaux formats de contenu. L'événement a favorisé un échange dynamique au cours desquels les créateurs chinois ont partagé leurs traditions et leurs perspectives contemporaines, les créateurs internationaux ayant réinterprété ces récits pour le public du monde entier. Grâce à des expériences interactives, les participants ont mis en lumière la vitalité créative de Macao et sa position unique au carrefour de l'Orient et de l'Occident.

La conférence CreatorWeek, qui se tiendra les 27 et 28 octobre au Grand Lisboa Palace Resort Macau, réunira des créateurs, des responsables de réseaux sociaux et des représentants de Google, Bilibili, Meta, YouTube, Red et Douyin. Des invités de renom tels que Stokes Twins et Alan Chikin Chow participeront à des discussions sur les différences entre les communautés orientales et occidentales, sur la monétisation et la collaboration interculturelle, renforçant ainsi le rôle de centre créatif de Macao.

Les participants sont immergés dans des sessions allant au-delà de la production numérique. Dans le cadre de la « Macao Healthy Living Zone », des Ateliers du bien-être sont en cours à la Fantasy Box de MGM, avec des créateurs tels que Will Liu et Matt Tralli qui proposent aux participants des séances de formation au bien-être, tandis que Meet and Greet les 25 et 26 octobre au Londoner Macao attire des centaines de fans pour approcher 40 célèbres créateurs, dont Apl.de.Ap, Steven He et Berywam.

Au même moment, le Galaxy Macau™ occupera le devant de la scène pour le CreatorWeek Live, avec des spectacles de stars internationales telles que le groupe de K-pop XODIAC, le groupe japonais Psychic Fever from EXILE TRIBE et le philippin Mikey Bustos. La CreatorWeek Academy proposera des séances de participation active, des experts du secteur et des représentants de plateforme d'avant-garde partageant leur point de vue sur la création de contenu et présentant des stratégies d'expansion sur les marchés mondiaux.

Une visite spéciale des communautés locales associe des créateurs internationaux à des ambassadeurs locaux pour visiter les quartiers, explorer l'art culinaire et découvrir la culture de la ville, créant ainsi un contenu collaboratif qui diffuse l'esprit de Macao auprès du public mondial.

« La CreatorWeek Macao 2025 révèle au monde entier la splendeur unique et le riche patrimoine multiculturel de Macao. En donnant un nouvel élan au tourisme par la créativité, l'événement apporte un nouveau souffle à la transformation de Macao en un centre mondial du tourisme et des loisirs », a fait remarquer Maria Helena de Senna Fernandes, directrice du MGTO.

Pour obtenir les dernières mises à jour et les retransmissions en direct des événements, visitez le site officiel www.creatorweek.live ou suivez @visitmacao sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok et Red.

À propos de Macao

Macao est une ville très animée, connue pour son riche patrimoine culturel, ses divertissements d'envergure mondiale et sa scène culinaire variée. Destination touristique de premier plan, Macao offre un mélange unique d'Orient et d'Occident, où se côtoient traditions anciennes et attractions modernes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805170/1.jpg