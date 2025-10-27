V Macau začal CreatorWeek 2025 - živá a jedinečná platforma spojující tvůrce obsahu z celého světa k vzájemné spolupráci a novým nápadům
News provided byMacao Government Tourism Office (MGTO)
Oct 27, 2025, 10:11 ET
MACAO, 25. října 2025 /PRNewswire/ -- CreatorWeek Macao 2025, který společně pořádají Úřad pro cestovní ruch vlády Macaa (MGTO) a společnost Branded ve spolupráci se skupinou Adbeyond Group Macau, probíhá od 24. do 28. října. Akce proměňuje město v pulzující centrum světové kreativity. Na akci, která je první velkou oslavou tvůrčí ekonomiky v Macau, se sjelo přes 180 tvůrčích skupin, 50 hlavních řečníků a 20 naživo vystupujících umělců z celého světa.
Úvodní večírek CreatorWeek, který se konal 24. října v hotelu Wynn Palace, otevřel týden nabitý tvůrčí energií a mezinárodním dialogem. Účastníci sdíleli své tvůrčí postřehy a zkoumali, jak lze různorodé příběhy prezentovat celosvětově prostřednictvím nových formátů obsahu. Akce podnítila živou výměnu, při níž čínští tvůrci představili své tradice a moderní pohledy, zatímco zahraniční tvůrci tyto příběhy znovu interpretovali pro globální publikum. Díky interaktivním zážitkům vynikla tvůrčí energie Macaa i jeho role kulturního mostu mezi Východem a Západem.
Konference CreatorWeek, která se uskuteční 27. až 28. října v Grand Lisboa Palace Resort Macau, propojí tvůrce, lídry sociálních médií a zástupce společností Google, Bilibili, Meta, YouTube, Red a Douyin. Mezi významnými hosty se objeví i Stokes Twins a Alan Chikin Chow, kteří se zapojí do diskusí o rozdílech mezi východními a západními společnostmi, možnostech zpeněžení obsahu a kulturní spolupráci. Akce tak dále posílí postavení Macaa jako tvůrčího centra.
Účastníci se zapojují do programů, které přesahují rámec digitální tvorby. V rámci zóny „Macao Healthy Living Zone" probíhají v MGM Fantasy Box wellness workshopy, které vedou tvůrci jako Will Liu a Matt Tralli a které účastníkům nabízejí sérii sezení zaměřených na zdravý životní styl. Současně se 25. až 26. října v The Londoner Macao konají setkání Meet and Greet, kam přicházejí stovky fanoušků, aby se osobně setkali s více než čtyřicítkou populárních tvůrců, mezi nimiž nechybí Apl.de.Ap, Steven He či skupina Berywam.
Hlavní pozornost se v těchto dnech soustředí na Galaxy Macau™, kde v rámci CreatorWeek Live vystupují na pódiu světové hvězdy jako K-popová skupina XODIAC, japonští Psychic Fever from EXILE TRIBE a filipínský zpěvák Mikey Bustos. CreatorWeek Academy zahájí sérii praktických workshopů, na nichž odborníci z oboru a představitelé předních platforem budou sdílet své poznatky o tvorbě obsahu a strategiích pro expanzi na globální trhy.
Součástí programu je také Local Community Tour, při níž se zahraniční tvůrci vydávají s místními průvodci objevovat čtvrti, gastronomii i kulturu Macaa. Společně vytvářejí obsah, který zachycuje jedinečnou atmosféru města a představuje ji divákům po celém světě.
„CreatorWeek Macao 2025 ukazuje světu jedinečné kouzlo Macaa a jeho pestré kulturní dědictví. Díky propojení kreativity a cestovního ruchu akce přináší městu novou energii a posiluje jeho proměnu v globální centrum turismu a volného času," uvedla ředitelka MGTO Maria Helena de Senna Fernandesová.
Aktuální informace a přímé přenosy z akce jsou k dispozici na oficiálních stránkách www.creatorweek.live nebo na profilu @ na sociálních sítích Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, a Red.
O městě Macao
Macao je pulzující město proslulé svým bohatým kulturním dědictvím, špičkovou zábavou a rozmanitou gastronomií. Jako přední turistická destinace nabízí jedinečné propojení Východu a Západu, kde se střetávají dávné tradice s moderními zážitky.
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article