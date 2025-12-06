Dahua Technology、Pro Challenge 2025を開催し、グローバルな設置業者エコシステムとの協業を強化

杭州（中国）、2025年12月6日 /PRNewswire/ -- Dahua Technologyは、世界をリードする映像を中心としたAIoTソリューションおよびサービスプロバイダーとして、先日、本社において「Dahua Pro Challenge 2025」を記念し、世界各国から優秀な設置業者パートナーを招待しました。このイベントは、設置業者エコシステムにおける協業や知識共有、パートナーシップ強化を促進するため、世界中の熟練した専門家コミュニティを結び付けるものです。

「BUILD IT.  SHOW IT. WIN IT.（構築し、示し、勝ち取れ）」をテーマとする2025年のキャンペーンは、昨年初開催された取り組みの成功を基盤として展開されています。同キャンペーンは、参加者がDahuaソリューションを活用した創造的な設置事例や実用的なアプリケーションを披露することを促し、グローバルな専門交流およびエコシステムの成長をさらに促進することを目的としています。

イベントの冒頭で、Dahua Technologyの会長兼社長であるFu Liquan氏は、世界中の設置業者パートナーによる長年の信頼と協力に対し感謝の意を表しました。同氏は、デジタルトランスフォーメーションが進展する中で、エコシステムに属する設置業者がAIoT技術を日常のシーンへとつなげる最後の重要な役割を担っていることを強調しました。さらにFu氏は、共同貢献、ウィンウィンの協力関係および利益の共有に対するDahuaのコミットメントを改めて示し、顧客価値とパートナーの成長を共に推進する協働環境を育むため、エコシステム開発への継続的な投資を行っていくことを強調しました。

複数日にわたって実施された同プログラムでは、実践的なワークショップ、シナリオに基づくデモンストレーション、Dahuaの製品およびエンジニアリングチームとの詳細なディスカッションを組み合わせた、没入型の技術体験が提供されました。参加者は、インテリジェント映像システム、スマートビルディングソリューション、統合AIoTアプリケーションを探求し、導入戦略、運用最適化、新たな技術トレンドについて実践的な知見を得ました。これらの取り組みにより、設置業者パートナーは専門知識を共有しながらDahuaソリューションへの理解を深め、相互に強化し合う交流を育むことができました。

また、Dahuaのデジタルインテリジェンス・ショールームおよび製造施設のガイドツアーでは、製品開発、組立工程、グローバルな供給能力に関する舞台裏を視察する機会が提供されました。これらのツアーを通じて、Dahuaソリューションの信頼性、拡張性、そして厳格なエンジニアリング体制が強調され、さまざまな市場ニーズに対応した高性能システムを提供するうえでのパートナーの信頼感がさらに強化されました。

設置業者各社の代表者からも、同イベントに対する所感が共有されました。中東地域のパートナーは「今回の訪問により、DahuaのAI技術による高度な機能と、それが実際の顧客価値へどのようにつながるのかについて、理解が一層深まりました」と述べました。また、英国の代表者は「異なる地域の仲間とつながることで、より統合された将来志向のソリューションをお客様に提供したいという意欲が高まりました」と付け加えました。

技術的な学びに加えて、西湖ツアーや宋城での体験型アクティビティなど文化交流の機会も設けられ、地域を超えた参加者間のつながりが強化され、コミュニティとしての一体感が醸成されました。イベントの締めくくりとして、卓越性と創造性を発揮し、Dahuaのグローバルな設置業者エコシステムに大きく貢献したゴールデン・プロ・パートナーを称えるガラが開催されました。

技術への深い理解、運用知識の共有、そしてグローバルなネットワーキングを組み合わせることで、DahuaはAIoTイノベーターとして、またエコシステム協業の推進役としての役割を改めて強化しました。Pro Challengeは、Dahuaが世界中の設置業者を支援し、よりスマートで効率的、かつ価値創造型のソリューションを提供できるようにすることで、インテリジェントでつながりのある持続可能なコミュニティの実現を前進させていることを改めて示しました。

今後に向けて、Dahuaは設置業者エコシステムの拡大およびパートナー支援プログラムの強化を継続し、地域を超えた協業と共創を促進することで、次世代AIoTイノベーションを牽引し、「よりスマートな社会とより良い生活の実現」という使命を推進していきます。

SOURCE Dahua Technology

