Компания Dahua Technology проводит торжественное мероприятие Pro Challenge 2025 для углубления сотрудничества с глобальной экосистемой установщиков

ХАНЧЖОУ, Китай, 7 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Dahua Technology, ведущий мировой поставщик решений и услуг ориентированного на видео искусственного интеллекта вещей (AIoT), недавно приветствовала выдающихся партнеров-установщиков со всего мира в своей штаб-квартире на торжественном мероприятии Dahua Pro Challenge 2025. Это мероприятие объединяет глобальное сообщество квалифицированных специалистов для содействия сотрудничеству, обмену знаниями и укреплению партнерских отношений в экосистеме установщиков.

Проводимая под лозунгом «СОЗДАВАЙТЕ. ДЕМОНСТРИРУЙТЕ. ВЫИГРЫВАЙТЕ.» (BUILD IT. SHOW IT. WIN IT.) кампания 2025 года опирается на успех первоначальной инициативы прошлого года. Она направлена на то, чтобы побудить участников продемонстрировать творческие установки и практические варианты применения решений Dahua для дополнительного укрепления глобального профессионального обмена и роста экосистемы.

Открывая мероприятие, г-н Фу Лицюань (Fu Liquan), председатель и президент компании Dahua Technology, выразил признательность за давнее доверие и сотрудничество партнерам-установщикам по всему миру. Он подчеркнул, что по мере развития цифровой трансформации экосистема установщиков играет решающую роль в качестве конечного звена, которое превращает технологии ИИ вещей в повседневные сценарии применения. Г-н Фу подтвердил приверженность компании Dahua совместному вкладу, взаимовыгодному сотрудничеству и общему выигрышу, подчеркнув постоянные инвестиции в развитие экосистемы для создания среды сотрудничества, которая способствует повышению ценности для клиентов и росту партнеров.



Многодневная программа включала углубленную техническую подготовку, сочетающую практические семинары, демонстрации сценариев применения и подробные обсуждения с командами разработчиков и инженеров Dahua. Участники изучили интеллектуальные видеосистемы, интеллектуальные строительные решения и интегрированное применение ИИ вещей, получив практическое представление о стратегиях развертывания, операционной оптимизации и новых тенденциях в области технологий. Эти занятия позволили партнерам-установщикам углубить понимание решений Dahua, а также обменяться опытом, способствуя взаимно дополняющему обмену.

Экскурсии по демонстрационному залу цифровых систем наблюдения Dahua и производственным площадкам позволили гостям заглянуть за кулисы разработки продуктов, познакомиться с рабочими процессами сборки и глобальными возможностями поставок. Эти экскурсии подчеркнули надежность, масштабируемость и инженерную эффективность портфеля решений Dahua, укрепив уверенность партнеров в поставках систем с высокими характеристиками, соответствующих различным требованиям рынка.



Своими впечатлениями от мероприятия поделились и представители установщиков. Партнер с Ближнего Востока отметил: «Этот визит углубил наше понимание решений компании Dahua на основе искусственного интеллекта и того, как они превращаются в реальную ценность для клиентов». Представитель из Великобритании добавил: «Общение с коллегами из разных регионов вдохновляет нас на создание более интегрированных и перспективных решений для наших клиентов».

Помимо технического обучения, культурные мероприятия, включая экскурсию по Западному озеру и увлекательному парку Сончэн, укрепили межличностные связи и создали чувство общности среди участников из разных регионов. Мероприятие завершилось гала-концертом в честь партнеров Golden Pro, которые продемонстрировали превосходство, творчество и значительный вклад в глобальную экосистему установщиков Dahua.



Сочетая погружение в технологии, обмен знаниями об эксплуатации и налаживание глобальных связей, компания Dahua укрепила свою роль новатора в области ИИ вещей и движущей силы экосистемного сотрудничества. Мероприятие Pro Challenge еще раз продемонстрировало, как компания Dahua расширяет возможности установщиков по всему миру для предложения более интеллектуальных, эффективных и ориентированных на ценность решений, развивая интеллектуальные, сетевые и устойчивые сообщества.

В будущем компания Dahua продолжит расширять свою экосистему установщиков и партнерские программы, способствуя межрегиональному сотрудничеству и совместному созданию решений, чтобы стимулировать инновации нового поколения в области ИИ вещей, одновременно реализуя свою миссию по созданию более интеллектуального общества и повышению качества жизни.

