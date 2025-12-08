Dahua Technology organizuje konkurs w ramach kampanii Pro Challenge 2025, którego celem jest pogłębienie współpracy w ramach globalnego ekosystemu instalatorów

HANGZHOU, Chiny, 8 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Dahua Technology, wiodący światowy dostawca rozwiązań i usług AIoT opartych na technologii wideo, gościł niedawno w swojej siedzibie wybitnych partnerów-instalatorów z całego świata z okazji konkursu w ramach kampanii Dahua Pro Challenge 2025. Wydarzenie to łączy globalną społeczność wykwalifikowanych profesjonalistów i ma na celu wspieranie współpracy, wymiany wiedzy oraz wzmacnianie partnerstw w ramach ekosystemu instalatorów.

1

Kampania 2025, której motywem przewodnim jest hasło „BUILD IT. SHOW IT. WIN IT." (Zbuduj. Pokaż. Wygraj.), jest kontynuacją sukcesu zeszłorocznej inauguracyjnej inicjatywy. Celem kampanii jest zachęcenie uczestników do zaprezentowania kreatywnych instalacji i praktycznych zastosowań rozwiązań Dahua, co ma przyczynić się do wzmocnienia globalnej wymiany doświadczeń i rozwoju ekosystemu.

Otwierając wydarzenie, Fu Liquan, prezes i dyrektor generalny Dahua Technology, wyraził wdzięczność za długoletnie zaufanie i współpracę partnerów-instalatorów na całym świecie. Podkreślił, że wraz z postępującą transformacją cyfrową instalatorzy ekosystemów odgrywają kluczową rolę jako ostatnie ogniwo, które wprowadza technologie AIoT do codziennych scenariuszy. Fu potwierdził zaangażowanie Dahua na rzecz wspólnego wkładu, współpracy opartej na zasadzie win-win i wzajemnych korzyści, podkreślając ciągłe inwestycje w rozwój ekosystemu w celu stworzenia środowiska sprzyjającego współpracy, które przyczynia się zarówno do wzrostu wartości dla klientów, jak i rozwoju partnerów.

Wielodniowy program zapewnił uczestnikom intensywne doświadczenie techniczne, łącząc praktyczne warsztaty, prezentacje oparte na scenariuszach oraz wnikliwe dyskusje z zespołami produktowymi i inżynieryjnymi Dahua. Uczestnicy zapoznali się z inteligentnymi systemami wideo, rozwiązaniami dla inteligentnych budynków oraz zintegrowanymi aplikacjami AIoT, zdobywając praktyczną wiedzę na temat strategii wdrażania, optymalizacji operacyjnej i nowych trendów technologicznych. Dzięki tym działaniom partnerzy-instalatorzy mogli pogłębić swoją wiedzę na temat rozwiązań Dahua, dzieląc się jednocześnie swoją wiedzą specjalistyczną i wspierając wzajemną wymianę doświadczeń.

Wycieczki z przewodnikiem po salonie cyfrowej inteligencji Dahua i zakładach produkcyjnych pozwoliły uczestnikom zajrzeć za kulisy rozwoju produktów, procesów montażu i globalnych możliwości dostawczych. Wycieczki te podkreśliły niezawodność, skalowalność i rygor inżynieryjny stojący za portfolio rozwiązań Dahua, co wzmocniło zaufanie partnerów w zakresie dostarczania wysokowydajnych systemów spełniających różne wymagania rynku.

Przedstawiciele instalatorów również podzielili się swoimi wrażeniami z wydarzenia. Partner z Bliskiego Wschodu zauważył: „Ta wizyta pogłębiła naszą wiedzę na temat możliwości Dahua wykorzystujących sztuczną inteligencję i tego, jak przekładają się one na rzeczywistą wartość dla klienta".

Przedstawiciel z Wielkiej Brytanii dodał:„Możliwość spotkania się z kolegami po fachu z innych regionów inspiruje nas do dostarczania naszym klientom bardziej zintegrowanych i przyszłościowych rozwiązań".

Poza zdobywaniem wiedzy technicznej, aktywności kulturalne - w tym zwiedzanie Jeziora Zachodniego i wciągająca wycieczka do Songcheng - wzmocniły relacje międzyludzkie i zbudowały poczucie wspólnoty wśród uczestników z różnych regionów. Wydarzenie zakończyło się galą, podczas której uhonorowano partnerów Golden Pro, którzy wykazali się doskonałością, kreatywnością i znaczącym wkładem w globalny ekosystem instalatorów Dahua.

Dzięki połączeniu immersji technologicznej, wymiany wiedzy operacyjnej i globalnego networkingu firma Dahua potwierdziła swoją rolę innowatora w dziedzinie AIoT jak również katalizatora współpracy w ramach ekosystemu. Konkurs Pro Challenge po raz kolejny pokazał, w jaki sposób firma Dahua wspiera instalatorów na całym świecie, umożliwiając im dostarczanie inteligentniejszych, bardziej wydajnych i opartych na wartościach rozwiązań, przyczyniających się do rozwoju inteligentnych, zintegrowanych i zrównoważonych społeczności.

Firma Dahua zamierza nadal rozszerzać swój ekosystem instalatorów i ulepszać programy wsparcia dla partnerów, promując międzyregionalną współpracę i współtworzenie, aby napędzać innowacje AIoT nowej generacji, jednocześnie realizując swoją misję tworzenia inteligentniejszego społeczeństwa i lepszego życia.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2839274/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg