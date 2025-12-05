Spoločnosť Dahua Technology oslavuje Pro Challenge 2025 s cieľom prehĺbiť spoluprácu v rámci globálneho ekosystému inštalačných technikov
CHANG-ČOU, Čína, 5. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Dahua Technology, popredný svetový poskytovateľ riešení a služieb umelej inteligencie v oblasti internetu vecí zameraných na video, nedávno privítala vo svojom sídle vynikajúcich partnerov z radov inštalačných technikov z celého sveta na oslave Dahua Pro Challenge 2025. Podujatie spája globálnu komunitu kvalifikovaných odborníkov s cieľom podporiť spoluprácu, výmenu znalostí a posilniť partnerstvá v rámci ekosystému inštalačných technikov.
S témou „POSTAVIŤ". PREDVIESŤ. VYHRAŤ." nadväzuje kampaň v roku 2025 na úspech úvodnej iniciatívy z minulého roka. Jej cieľom je povzbudiť účastníkov, aby predviedli kreatívne inštalácie a praktické aplikácie riešení Dahua, čím sa ďalej posilní globálna profesionálna výmena a rast ekosystému.
Pri otvorení podujatia pán Fu Liquan, predseda predstavenstva a prezident spoločnosti Dahua Technology, vyjadril uznanie za dlhoročnú dôveru a spoluprácu s partnermi z radov inštalačných technikov po celom svete. Zdôraznil, že s postupujúcou digitálnou transformáciou zohrávajú inštalační technici ekosystémov kľúčovú úlohu ako posledné prepojenie, ktoré prináša technológie umelej inteligencie internetu vecí do každodenných scenárov. Pán Fu potvrdil záväzok spoločnosti Dahua k spoločnému príspevku, obojstranne výhodnej spolupráci a spoločným výhodám a zdôraznil prebiehajúce investície do rozvoja ekosystému s cieľom podporiť prostredie spolupráce, ktoré zvyšuje hodnotu pre zákazníkov aj rast partnerov.
Viacdňový program ponúkol pohlcujúci technický zážitok, ktorý kombinoval praktické workshopy, ukážky založené na scenároch a hĺbkové diskusie s produktovými a technickými tímami spoločnosti Dahua. Účastníci sa zaoberali inteligentnými videosystémami, riešeniami pre inteligentné budovy a integrovanými aplikáciami umelej inteligencie v oblasti internetu vecí, pričom získali praktické poznatky o stratégiách nasadenia, optimalizácii prevádzky a nových technologických trendoch. Vďaka týmto stretnutiam si partneri z radov inštalačných technikov prehĺbili znalosti o riešeniach spoločnosti Dahua a zároveň sa podelili o odborné znalosti, čím podporili vzájomne posilňujúcu výmenu.
Prehliadky showroomu digitálnej inteligencie a výrobných zariadení spoločnosti Dahua poskytli účastníkom pohľad do zákulisia vývoja produktov, montážnych pracovných postupov a globálnych dodávateľských možností. Tieto prehliadky zdôraznili spoľahlivosť, škálovateľnosť a technickú precíznosť portfólia riešení spoločnosti Dahua, čím posilnili dôveru partnerov v dodávanie vysokovýkonných systémov pre rôzne požiadavky trhu.
Zástupcovia inštalačných technikov sa tiež podelili o svoje dojmy z podujatia. Partner z Blízkeho východu poznamenal: „Táto návšteva prehĺbila naše chápanie spôsobilostí spoločnosti Dahua založených na umelej inteligencii a ako sa premietajú do skutočnej hodnoty pre zákazníkov." Zástupca zo Spojeného kráľovstva dodal: „Stretnutie s kolegami z rôznych regiónov nás inšpiruje k tomu, aby sme našim klientom poskytovali integrovanejšie a na budúcnosť pripravené riešenia."
Okrem technického vzdelávania posilnili kultúrne aktivity – vrátane prehliadky Západného jazera a pútavého zážitku zo Songchengu – medziľudské väzby a vytvorili pocit spolupatričnosti medzi účastníkmi z rôznych regiónov. Podujatie sa skončilo slávnostným galavečerom na počesť partnerov Golden Pro, ktorí preukázali excelentnosť, kreativitu a významný prínos pre globálny ekosystém inštalačných technikov spoločnosti Dahua.
Kombináciou hlbšieho prenikania do technológií, zdieľania prevádzkových znalostí a globálneho networkingu spoločnosť Dahua posilnila svoju úlohu inovátora v oblasti umelej inteligencie internetu vecí a zároveň hybnej sily spolupráce v rámci ekosystémov. Podujatie Pro Challenge opäť ukázalo, ako spoločnosť Dahua umožňuje inštalačným technikom na celom svete poskytovať inteligentnejšie, efektívnejšie a hodnotnejšie riešenia, čím sa rozvíjajú inteligentné, prepojené a udržateľné komunity.
V budúcnosti bude spoločnosť Dahua naďalej rozširovať svoj ekosystém inštalačných technikov a zlepšovať programy na podporu partnerov, podporovať medziregionálnu spoluprácu a spoločnú tvorbu s cieľom podnecovať ďalšiu generáciu inovácií umelej inteligencie internetu vecí a zároveň presadzovať svoje poslanie umožniť inteligentnejšiu spoločnosť a lepší život.
