Dahua Technology fête le Pro Challenge 2025 pour renforcer la collaboration de l'écosystème mondial des installateurs

HANGZHOU, Chine, 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, fournisseur de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo, a récemment accueilli des partenaires installateurs exceptionnels du monde entier à son siège pour fêter le Dahua Pro Challenge 2025. Cet événement réunit une communauté internationale de professionnels qualifiés, afin de favoriser la collaboration, l'échange de connaissances et le renforcement des partenariats au sein de l'écosystème des installateurs.

Sous le thème « CRÉEZ-LE. MONTREZ-LE. GAGNEZ-LE », la campagne 2025 s'appuie sur le succès de l'initiative inaugurale de l'année dernière. L'objectif est d'encourager les participants à présenter des installations créatives et des applications pratiques des solutions Dahua, afin de renforcer les échanges professionnels internationaux et la croissance de l'écosystème.

Lors de l'ouverture de l'événement, M. Fu Liquan, président de Dahua Technology, a remercié les installateurs partenaires du monde entier pour leur confiance et leur collaboration de longue date. Il a souligné qu'à mesure que la transformation numérique progresse, les installateurs de l'écosystème jouent un rôle essentiel en tant que dernier maillon qui fait entrer les technologies AIoT dans la vie quotidienne. M. Fu a réaffirmé l'engagement de Dahua en faveur d'une contribution commune, d'une coopération gagnant-gagnant et d'avantages partagés, soulignant l'investissement continu dans le développement de l'écosystème pour favoriser un environnement collaboratif qui stimule tant la valeur pour le client que la croissance pour le partenaire.



Le programme de plusieurs jours a offert une expérience technique immersive, combinant des ateliers pratiques, des démonstrations scénarisées et des discussions approfondies avec les équipes de produits et d'ingénierie de Dahua. Les participants ont exploré les systèmes vidéo intelligents, les solutions de bâtiments intelligents et les applications AIoT intégrées, en acquérant des connaissances pratiques sur les stratégies de déploiement, l'optimisation opérationnelle et les tendances technologiques émergentes. Ces engagements ont permis aux installateurs partenaires d'approfondir leur compréhension des solutions de Dahua tout en partageant leur expertise, favorisant ainsi un échange bénéfique à chacun d'eux.

Des visites guidées de la salle d'exposition sur l'intelligence numérique et des installations de fabrication de Dahua ont permis aux participants de découvrir les coulisses du développement des produits, les flux de travail d'assemblage et les capacités d'approvisionnement au niveau mondial. Ces visites ont mis en évidence la fiabilité, l'évolutivité et la rigueur technique du portefeuille de solutions de Dahua, renforçant ainsi la confiance des partenaires dans la fourniture de systèmes de haute performance pour répondre aux différentes demandes du marché.



Les représentants des installateurs ont également fait part de leurs impressions sur l'événement. Un partenaire du Moyen-Orient a déclaré : « Cette visite nous a permis de mieux comprendre les capacités de Dahua basées sur l'IA et la manière dont elles se traduisent en valeur réelle pour les clients ». Un représentant du Royaume-Uni a ajouté : « Le fait de rencontrer des homologues de différentes régions nous incite à proposer à nos clients des solutions plus intégrées et tournées vers l'avenir ».

Au-delà de l'apprentissage technique, les activités culturelles (notamment la visite du lac de l'Ouest et l'expérience immersive de Songcheng) ont renforcé les liens entre les personnes et créé un sentiment d'appartenance à la communauté parmi les participants venus de différentes régions. L'événement s'est conclu par un gala en l'honneur des partenaires Golden Pro qui ont fait preuve d'excellence et de créativité, et qui ont apporté leurs contributions significatives à l'écosystème mondial des installateurs de Dahua.



En combinant l'immersion technologique, le partage des connaissances opérationnelles et le réseautage mondial, Dahua a renforcé son rôle d'innovateur AIoT et de moteur de la collaboration de l'écosystème. Le Pro Challenge a une fois de plus démontré dans quelle mesure Dahua permet aux installateurs du monde entier de proposer des solutions plus intelligentes, plus efficaces et plus rentables, afin de faire progresser les communautés intelligentes, connectées et durables.

À l'avenir, Dahua continuera d'élargir son écosystème d'installateurs et d'améliorer les programmes d'habilitation des partenaires, en promouvant la collaboration interrégionale et la cocréation pour stimuler la prochaine génération d'innovations AIoT, tout en poursuivant sa mission de permettre une société plus intelligente et un meilleur mode de vie.

