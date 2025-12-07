Dahua Technology Gelar "Pro Challenge 2025" untuk Mempererat Kolaborasi Ekosistem Instalatur Global

Dengan tema "BUILD IT. SHOW IT. WIN IT", program 2025 melanjutkan ajang perdana pada tahun lalu. Lewat "Dahua Pro Challenge 2025", para peserta menampilkan instalasi kreatif dan penerapan praktis solusi Dahua sehingga memperkuat kerja sama profesional dan perkembangan ekosistem di seluruh dunia.

Di sesi pembukaan, Fu Liquan, Chairman & President, Dahua Technology, mengapresiasi kepercayaan dan kerja sama jangka panjang dari para instalatur global. Menurutnya, seiring perkembangan transformasi digital, peran instalatur dalam ekosistem sangat penting sebagai penghubung akhir yang menghadirkan teknologi AIoT untuk menjawab berbagai kebutuhan nyata. Fu menegaskan kembali komitmen Dahua terhadap kontribusi bersama, kerja sama yang saling menguntungkan, serta manfaat bersama, dengan terus berinvestasi membina ekosistem demi menciptakan lingkungan kolaboratif yang meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan dan pertumbuhan mitra.

Acara yang berlangsung beberapa hari ini mencakup sesi pengalaman teknis melalui lokakarya, demonstrasi produk berbasiskan skenario, serta diskusi langsung dengan tim produk dan teknik Dahua. Para peserta mempelajari sistem video cerdas, solusi bangunan pintar, dan aplikasi AIoT terintegrasi, serta mendapatkan wawasan praktis mengenai strategi implementasi, cara mengoptimalkan kegiatan operasional, dan tren teknologi terbaru. Kegiatan tersebut memperkaya pemahaman para instalatur tentang solusi Dahua sekaligus membuka ruang untuk saling berbagi keahlian.

Lewat tur ke showroom kecerdasan digital dan fasilitas manufaktur Dahua, para peserta memperoleh gambaran langsung tentang pengembangan produk, proses perakitan, dan kapasitas suplai global. Tur tersebut menegaskan keandalan, skalabilitas, dan ketelitian rekayasa yang menjadi dasar portofolio solusi Dahua, serta memperkuat kepercayaan mitra dalam menghadirkan sistem berkinerja tinggi untuk beragam kebutuhan pasar.

Perwakilan instalatur juga turut membagikan kesan seputar acara ini. Seorang mitra dari Timur Tengah mengatakan, "Kunjungan ini memperdalam pemahaman kami tentang kemampuan AI Dahua dan bagaimana teknologi tersebut memberikan manfaat nyata bagi pelanggan." Sementara, perwakilan dari Inggris menambahkan, "Kami memperoleh inspirasi ketika berkenalan dengan rekan-rekan dari berbagai wilayah. Maka, kami dapat menghadirkan solusi yang lebih terintegrasi dan siap menjawab kebutuhan masa depan."

Selain pembelajaran teknis, kegiatan budaya – termasuk tur West Lake dan pengalaman imersif di Songcheng – memperkuat hubungan antarpeserta dan membangun rasa kebersamaan di antara mitra dari negara yang berbeda. Acara lalu ditutup dengan malam penghargaan untuk mitra-mitra yang meraih predikat "Golden Pro" sebagai pihak yang telah terbukti memiliki keunggulan, kreativitas, dan kontribusi signifikan terhadap ekosistem instalatur global Dahua.

Dengan menggabungkan pengalaman seputar teknologi, keahlian operasional, dan jejaring global, Dahua menegaskan peran sebagai inovator AIoT sekaligus penggerak kolaborasi ekosistem. Pro Challenge kembali mencerminkan upaya Dahua dalam memberdayakan instalatur di seluruh dunia. Dengan demikian, para instalatur dapat menghadirkan solusi-solusi yang lebih cerdas, efisien, dan bermanfaat, serta ikut membina komunitas yang cerdas, terhubung, dan berkelanjutan.

Ke depan, Dahua akan terus memperluas ekosistem instalatur dan meningkatkan program pengembangan mitra, mendorong kolaborasi lintaswilayah serta co-creation untuk menghadirkan inovasi AIoT generasi baru, sejalan dengan misi perusahaan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas dan kehidupan yang lebih baik.

