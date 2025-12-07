Dahua Technology slaví Pro Challenge 2025 a posiluje globální spolupráci v ekosystému instalačních partnerů
CHANG-ČOU, Čína, 7. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Dahua Technology, přední světový poskytovatel řešení a služeb v oblasti AIoT (umělé inteligence věcí) zaměřených na video, nedávno přivítala ve svém sídle vynikající partnerské instalační týmy z celého světa u příležitosti oslav Dahua Pro Challenge 2025. Akce propojuje globální komunitu zkušených profesionálů a podporuje vzájemnou spolupráci, sdílení poznatků a upevňování partnerství v rámci instalačního ekosystému.
Kampaň pro rok 2025 s tématem „POSTAV TO. UKAŽ TO. VYHRAJ TO" navazuje na úspěch loňské zahajovací iniciativy. Jejím cílem je povzbudit účastníky k předvádění kreativních instalací a praktických aplikací řešení Dahua, a tím dále posílit globální odbornou výměnu a růst ekosystému.
Při zahájení akce ocenil předseda představenstva a prezident společnosti Dahua Technology, pan Fu Liquan, dlouhodobou důvěru a spolupráci s instalačními partnery po celém světě. Zdůraznil, že s postupující digitální transformací hrají instalační firmy v ekosystému klíčovou roli jako poslední článek, který zavádí technologie AIoT do každodenních scénářů. Fu Liquan znovu potvrdil závazek společnosti Dahua ke společnému přínosu, oboustranně výhodné spolupráci a sdílení výhod a podtrhl pokračující investice do rozvoje ekosystému s cílem podpořit prostředí spolupráce, které zvyšuje hodnotu pro zákazníky i růst partnerů.
Několikadenní program nabídl imerzivní technický zážitek, který zahrnoval praktické workshopy, ukázky založené na scénářích a podrobné diskuse s produktovými a technickými týmy společnosti Dahua. Účastníci zkoumali inteligentní videosystémy, řešení pro chytré budovy a integrované aplikace AIoT a získali praktické poznatky o strategiích nasazení, optimalizaci provozu a nových technologických trendech. Tato setkání umožnila partnerům z řad instalačních firem prohloubit své znalosti o řešeních společnosti Dahua a zároveň sdílet odborné vědomosti, což podpořilo vzájemnou výměnu zkušeností.
Komentované prohlídky showroomu digitální inteligence a výrobních prostor společnosti Dahua umožnily účastníkům nahlédnout do zákulisí vývoje produktů, montážních postupů a globálních dodavatelských kapacit. Tyto prohlídky zdůraznily spolehlivost, rozšiřitelnost a technickou preciznost, na nichž je portfolio řešení společnosti Dahua postaveno, a posílily důvěru partnerů ve schopnost firmy dodávat vysoce výkonné systémy v souladu s různými požadavky trhu.
O dojmy z akce se podělili také zástupci instalačních firem. Jeden z partnerů z oblasti Blízkého východu poznamenal: „Tato návštěva prohloubila naše znalosti o schopnostech společnosti Dahua využívajících umělou inteligenci a o tom, jak se promítají do skutečné hodnoty pro zákazníky." Zástupce z Velké Británie dodal: „Spojení s kolegy z různých regionů nás inspiruje k poskytování integrovanějších a na budoucnost připravených řešení pro naše klienty."
Vedle technického vzdělávacího programu proběhly také kulturní aktivity, včetně prohlídky Západního jezera a pohlcujících zážitku ze Sung-čchengu, které posílily mezilidské vztahy a podpořily pocit sounáležitosti mezi účastníky z různých regionů. Akce vyvrcholila slavnostním galavečerem na počest partnerů oceněných titulem Golden Pro, kteří prokázali vynikající výsledky, kreativitu a významný přínos ke globálnímu ekosystému instalačních partnerů společnosti Dahua.
Kombinací technologických ukázek, sdílení provozních zkušeností a mezinárodního networkingu potvrdila společnost Dahua svou roli inovátora v oblasti AIoT a hybné síly spolupráce ekosystémů. Událost Pro Challenge opět ukázala, jak společnost Dahua umožňuje instalačním partnerům po celém světě poskytovat chytřejší, efektivnější a hodnotově zaměřená řešení, a tím přispívat k rozvoji inteligentních, propojených a udržitelných komunit.
Do budoucna hodlá společnost Dahua i nadále rozšiřovat svůj ekosystém instalačních partnerů a zlepšovat programy na jejich podporu, podněcovat spolupráci mezi regiony a společný vývoj řešení, který posune inovace v oblasti AIoT na další úroveň. Tím zároveň naplňuje své poslání podporovat utváření inteligentnější společnosti a kvalitnější život.
