장안에서 세계로: 시안, '에어 실크로드'를 통해 새로운 산업 동력 활성화

루츠 아시아 2026, 고대 수도가 항공 중심지를 활용해 산업 성장을 주도하는 방식 조명

시안, 중국 2026년 4월 23일 /PRNewswire/ -- 아시아 태평양 지역의 유일한 프리미어 항공 및 노선 개발 이벤트인 루츠 아시아 2026(Routes Asia 2026)이 4월 14일부터 16일까지 시안에서 '공유된 미래를 위해 시안에서 모이다(Gathering in Xi'an for a Shared Future)'라는 주제로 개최됐다. 고위급 협력 및 교류 플랫폼인 이번 행사에는 52개국에서 항공사 92곳, 공항 당국 128곳, 정부 및 관광 기관 32곳이 참가했으며, 이 중 아시아 28개국에서 항공사 77곳, 공항 당국 80곳, 정부 및 관광 기관 8곳이 참여했다.

개막식에서 시상 신구(Xixian New Area)의 공항 신도시(Airport New City)는 CMA CGM 에어 카고(CMA CGM Air Cargo), 카멕스 에어라인(CAMEX Airlines), 조지아 항공(Georgian Airways), 지오스카이 에어라인(Geosky Airlines)과 협력 협정을 체결해 5개의 새로운 국제 화물 전용 항공 노선을 공식 출범시켰다.

Xi'an Xianyang International Airport

시안 셴양 국제공항(Xi'an Xianyang International Airport)은 현재 62개의 국제(및 지역) 여객 노선을 운영해 중앙아시아 5개국의 8개 도시와의 연결에서 선도적 위치를 차지하며 서부로의 연결성을 강화하고 있다

2025년 이 공항은 4853만 6000명의 승객(국제선 199만 3000명)과 33만 5000톤의 화물을 처리했으며, 시간당 최대 처리 능력은 61회 운항에 달한다.

한편 시안은 항공 우주 산업 체인을 핵심 개발 우선순위로 삼아 로켓 동력과 위성 제조 분야의 강점을 활용해 선도적인 상업 항공 우주 클러스터를 구축하고 있다. 현재 이 도시에는 중국에서 가장 많은 개수인 3987개의 상업 항공 우주 기업이 위치해 있으며, 로켓 엔진, 위성 제조, 원격 측정, 추적 및 제어(TT&C), 데이터 응용을 포괄하는 완전한 생태계를 형성해 시안에 중국에서 가장 포괄적인 상업 항공 우주 산업 체인을 제공하고 있다.

시안은 제15차 5개년 계획 제안서에서 '산업 기술 혁신 중심지 구축'을 목표로 하며, 민간 항공 및 저고도 경제, 상업용 항공 우주, 집적 회로, 신에너지차, 신에너지 분야에서 독특한 성장 경로를 개발하면서 글로벌 경쟁력을 갖춘 혁신 제품을 창출하고자 한다.

수년간의 전략적 개발을 통해 시안은 옌량구(Yanliang District, 항공 기지)를 중심으로 한 클러스터화된 산업 생태계를 구축해 중국에서 가장 포괄적인 항공 산업 시스템 중 하나를 형성했다.

지난 3월 시안은 대형 항공기 지원 역량 강화를 위한 3개년 실행 계획을 시작했으며, 2027년까지 총 항공 생산량 1500억 위안(220억 달러) 달성과 국제 경쟁력을 갖춘 대형 항공기 클러스터 구축을 목표로 하고 있다.

전자 정보 분야의 국가 중심지인 시안은 반도체 및 광학 주도 생태계를 육성했다. 2025년 말 기준으로 이 부문에는 일정 규모 이상 기업 233개가 있으며, 전체 산업 생산량의 15%를 차지해 도시 경제의 핵심적 기둥 역할을 하고 있다.

SOURCE Xi'an Municipal Government