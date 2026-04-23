De Chang'an vers le monde : Xi'an donne un nouvel élan à l'industrie grâce à la « Route de la soie aérienne ».

Routes Asia 2026 met en lumière la façon dont l'ancienne capitale tire parti de son hub aérien pour stimuler la croissance industrielle

XI'AN, Chine, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Routes Asia 2026, le premier et unique événement de développement de l'aviation et des routes en Asie-Pacifique, s'est tenu du 14 au 16 avril à Xi'an sous le thème « Se rassembler à Xi'an pour un avenir partagé ». Plateforme de coopération et d'échange de haut niveau, l'événement a attiré 92 compagnies aériennes, 128 autorités aéroportuaires et 32 organisations gouvernementales et touristiques en provenance de 52 pays, dont 77 compagnies aériennes, 80 autorités aéroportuaires et 8 organisations gouvernementales et touristiques de 28 pays asiatiques.

Xi'an Xianyang International Airport

Lors de la cérémonie d'ouverture, l'aéroport de Xixian New Area a signé des accords de coopération avec CMA CGM Air Cargo, CAMEX Airlines, Georgian Airways et Geosky Airlines en vue de lancer officiellement cinq nouvelles liaisons aériennes internationales dédiées au fret.

L'aéroport international de Xi'an Xianyang exploite désormais 62 lignes internationales (et régionales) de transport de passagers, ce qui lui permet d'assurer des liaisons avec huit villes de cinq pays d'Asie centrale et de renforcer sa connectivité vers l'ouest.

En 2025, l'aéroport a accueilli 48 536 millions de passagers (1 993 million de passagers internationaux) et 335 000 tonnes de fret, la capacité aux heures de pointe s'élevant à 61 mouvements par heure.

Dans le même temps, Xi'an a fait de la chaîne de l'industrie aérospatiale une priorité de développement, en s'appuyant sur ses atouts en matière de fusées et de fabrication de satellites pour construire un pôle aérospatial commercial de premier plan. La ville abrite aujourd'hui le plus grand nombre d'entreprises aérospatiales commerciales (3 987 au total), formant un écosystème complet couvrant les moteurs de fusée, la fabrication de satellites, la télémétrie, le suivi et le contrôle, et les applications de données, ce qui fait de Xi'an la chaîne industrielle aérospatiale commerciale la plus complète du pays.

Dans sa proposition de 15e plan quinquennal, Xi'an vise à « construire un centre d'innovation technologique industrielle », en développant des voies de croissance distinctes dans l'aviation civile et l'économie de basse altitude, l'aérospatiale commerciale, les circuits intégrés, les véhicules à énergie nouvelle et les nouvelles énergies, tout en créant des produits innovants et compétitifs à l'échelle mondiale.

Après des années de développement stratégique, Xi'an a construit un écosystème industriel groupé autour du district de Yanliang (base aéronautique), formant ainsi l'un des systèmes industriels aéronautiques les plus complets de Chine.

En mars dernier, Xi'an a lancé un plan d'action triennal visant à renforcer les capacités de soutien aux grands avions, avec pour objectif une production aéronautique totale de 150 milliards de yuans (22 milliards de dollars) d'ici 2027 et la création d'un pôle d'entreprises de grands aéronefs compétitif à l'échelle internationale.

En tant que centre national de l'information électronique, Xi'an a favorisé un écosystème axé sur les semi-conducteurs et la photonique. À la fin de l'année 2025, le secteur comptait 233 entreprises de taille supérieure à celle prévue, représentant 15 % de la production industrielle totale et constituant un pilier essentiel de l'économie de la ville.

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