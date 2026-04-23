Dari Chang'an ke Dunia: Xi'an Aktifkan Momentum Industri Baharu melalui "Jalan Sutera Udara"

Routes Asia 2026 Menonjolkan Bagaimana Ibu Kota Purba Memanfaatkan Hab Penerbangannya untuk Memacu Pertumbuhan Industri

XI'AN, China, 23 April 2026 /PRNewswire/ -- Routes Asia 2026, acara penerbangan dan pembangunan laluan ulung serta satu-satunya di rantau Asia-Pasifik, telah berlangsung dari 14 hingga 16 April di Xi'an dengan tema "Berkumpul di Xi'an demi Masa Depan Bersama." Sebagai platform kerjasama dan pertukaran peringkat tinggi, acara ini menarik 92 syarikat penerbangan, 128 pihak berkuasa lapangan terbang, serta 32 organisasi kerajaan dan pelancongan dari 52 negara, termasuk 77 syarikat penerbangan, 80 pihak berkuasa lapangan terbang dan 8 badan kerajaan/pelancongan dari 28 negara Asia.

Xi'an Xianyang International Airport

Pada majlis pembukaan, Airport New City of Xixian New Area menandatangani perjanjian kerjasama dengan CMA CGM Air Cargo, CAMEX Airlines, Georgian Airways dan Geosky Airlines untuk melancarkan secara rasmi lima laluan udara kargo sepenuhnya antarabangsa baharu.

Lapangan Terbang Antarabangsa Xianyang Xi'an kini mengendalikan 62 laluan penumpang antarabangsa (dan serantau), memimpin hubungan ke lapan bandar merentasi lima negara Asia Tengah serta memperkukuh keterhubungan ke arah barat.

Pada 2025, lapangan terbang ini mengendalikan 48.536 juta penumpang (1.993 juta antarabangsa) dan 335,000 tan kargo, dengan kapasiti waktu puncak mencapai 61 pergerakan sejam.

Sementara itu, Xi'an telah menjadikan rantaian industri aeroangkasa sebagai keutamaan pembangunan utama, memanfaatkan kekuatannya dalam kuasa roket dan pembuatan satelit untuk membina kluster aeroangkasa komersial terkemuka. Bandar ini kini menempatkan 3,987 perusahaan aeroangkasa komersial, iaitu yang terbanyak di China, membentuk ekosistem lengkap yang meliputi enjin roket, pembuatan satelit, telemetri, penjejakan dan kawalan (TT&C), serta aplikasi data, sekali gus memberikan Xi'an dengan rantaian industri aeroangkasa komersial paling komprehensif di negara ini.

Dalam cadangan Rancangan Lima-Tahun ke-15, Xi'an menyasarkan untuk "membina hab inovasi teknologi industri," membangunkan laluan pertumbuhan tersendiri dalam penerbangan awam dan ekonomi altitud rendah, aeroangkasa komersial, litar bersepadu, kenderaan tenaga baharu (NEV) dan tenaga baharu, sambil menghasilkan produk inovatif berdaya saing di peringkat global.

Selepas bertahun-tahun menjalani pembangunan strategik, Xi'an telah membina ekosistem industri berkelompok yang berpusatkan sekitar Daerah Yanliang (pangkalan penerbangan), lalu membentuk salah satu sistem industri penerbangan paling komprehensif di China.

Mac lalu, Xi'an melancarkan pelan tindakan tiga tahun untuk meningkatkan keupayaan sokongan pesawat besar, yang menyasarkan output penerbangan keseluruhan sebanyak 150 bilion yuan (USD 22 bilion) menjelang 2027 serta kluster pesawat besar yang kompetitif di peringkat antarabangsa.

Sebagai hab nasional untuk maklumat elektronik, Xi'an memupuk ekosistem pacuan semikonduktor dan fotonik. Menjelang akhir 2025, sektor ini mempunyai 233 perusahaan melebihi saiz yang ditetapkan, menyumbang 15% daripada jumlah output industri sebagai tonggak utama ekonomi bandar ini.

