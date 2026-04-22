จากฉางอานสู่เวทีโลก: ซีอานรุกสร้าง "เส้นทางสายไหมทางอากาศ" ปลุกพลังขับเคลื่อนใหม่ให้ภาคอุตสาหกรรม
22 Apr, 2026, 21:14 CST
งาน Routes Asia ประจำปี 2569 ตอกย้ำศักยภาพเมืองหลวงเก่า ในการผลักดันบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการบิน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโต
ซีอาน, จีน, 22 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- งาน Routes Asia ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นงานสำคัญด้านการพัฒนาเส้นทางบินและการบินหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน ที่ผ่านมา ณ นครซีอาน ในธีม "Gathering in Xi'an for a Shared Future" (รวมพลที่ซีอาน ร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกัน) โดยเป็นเวทีสำคัญเพื่อความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งดึงดูดสายการบิน 92 แห่ง ท่าอากาศยาน 128 แห่ง พร้อมด้วยองค์กรภาครัฐและหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอีก 32 แห่ง จาก 52 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน ในจำนวนนี้เป็นตัวแทนจากกลุ่มประเทศในเอเชียถึง 28 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยสายการบิน 77 แห่ง ท่าอากาศยาน 80 แห่ง และหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยวอีก 8 แห่ง
ในพิธีเปิดงาน เมืองใหม่ท่าอากาศยาน (Airport New City) แห่งเขตใหม่ซีเสียน (Xixian New Area) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ CMA CGM Air Cargo, CAMEX Airlines, Georgian Airways และ Geosky Airlines เพื่อเปิดเส้นทางบินขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการรวม 5 เส้นทางใหม่
ปัจจุบัน ท่าอากาศยานนานาชาติซีอานเสียนหยาง เปิดให้บริการเส้นทางบินรับส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ (และภูมิภาค) รวม 62 เส้นทาง โดยครองความเป็นผู้นำในการเชื่อมต่อสู่ 8 เมืองใหญ่ใน 5 ประเทศแถบเอเชียกลาง ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการขยายโครงข่ายเส้นทางบินไปทางทิศตะวันตก
ในปี 2568 ท่าอากาศยานแห่งนี้รองรับผู้โดยสารรวม 48.536 ล้านคน (เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1.993 ล้านคน) และมีการขนส่งสินค้าปริมาณ 335,000 ตัน โดยมีขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินช่วงหนาแน่นได้สูงสุดถึง 61 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
ขณะเดียวกัน นครซีอานได้ยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศให้เป็นหัวใจหลักของการพัฒนา โดยดึงศักยภาพที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีขับเคลื่อนจรวดและการผลิตดาวเทียมมาสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์ระดับแถวหน้า ปัจจุบันซีอานเป็นศูนย์รวมบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ถึง 3,987 แห่ง ซึ่งถือว่ามากที่สุดในจีน ครอบคลุมระบบนิเวศอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่เครื่องยนต์จรวด การผลิตดาวเทียม ระบบโทรมาตร (Telemetry) การติดตามและควบคุม (TT&C) ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูล ส่งผลให้ซีอานกลายเป็นเมืองที่มีห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ
ในข้อเสนอตามแผน 5 ปี ฉบับที่ 15 นั้น นครซีอานตั้งเป้าที่จะ "สร้างศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม" โดยมุ่งสร้างเส้นทางเติบโตที่โดดเด่นในด้านการบินพลเรือนและเศรษฐกิจการบินระดับต่ำ การบินและอวกาศเชิงพาณิชย์ วงจรรวม ยานยนต์พลังงานใหม่ และพลังงานสะอาด เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
นครซีอานดำเนินกลยุทธ์ในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหลายปี โดยได้สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมแบบคลัสเตอร์ โดยมีเขตเหยียนเหลียงเป็นฐานการบินหลัก จนกลายเป็นหนึ่งในระบบอุตสาหกรรมการบินที่ครบวงจรที่สุดของประเทศจีน
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นครซีอานได้เดินหน้าแผนปฏิบัติการ 3 ปี เพื่อยกระดับศักยภาพในการผลิตอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องบินขนาดใหญ่ โดยตั้งเป้าดันมูลค่าการผลิตรวมในอุตสาหกรรมการบินให้ถึง 1.5 แสนล้านหยวน (ราว 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี 2570 พร้อมสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องบินขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล
นครซีอานในฐานะศูนย์กลางด้านสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ระดับประเทศ ได้บ่มเพาะระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเซมิคอนดักเตอร์และโฟโตนิกส์ โดย ณ สิ้นปี 2568 ภาคส่วนนี้มีวิสาหกิจขนาดใหญ่รวม 233 แห่ง ซึ่งสร้างมูลค่าผลผลิตคิดเป็น 15% ของมูลค่าอุตสาหกรรมทั้งหมด และกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองนี้อย่างเต็มตัว
