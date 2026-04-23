De Chang'an al mundo: Xi'an impulsa un nuevo dinamismo industrial a través de la "Ruta Aérea de la Seda"

Routes Asia 2026 destaca cómo la antigua capital aprovecha su centro aeronáutico para impulsar el crecimiento industrial

XI'AN, China, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Routes Asia 2026, el principal y único evento de aviación y desarrollo de rutas en la región Asia-Pacífico, se celebró del 14 al 16 de abril en Xi'an bajo el lema "Encuentro en Xi'an para un futuro compartido". Como plataforma de cooperación e intercambio de alto nivel, el evento atrajo a 92 aerolíneas, 128 autoridades aeroportuarias y 32 organizaciones gubernamentales y turísticas de 52 países, incluyendo 77 aerolíneas, 80 autoridades aeroportuarias y 8 organismos gubernamentales/turísticos de 28 países asiáticos.

Xi'an Xianyang International Airport

En la ceremonia de inauguración, la Nueva Ciudad Aeroportuaria de la Nueva Área de Xixian firmó acuerdos de cooperación con CMA CGM Air Cargo, CAMEX Airlines, Georgian Airways y Geosky Airlines para lanzar oficialmente cinco nuevas rutas aéreas internacionales de carga.

El Aeropuerto Internacional Xi'an Xianyang opera ahora 62 rutas internacionales (y regionales) de pasajeros, liderando las conexiones con ocho ciudades de cinco países de Asia Central y reforzando su conectividad hacia Occidente.

En 2025, el aeropuerto gestionó 48,536 millones de pasajeros (1,993 millones internacionales) y 335.000 toneladas de carga, alcanzando una capacidad máxima de 61 movimientos por hora.

Mientras tanto, Xi'an ha convertido la cadena de la industria aeroespacial en una prioridad clave de desarrollo, aprovechando sus fortalezas en propulsión de cohetes y fabricación de satélites para construir un clúster aeroespacial comercial líder. La ciudad alberga ahora 3.987 empresas aeroespaciales comerciales, la mayor cantidad en China, formando un ecosistema completo que abarca motores de cohetes, fabricación de satélites, telemetría, seguimiento y control (TT&C) y aplicaciones de datos, lo que le otorga a Xi'an la cadena de la industria aeroespacial comercial más completa del país.

En su propuesta para el XV Plan Quinquenal, Xi'an aspira a "convertirse en un centro de innovación tecnológica industrial", desarrollando vías de crecimiento distintivas en aviación civil y economía de baja altitud, industria aeroespacial comercial, circuitos integrados, vehículos eléctricos y energías renovables, al tiempo que crea productos innovadores y competitivos a nivel mundial.

Tras años de desarrollo estratégico, Xi'an ha construido un ecosistema industrial concentrado en el distrito de Yanliang (base aeronáutica), conformando uno de los sistemas de la industria aeronáutica más completos de China.

En marzo pasado, Xi'an lanzó un plan de acción trienal para impulsar las capacidades de apoyo a aeronaves de gran tamaño, con el objetivo de alcanzar una producción total de aviación de 150.000 millones de yuanes (22.000 millones de dólares) para 2027 y un clúster de aeronaves de gran tamaño competitivo a nivel internacional.

Como centro nacional de información electrónica, Xi'an ha fomentado un ecosistema impulsado por los semiconductores y la fotónica. A finales de 2025, el sector contaba con 233 empresas de tamaño superior al establecido, que representaban el 15% de la producción industrial total y constituían un pilar fundamental de la economía de la ciudad.

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