DXC, 리플과 협력해 글로벌 은행에 확장 가능한 디지털 자산 수탁•결제 솔루션 제공

DXC, 리플의 기관급 블록체인 기술을 전 세계적으로 5조 달러 규모의 예금과 3억 개의 계좌를 지원하는 자사의 호건(Hogan) 코어 뱅킹 플랫폼에 통합

이번 협력은 금융기관들이 인프라에 지장을 주지 않으면서 기존 금융 시스템과 기업용 블록체인 기반 솔루션을 연결할 수 있도록 지원

애쉬번, 버지니아주, 2026년 1월 22일 /PRNewswire/ -- 선도적인 엔터프라이즈 기술 및 혁신 파트너인 DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)는 21일 기업용 암호화폐 솔루션을 제공하는 금융 기술기업 리플(Ripple)과 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했다. 이번 협력을 통해 DXC는 은행들이 기업 규모로 디지털 자산 수탁•결제 기능을 원활하게 도입할 수 있도록 지원할 예정이다.

규제 대상 금융기관들이 급변하는 시대를 헤쳐나가는 가운데 디지털 자산 도입의 성패는 접근성이 높고 안전한 블록체인 인프라 구축 여부에 달려있다. 이에 따라 DXC와 리플은 이번 협력을 통해 기존 금융 시스템과 온체인 금융을 연결해 금융기관과 핀테크 기업들이 디지털 자산 기술에 원활하게 접근할 수 있도록 지원할 계획이다. 이러한 솔루션은 프로그래밍 가능한 결제뿐만 아니라 디지털 자산의 토큰화•수탁•이체를 가능하게 해, 금융기관들이 미션 크리티컬한 코어 뱅킹 시스템에 지장을 주지 않고 규제 준수형 디지털 자산 활용 사례를 구현하는 데 도움을 줄 것이다.

이번 이니셔티브는 전 세계 3억 개 이상의 예금 계좌와 5조 달러가 넘는 예금을 지원하는 DXC의 호건 코어 뱅킹 플랫폼을 바탕으로, 리플의 디지털 자산 수탁•결제 기술을 대규모 뱅킹 환경에 통합한다. 이를 통해 호건 고객들이 디지털 자산 수탁•결제 기능을 효율적으로 제공할 수 있는 기반이 마련될 것으로 기대된다.

산딥 바노테(Sandeep Bhanote) DXC 금융 서비스 부문 글로벌 총괄 매니저는 "디지털 자산이 금융 주류로 진입하려면 기관들에게 안전한 수탁과 원활한 결제 기능이 필요하다"며 "리플과의 협력을 통해 은행들이 핵심 시스템을 변경하지 않고도 디지털 자산 생태계에 참여해 기업 규모로 기존 계좌와 지갑 및 분산형 플랫폼을 연결할 수 있게 해줄 것"이라고 말했다.

이번 협력은 규제 대상 은행 인프라와 디지털 자산 플랫폼 간 최종 단계의 연결을 지원함으로써 금융기관들이 실험 단계를 넘어 블록체인 기반 사용 사례를 실제 환경에 배포하는 데 도움을 줄 것이다. 핀테크 기업들도 규제 준수형 수탁•결제 솔루션을 지원하는 데 필요한 은행 네트워크에 보다 쉽게 접근하게 될 전망이다.

조애니 시에(Joanie Xie) 리플 북미 부사장 겸 매니징 디렉터는 "은행들은 복잡한 인프라상에서 운영을 지속하면서도 현대화를 추진해야 하는 압박을 점점 더 심하게 받고 있다"면서 이렇게 덧붙였다. "DXC와의 파트너십으로 기관들이 이미 신뢰하고 있는 핵심 은행 환경에 디지털 자산 수탁, (리플의 스테이블코인) RLUSD 및 결제를 직접 도입하게 됐다. 양사는 은행이 기업 규모로 규제를 준수하는 안전한 디지털 자산 활용 사례를 차질 없이 제공할 수 있도록 지원할 것이다."

DXC는 리플과의 파트너십을 통해 금융기관의 안전한 현대화와 책임 있는 혁신을 지원하겠다는 약속을 재확인할 수 있게 됐다. 이는 기존 코어 뱅킹 시스템에 통합하는 접근 방식을 통해 전 세계에서 실제 운영되는 은행 환경 전반에서 디지털 자산 채택을 가능하게 하는 중요한 진전으로 평가된다.

리플 페이먼츠(Ripple Payments)는 라이선스를 취득한 엔드투엔드 국경 간 결제 솔루션으로, 리플이 고객을 대신해 자금 흐름을 관리할 수 있게 해준다. 리플 커스터디(Ripple Custody)는 은행과 금융기관이 디지털 자산이나 스테이블코인 또는 실물자산(RWA)을 안전하게 관리할 수 있도록 설계됐다.

DXC 테크놀로지 소개

DXC 테크놀로지(NYSE: DXC)는 글로벌 기업과 공공 부문 기관을 대상으로 소프트웨어, 서비스, 솔루션을 제공하는 선도적인 엔터프라이즈 기술 및 혁신 파트너로, 급격히 변화하는 시대에 AI를 활용해 실질적인 비즈니스 성과를 창출하도록 지원하고 있다. DXC는 관리형 인프라 서비스, 애플리케이션 현대화, 산업별 전문 소프트웨어 솔루션에 대한 깊이 있는 전문성을 바탕으로 전 세계에서 가장 복잡한 기술 인프라를 현대화하고, 보호하며, 효율적으로 운영하고 있다. 자세한 내용은 dxc.com에서 확인할 수 있다.

리플 소개

리플은 기업 대상 암호화폐 솔루션을 제공하는 금융 기술 기업이다. 리플 페이먼츠는 블록체인을 활용해 국경 간 결제를 더 빠르고 투명하면서 더 널리 접근할 수 있게 해준다. 리플 커스터디는 고객에게 디지털 자산을 안전하게 보관하고 관리할 수 있는 방법을 제공한다. 리플은 리플 프라임(Ripple Prime)을 통해 기관 고객을 대상으로 글로벌 멀티 자산 프라임 브로커리지 서비스도 제공한다. 리플의 스테이블코인 RLUSD와 암호화폐 XRP는 이러한 솔루션 전반에 걸쳐 활용돼 전통 금융의 효율성을 높이고, 새로운 방식으로 디지털 자산을 활용할 수 있게 지원한다.

미디어 문의처: DXC, 애슐리 하우크-템플(Ashley Houk-Temple), [email protected]; 리플: 에이미 던(Amy Dunn), [email protected]

