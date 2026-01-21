DXC s'associe à Ripple pour permettre aux banques mondiales de bénéficier de services évolutifs de garde et de paiement d'actifs numériques

DXC intègre la technologie blockchain de niveau institutionnel de Ripple dans sa plateforme bancaire centrale Hogan, qui prend en charge 5 000 milliards de dollars de dépôts et 300 millions de comptes à l'échelle mondiale

Cette collaboration permet aux institutions financières de faire le lien entre la finance traditionnelle et les solutions d'entreprise basées sur la blockchain, sans perturber l'infrastructure bancaire de base

ASHBURN, Virginie, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), un partenaire de premier plan en matière de technologie et d'innovation pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Ripple, une société de technologie financière qui propose des solutions de cryptomonnaie pour les entreprises, afin d'aider les banques à adopter de manière transparente la garde d'actifs numériques et les capacités de paiement à l'échelle de l'entreprise.

Alors que les institutions financières réglementées naviguent dans une ère de changement exponentiel, l'adoption des actifs numériques dépend d'une infrastructure blockchain accessible et sécurisée. Grâce à cette collaboration, DXC et Ripple permettent aux institutions financières et aux fintechs d'accéder à la technologie des actifs numériques de manière transparente, en faisant le lien entre les systèmes financiers existants et la finance déployée sur la blockchain. La solution facilite des paiements programmables, ainsi que la tokenisation, la garde et le transfert d'actifs numériques, permettant aux institutions de fournir des cas d'utilisation d'actifs numériques réglementés sans perturber les systèmes bancaires centraux critiques.

S'appuyant sur la plateforme bancaire centrale Hogan de DXC, qui gère plus de 300 millions de comptes de dépôt et plus de 5 000 milliards de dollars de dépôts à l'échelle mondiale, l'initiative intègre les technologies de garde et de paiement d'actifs numériques de Ripple dans des environnements bancaires à grande échelle, offrant aux clients de Hogan un parcours simplifié pour fournir des capacités de conservation et de paiement numériques.

« Pour que les actifs numériques s'intègrent dans le courant financier, les institutions requièrent une garde sécurisée et des capacités de paiement transparentes », déclare Sandeep Bhanote, responsable mondial et directeur général des services financiers chez DXC. « Notre travail avec Ripple réunit ces capacités de manière à permettre aux banques de s'engager dans l'écosystème des actifs numériques sans modifier leurs systèmes de base, en connectant les comptes traditionnels, les portefeuilles et les plateformes décentralisées à l'échelle de l'entreprise. »

En fournissant une connectivité du dernier kilomètre entre l'infrastructure bancaire réglementée et les plateformes d'actifs numériques, la collaboration aide les institutions financières à passer de l'expérimentation à la mise en œuvre et à déployer des cas d'utilisation basés sur la blockchain dans le monde réel. Les fintechs bénéficient également d'un accès simplifié aux relations bancaires nécessaires pour soutenir des solutions de conservation et de paiement conformes.

« Les banques sous soumises à une pression croissante pour se moderniser tout en continuant à fonctionner sur une infrastructure complexe », déclare Joanie Xie, vice-présidente et directrice générale de Ripple pour l'Amérique du Nord. « Notre partenariat avec DXC apporte la conservation des actifs numériques, le RLUSD et les paiements directement dans les environnements bancaires de base auxquels les institutions font déjà confiance. Ensemble, nous permettons aux banques de proposer des cas d'utilisation des actifs numériques sécurisés et conformes à l'échelle de l'entreprise, sans perturbation. »

Le partenariat DXC-Ripple renforce l'engagement de DXC à aider les institutions financières à se moderniser en toute sécurité et à innover de manière responsable. Il s'agit d'une avancée significative qui permet l'adoption des actifs numériques dans les environnements bancaires de production dans le monde entier grâce à une approche bancaire centrale intégrée.

Ripple Payments est une solution de paiement transfrontalier de bout en bout, sous licence, qui permet à Ripple de gérer les flux de fonds pour le compte de ses clients. Ripple Custody est conçu pour les banques et les institutions financières afin de gérer en toute sécurité les actifs numériques, les stablecoins ou les Real World Assets (RWA).

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est un partenaire de premier plan en matière de technologie d'entreprise et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel et rapide. Fort d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site dxc.com.

À propos de Ripple

Ripple est une société de technologie financière qui propose des solutions cryptographiques aux entreprises. Ripple Payments utilise la blockchain pour rendre les paiements transfrontaliers plus rapides, plus transparents et largement accessibles. Ripple Custody offre aux clients un moyen sûr de stocker et de gérer leurs actifs numériques. Par l'intermédiaire de Ripple Prime, la société propose aux clients institutionnels un service de courtage de premier ordre mondial et multi-actifs. Le stablecoin (RLUSD) de Ripple et la cryptomonnaie, XRP, sont utilisés dans ces solutions pour rendre la finance traditionnelle plus efficace et permettre de nouvelles façons d'utiliser les actifs numériques.

