DXC se asocia con Ripple para brindar a los bancos globales custodia y pagos de activos digitales escalables

DXC integra la tecnología blockchain de grado institucional de Ripple en su plataforma de banca central Hogan, que gestiona 5 billones de dólares en depósitos y 300 millones de cuentas a nivel mundial.

La colaboración permite a las instituciones financieras conectar las finanzas tradicionales con soluciones empresariales basadas en blockchain sin interrumpir la infraestructura de banca central.

ASHBURN, Va., 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy una asociación estratégica con Ripple, una empresa de tecnología financiera que ofrece soluciones criptográficas para empresas, para ayudar a los bancos a adoptar sin problemas capacidades de custodia y pago de activos digitales a escala empresarial.

A medida que las instituciones financieras reguladas se adentran en una era de cambio exponencial, la adopción de activos digitales depende de una infraestructura blockchain accesible y segura. Gracias a esta colaboración, DXC y Ripple permiten a las instituciones financieras y fintechs acceder a la tecnología de activos digitales sin problemas, conectando los sistemas financieros tradicionales con las finanzas en cadena. La solución facilita los pagos programables y la tokenización, custodia y transferencia de activos digitales, lo que permite a las instituciones ofrecer casos de uso regulados de activos digitales sin interrumpir los sistemas bancarios centrales esenciales.

Aprovechando la plataforma bancaria central Hogan de DXC, que gestiona más de 300 millones de cuentas de depósito y más de 5 billones de dólares en depósitos a nivel mundial, la iniciativa integra la tecnología de custodia y pagos de activos digitales de Ripple en entornos bancarios a gran escala, ofreciendo a los clientes de Hogan una vía simplificada para ofrecer capacidades de custodia y pago digitales.

"Para que los activos digitales se integren al panorama financiero general, las instituciones necesitan una custodia segura y capacidades de pago fluidas", afirmó Sandeep Bhanote, director global y responsable general de Servicios Financieros de DXC. "Nuestra colaboración con Ripple aúna estas capacidades de forma que permite a los bancos participar en el ecosistema de activos digitales sin modificar sus sistemas centrales, conectando cuentas tradicionales, billeteras y plataformas descentralizadas a escala empresarial".

Al ofrecer conectividad de última milla entre la infraestructura bancaria regulada y las plataformas de activos digitales, la colaboración ayuda a las instituciones financieras a ir más allá de la experimentación y a implementar casos de uso reales basados en blockchain. Las fintech también se benefician de un acceso simplificado a las relaciones bancarias necesarias para respaldar soluciones de custodia y pago que cumplan con las normativas.

"Los bancos se encuentran bajo una creciente presión para modernizarse mientras continúan operando en infraestructuras complejas", explicó Joanie Xie, vicepresidenta y directora general de Ripple para Norteamérica. "Nuestra alianza con DXC integra la custodia de activos digitales, RLUSD y los pagos directamente en los entornos bancarios centrales en los que las instituciones ya confían. Juntos, permitimos a los bancos ofrecer casos de uso de activos digitales seguros y compatibles a escala empresarial sin interrupciones".

La alianza entre DXC y Ripple refuerza el compromiso de DXC de ayudar a las instituciones financieras a modernizarse de forma segura e innovar de forma responsable. Esto representa un avance significativo para facilitar la adopción de activos digitales en entornos bancarios de producción a nivel mundial mediante un enfoque bancario central integrado.

Ripple Payments es una solución de pagos transfronterizos integral y con licencia que permite a Ripple gestionar el flujo de fondos en nombre de sus clientes. Ripple Custody está diseñado para que bancos e instituciones financieras gestionen de forma segura activos digitales, monedas estables o activos del mundo real (RWA).

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología empresarial e innovación que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados rápidamente en un momento de cambio exponencial. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunos de los activos tecnológicos más complejos del mundo. Más información en dxc.com

Acerca de Ripple

Ripple es una empresa de tecnología financiera que ofrece soluciones de criptomonedas para empresas. Ripple Payments utiliza blockchain para que los pagos transfronterizos sean más rápidos, transparentes y ampliamente accesibles. Ripple Custody ofrece a los clientes una forma segura de almacenar y gestionar activos digitales. A través de Ripple Prime, la compañía ofrece un servicio de corretaje global de múltiples activos para clientes institucionales. La moneda estable de Ripple (RLUSD) y la criptomoneda XRP se utilizan en estas soluciones para hacer que las finanzas tradicionales sean más eficientes y permitir nuevas formas de utilizar los activos digitales.

