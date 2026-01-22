DXC、Rippleと提携して拡張性の高いデジタル資産保管と決済を実現し、世界の銀行を強化

DXC Technology Company

22 1月, 2026, 12:28 JST

  • DXCがRippleの機関向けブロックチェーン技術を全世界で5兆ドルの預金と3億の口座を支えるDXCのHoganコアバンキングプラットフォームに統合
  • この提携により、金融機関はコアバンキングのインフラを崩すことなく、従来の金融とエンタープライズブロックチェーンベースのソリューションとの橋渡しが実現可能

バージニア州、アッシュバーン、2026年1月22日 /PRNewswire/ -- 最大手のエンタープライズテクノロジーとイノベーションのパートナーのDXC Technology（NYSE：DXC）は本日、企業向け暗号化ソリューションを提供する金融テクノロジー企業であるRippleとの戦略的パートナーシップを提携することを発表しました。この提携は、金融機関がデジタル資産保管および決済の機能をエンタープライズ規模でシームレスに導入するサポートとなります。

規制のある金融機関が急激な変化の時代を乗り切る中、デジタル資産の導入は利用しやすく安全なブロックチェーンインフラに依存しています。 この提携によりDXCとRippleは、金融機関やフィンテックがデジタル資産テクノロジーをシームレスに利用することを可能にし、金融のレガシーシステムとオンチェーンファイナンスの橋渡しが実現されます。 このソリューションは、プログラマブルペイメントとデジタル資産のトークン化、保管、移転を可能にし、金融機関は重要なコアバンキングシステムを崩すことなく、規制のあるデジタル資産ユースケースを提供できるようになります。

全世界で3億以上の預金口座と5兆ドル以上の預金を支えるDXCのHoganコアバンキングプラットフォームを活用し、Rippleのデジタル資産保管および決済テクノロジーを大規模な金融環境に統合することで、Hoganの顧客はデジタルでの保管と決済の機能を一元的に利用できます。

「デジタル資産を金融の主流とするには、金融機関には安全な保管とシームレスな決済機能が必要です。」とDXCファイナンシャルサービス担当グローバルヘッドおよびジェネラルマネージャーのSandeep Bhanote氏は語ります。「Rippleとの提携により、銀行はコアシステムを変えることなくデジタル資産のエコシステムを取り入れ、従来の口座、ウォレット、分散型プラットフォームをエンタープライズ規模で繋げることができます。」

この提携では、規制のある銀行インフラとデジタル資産プラットフォーム間のラストマイルを繋げ、金融機関がブロックチェーン対応ユースケースの試験段階から実際の導入へと移行するのを支援します。また、フィンテックはコンプライアンスに準拠した保管や決済ソリューションをサポートするために必要な銀行関係へのアクセスが簡素化されるというメリットを享受できます。

Rippleの北米担当副社長兼マネージングディレクターのJoanie Xie氏は、「銀行は、複雑なインフラで運営を続けながら、近代化を迫られています。」と語ります。「DXCとのパートナーシップにより、デジタル資産の保管、RLUSD、決済を金融機関がすでに信頼を置くコアバンキング環境に直接取り入れることができます。銀行は混乱を招くことなく、エンタープライズ規模で安全かつコンプライアンスに準拠したデジタル資産のユースケースを提供できるようになります。」

DXCとRippleのパートナーシップは、金融機関の安全な近代化と責任ある革新を支援するDXCの取り組みを強化するものです。これは、統合型のコアバンキングアプローチを通じて、世界中の銀行の本番環境にデジタル資産を導入する上で大きな前進を意味します。

Ripple Paymentsは、認可されたエンドツーエンドの国境を超える決済ソリューションで、Rippleが顧客に代わって資金の流れを管理することを可能にします。Ripple Custodyは、銀行や金融機関がデジタル資産、ステーブルコイン、またはリアルワールドアセット（RWA）を安全に管理する設計となっています。

DXC Technologyについて
DXC Technology（NYSE：DXC）はソフトウェア、サービス、ソリューションをグローバル企業や公共部門の機関に提供する最大手のエンタープライズテクノロジーとイノベーションのパートナーです。急速に変化する時代にAIを活用して迅速に成果をもたらせるように支援します。DXC Technologyはマネージドインフラサービス、アプリケーション近代化、業界特化型ソフトウェアソリューションの分野で深い専門知識を有し、世界で最も複雑なテクノロジー資産の一部の近代化、セキュリティ保護、運用を行っています。詳細については、dxc.comをご覧ください。

Rippleについて
Rippleは、企業向けに暗号ソリューションを提供する金融テクノロジー企業です。Ripple Paymentsはブロックチェーンを利用し、国境を越えた決済をより迅速で透明性の高いものにし、広く利用できるようにします。Ripple Custodyは、顧客がデジタル資産を安全に保管・管理できるソリューションを提供します。Ripple Primeでは、機関向けにグローバルでマルチアセットのプライムブローカーサービスを提供しています。Rippleのステーブルコイン（RLUSD）と暗号通貨XRPはこれらのソリューションで活用されており、従来の金融をより効率的にし、デジタル資産を活用する新たな方法を実現しています。

メディア連絡先：DXC、Ashley Houk-Temple、 [email protected]; Ripple：Amy Dunn、[email protected]

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2865770/DXC_Technology_Company_DXC_Partners_with_Ripple_to_Empower_Globa.jpg

SOURCE DXC Technology Company

