DXC geht Partnerschaft mit Ripple ein, um globale Banken mit skalierbaren Lösungen für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte und Zahlungen zu unterstützen

DXC integriert die institutionelle Blockchain-Technologie von Ripple in seine Kernbankplattform Hogan, die weltweit Einlagen in Höhe von 5 Billionen US-Dollar und 300 Millionen Konten unterstützt

Die Zusammenarbeit ermöglicht es Finanzinstituten, bestehende Finanzsysteme mit Blockchain-basierten Unternehmenslösungen zu verbinden, ohne die Kerninfrastruktur des Bankwesens zu beeinträchtigen

ASHBURN, Virginia, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Ripple bekannt, einem Finanztechnologieunternehmen, das Kryptolösungen für Unternehmen anbietet, um Banken dabei zu unterstützen, die Verwahrung digitaler Vermögenswerte und Zahlungsfunktionen nahtlos auf Unternehmensebene einzuführen.

Da regulierte Finanzinstitute sich in einer Zeit exponentieller Veränderungen befinden, hängt die Einführung digitaler Vermögenswerte von einer zugänglichen, sicheren Blockchain-Infrastruktur ab. Durch diese Zusammenarbeit ermöglichen DXC und Ripple Finanzinstituten und Fintech-Unternehmen einen nahtlosen Zugang zu Technologien für digitale Vermögenswerte und schlagen damit eine Brücke zwischen alten Finanzsystemen und On-Chain-Finanzdienstleistungen. Die Lösung ermöglicht programmierbare Zahlungen sowie die Tokenisierung, Verwahrung und Übertragung digitaler Vermögenswerte, sodass Institutionen regulierte Anwendungsfälle für digitale Vermögenswerte bereitstellen können, ohne ihre geschäftskritischen Kernbankensysteme zu beeinträchtigen.

Unter Nutzung der Kernbankplattform Hogan von DXC, die weltweit mehr als 300 Millionen Einlagenkonten und über 5 Billionen US-Dollar an Einlagen verwaltet, integriert die Initiative die Technologie von Ripple für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte und Zahlungen in groß angelegte Bankumgebungen und bietet Hogan-Kunden einen optimierten Weg zur Bereitstellung digitaler Verwahrungs- und Zahlungsfunktionen.

„Damit digitale Vermögenswerte in den finanziellen Mainstream Einzug halten können, benötigen Institutionen sichere Verwahrungs- und nahtlose Zahlungsfunktionen", sagte Sandeep Bhanote, Global Head und General Manager of Financial Services bei DXC. „Unsere Zusammenarbeit mit Ripple vereint diese Funktionen auf eine Weise, die es Banken ermöglicht, sich am Ökosystem digitaler Vermögenswerte zu beteiligen, ohne ihre Kernsysteme zu ändern, und traditionelle Konten, Wallets und dezentrale Plattformen auf Unternehmensebene miteinander zu verbinden."

Durch die Bereitstellung einer Last-Mile-Konnektivität zwischen regulierten Bankinfrastrukturen und Plattformen für digitale Vermögenswerte hilft die Zusammenarbeit Finanzinstituten, über das Experimentieren hinauszugehen und Blockchain-basierte Anwendungsfälle in der Praxis einzusetzen. Fintechs profitieren ebenfalls von einem vereinfachten Zugang zu den Bankbeziehungen, die für die Unterstützung konformer Verwahrungs- und Zahlungslösungen erforderlich sind.

„Banken stehen unter zunehmendem Druck, sich zu modernisieren und gleichzeitig weiterhin mit komplexen Infrastrukturen zu arbeiten", sagte Joanie Xie, VP und Managing Director, North America bei Ripple. „Unsere Partnerschaft mit DXC bringt die Verwahrung digitaler Vermögenswerte, RLUSD und Zahlungen direkt in die Kernbankumgebungen, denen die Institutionen bereits vertrauen. Gemeinsam ermöglichen wir es Banken, sichere, konforme Anwendungsfälle für digitale Vermögenswerte im Unternehmensmaßstab ohne Unterbrechungen bereitzustellen."

Die Partnerschaft zwischen DXC und Ripple unterstreicht das Engagement von DXC, Finanzinstitute bei der sicheren Modernisierung und verantwortungsvollen Innovation zu unterstützen. Dies ist ein wichtiger Schritt vorwärts, um die Einführung digitaler Vermögenswerte in Produktionsbankumgebungen weltweit durch einen integrierten Kernbankansatz zu ermöglichen.

Ripple Payments ist eine lizenzierte, durchgängige Lösung für grenzüberschreitende Zahlungen, mit der Ripple den Geldfluss im Auftrag seiner Kunden verwalten kann. Ripple Custody wurde für Banken und Finanzinstitute entwickelt, um digitale Vermögenswerte, Stablecoins oder Real World Assets (RWAs) sicher zu verwalten.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels mit hoher Geschwindigkeit Ergebnisse zu erzielen. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Anwendungsmodernisierung sowie branchenspezifische Softwarelösungen modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Erfahren Sie mehr auf dxc.com

Informationen zu Ripple

Ripple ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Krypto-Lösungen für Unternehmen anbietet. Ripple Payments nutzt Blockchain, um grenzüberschreitende Zahlungen schneller, transparenter und allgemein zugänglich zu machen. Ripple Custody bietet Kunden eine sichere Möglichkeit, digitale Vermögenswerte zu speichern und zu verwalten. Über Ripple Prime bietet das Unternehmen institutionellen Kunden einen globalen Prime Brokerage-Service für verschiedene Vermögenswerte. Die Stablecoin (RLUSD) und die Kryptowährung XRP von Ripple werden in diesen Lösungen eingesetzt, um traditionelle Finanzgeschäfte effizienter zu gestalten und neue Möglichkeiten zur Nutzung digitaler Vermögenswerte zu erschließen.

