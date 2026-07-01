DXC lança a DXC Private Cloud+, oferecendo maior controle, segurança e flexibilidade para a nuvem corporativa

A Private Cloud+ é uma nuvem privada híbrida com infraestrutura da Dell e operada pela DXC OASIS, desenvolvida para empresas e órgãos governamentais que executam cargas de trabalho confidenciais e sujeitas a regulamentações.

Ela oferece a flexibilidade da nuvem pública associada à segurança, governança e controle da nuvem privada, com suporte tanto para cargas de trabalho tradicionais quanto para cargas de trabalho de IA.

Desenvolvida para setores regulamentados e com uso intensivo de dados, incluindo serviços financeiros, saúde, setor público e manufatura,com suporte integrado para ambientes soberanos em conformidade e preparadospara IA.

ASHBURN, Virgínia, 1 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), parceira líder em tecnologia e inovação empresarial, anunciou hoje que sua solução DXC Private Cloud+ já está disponível para o público em geral. A solução oferece flexibilidade e preços semelhantes aos da nuvem pública, ao mesmo tempo em que mantém controle total sobre dados confidenciais e cargas de trabalho. Com infraestrutura da Dell Technologies, como servidores, armazenamento e soluções de resiliência cibernética, e operada pela DXC OASIS, a plataforma de orquestração inteligente da DXC, a Private Cloud+ ajuda as organizações a inovar com mais facilidade, ao mesmo tempo em que cumpre requisitos rigorosos de segurança de dados, conformidade e soberania, em um momento em que as estratégias de nuvem corporativa estão evoluindo rapidamente.

DXC Introduces DXC Private Cloud+, Bringing Greater Control, Security, and Flexibility to Enterprise Cloud

À medida que a governança, a segurança, a soberania de dados e as exigências específicas de cada setor tornam-se tão essenciais quanto a escalabilidade, organizações internacionais de diversos setores estão indo além da abordagem de nuvem única e construindo portfólios multinuvem que oferecem mais opções e controle. Nesse contexto, a Private Cloud+ oferece uma nova e poderosa opção, combinando a economia e a agilidade da hiperescala com o controle da nuvem privada e fornecendo, ao mesmo tempo, uma plataforma unificada para conectar data centers, integrar-se a nuvens públicas e preparar-se para cargas de trabalho de IA.

"Clientes de diversos setores, desde a indústria até o transporte, passando por seguros e outros, buscam economia de hiperescala, flexibilidade e preparação para IA em um ambiente verdadeiramente híbrido, que seja compatível tanto com as infraestruturas que já operam quanto com as nuvens públicas das quais dependem. Até agora, eles tiveram que fazer concessões. A Private Cloud+, desenvolvida pela Dell e operada pela DXC OASIS, acaba com essas limitações e permite que as empresas se preparem para o aumento das cargas de trabalho de IA", afirmou Chris Drumgoole, presidente de Serviços Globais de Infraestrutura da DXC.

Com hospedagem nos data centers da DXC e orquestração pela DXC OASIS com uma abordagem Human+, a Private Cloud+ oferece suporte a toda a gama de cargas de trabalho corporativas, incluindo máquinas virtuais, contêineres, dados, backup e resiliência, além de IA privada. O resultado é um ambiente único no qual os clientes podem reduzir a dívida técnica, reforçar a segurança e avançar mais rapidamente da ideia à produção, com o apoio de um modelo econômico baseado no consumo que simplifica o planejamento financeiro.

A Private Cloud+ é oferecida em três edições, permitindo que as empresas escolham o modelo de implantação que melhor atenda às suas necessidades em relação à carga de trabalho, locação e conformidade:

Core : uma nuvem privada multilocatária com o conjunto completo de recursos da Private Cloud+, com preços baseados no consumo

: uma nuvem privada multilocatária com o conjunto completo de recursos da Private Cloud+, com preços baseados no consumo Dedicated : um ambiente de locatário único para clientes que exigem isolamento total dos recursos de computação, armazenamento e soberania de dados

: um ambiente de locatário único para clientes que exigem isolamento total dos recursos de computação, armazenamento e soberania de dados Government: uma versão reforçada com controles avançados de segurança, operada por pessoal nacional com habilitação de segurança, destinada a órgãos governamentais e setores regulamentados

"As empresas estão lidando simultaneamente com cargas de trabalho confidenciais, modernização e IA. Muitas empresas estão procurando uma infraestrutura que ofereça suporte a isso de forma nativa, sem complementos. Foi exatamente isso que criamos com a Private Cloud+, em que a DXC OASIS elimina a carga operacional para que os clientes possam se concentrar na inovação", afirmou Benjamin Greene, diretor de Serviços Globais de Infraestrutura, Private Cloud, da DXC.

A DXC e a Dell trabalham juntas há mais de 25 anos, atendendo, em conjunto, a mais de 2.000 clientes em todo o mundo. A DXC é um parceiro Titanium Black no Programa de Parceiros da Dell Technologies. A Private Cloud+ é uma solução DXC Fast Track, voltada para recursos que usam inteligência artificial e automação que geram crescimento exponencial. Saiba mais sobre a Private Cloud+ aqui.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo softwares, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para gerar resultados em tempos de mudanças exponenciais com rapidez. Com ampla experiência em serviços de infraestrutura gerenciada, modernização de aplicativos e soluções de software específicas para cada setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos ambientes tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

CONTATO COM A MÍDIA: Ashley Houk-Temple, Relações com a Mídia, [email protected]

FONTE DXC Technology Services, LLC