DXC 推出 DXC Private Cloud+，提升企業雲端的管控能力、安全保障及靈活彈性

新聞提供者

DXC Technology Services, LLC

01 7月, 2026, 22:40 CST

  • Private Cloud+ 是混合私有雲端，採用 Dell 基建，並由 DXC OASIS 營運，專為處理敏感及合規監管工作負載的企業及政府機構而設。
  • 當中結合公共雲端的靈活應變，與私有雲端的穩固安全、嚴謹治理及全面掌控，既可應付傳統任務，亦能勝任人工智能 (AI) 工作負載。
  • 專為受監管及數據密集型行業而設，涵蓋金融服務、醫療護理、公營部門及製造業，並原生支援主權合規與人工智能就緒環境。

維珍尼亞州阿什本2026年7月1日 /美通社/ -- 頂尖的企業級科技與創新合作夥伴 DXC Technology (NYSE: DXC) 今日宣佈，旗下 DXC Private Cloud+ 現已正式推出。 此解決方案提供媲美公共雲端的靈活及定價模式，同時讓用戶完全掌控敏感數據及工作負載。 Private Cloud+ 採用 Dell Technologies 的伺服器、儲存及網絡韌性解決方案等基建，並由 DXC 旗下智能編排平台 DXC OASIS 負責營運。在企業雲端策略瞬息萬變的時代，此解決方案有助企業更輕鬆地推動創新，同時嚴格遵守數據安全、合規及主權等要求。

在治理、安全、數據主權及行業特定要求與規模同等重要的趨勢下，全球各行業機構正逐漸摒棄單一雲端策略，轉而構建多元雲端組合，以獲取更多選擇和更強控制。 在此環境中，Private Cloud+ 提供強而有力的新選擇，當中結合超大規模雲端的經濟效益及敏捷性，以及私有雲端的控制能力，並以統一平台連接數據中心、整合公有雲端，同時為人工智能工作負載預作準備。

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DXC Introduces DXC Private Cloud+, Bringing Greater Control, Security, and Flexibility to Enterprise Cloud
DXC Introduces DXC Private Cloud+, Bringing Greater Control, Security, and Flexibility to Enterprise Cloud

DXC 環球基建服務總裁 Chris Drumgoole 表示：「來自製造、運輸、保險等各行各業的客戶，都渴望在真正的混合環境中，既能享有超大規模的經濟效益與靈活性，又能實現人工智能就緒，而此環境必須兼容其現有的系統及所依賴的公共雲端。 一直以來，他們都只能妥協。 Private Cloud+ 以 Dell 為技術核心，並由 DXC OASIS 營運，徹底終結了這種進退兩難的局面，讓客戶在人工智能工作負載增長時能從容應對。」

Private Cloud+ 在 DXC 數據中心託管，並由 DXC OASIS 以 Human+ 理念精準編排，全面涵蓋虛擬機 (VM)、容器、數據、備份與韌性以至私有人工智能等各式企業工作負載。 最終形成單一環境，客戶既能減少技術負債、加強安全，又能加速從概念到實際生產的進程，並配合按用量付費的經濟模式，讓財務規劃變得簡單輕鬆。

Private Cloud+ 設有三個版本，企業可因應其工作負載、租用模式及合規要求，靈活選擇合適的部署方式：

  • Core：多租戶私有雲端，配備 Private Cloud+ 全套功能，並以按用量付費方式計價
  • Dedicated：單一租戶環境，適合要求運算、儲存及數據主權達到完全隔離的客戶
  • Government：強固版本，內置進階安全控制措施，並由通過背景審查的本地人員營運，專供政府部門及受監管行業使用

DXC 環球基建服務私有雲端總監 Benjamin Greene 說：「企業現時要兼顧敏感工作負載、系統現代化及人工智能，三項挑戰並存。 許多企業正在尋找能夠原生處理一切、無需外加組件的基建。 這正是我們透過 Private Cloud+ 所打造的成果，由 DXC OASIS 承擔營運重擔，讓客戶得以專心致力創新。」

DXC 與 Dell 已攜手合作逾 25 年，合共服務全球超過 2,000 名客戶。 DXC 是 Dell Technologies 合作夥伴計劃中的 Titanium Black 合作夥伴。 Private Cloud+ 屬於 DXC Fast Track 解決方案系列，重點在於以人工智能推動的功能及自動化技術，促進企業實現指數級增長。 在此進一步了解 Private Cloud+。

關於 DXC Technology 

DXC Technology (NYSE: DXC) 為領先的企業級科技與創新合作夥伴，為全球企業及公共部門機構提供軟件、服務及解決方案，協助其在瞬息萬變的時代中，善用人工智能加快實現業務成果。 憑藉在受管基建服務、應用程式現代化及行業專屬軟件解決方案方面的深厚專業，DXC 為全球最複雜的科技系統提供現代化升級、安全防護及營運管理。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 dxc.com。

媒體聯絡人：Ashley Houk-Temple，媒體關係部，[email protected]

SOURCE DXC Technology Services, LLC

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