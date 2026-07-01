DXC presenta DXC Private Cloud+, que ofrece mayor control, seguridad y flexibilidad a la nube empresarial

Private Cloud+ es una nube privada híbrida impulsada por infraestructura de Dell y es operada por DXC OASIS, diseñada para empresas y gobiernos que gestionan cargas de trabajo confidenciales y sujetas a regulaciones.

Combina la flexibilidad de la nube pública con la seguridad, la gobernanza y el control de la nube privada, y es compatible tanto con cargas de trabajo tradicionales como con las basadas en IA.

Diseñado para sectores regulados y con un uso intensivo de datos, como los servicios financieros, la atención médica, el sector público y la industria manufacturera, con compatibilidad integrada para entornos soberanos, que cumplen con las normativas y están preparados para la IA.

ASHBURN, Virginia, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), un socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy que su solución DXC Private Cloud+ ya está disponible de forma general. La solución ofrece flexibilidad y modelos de precios similares a los de la nube pública, a la vez que mantiene un control total sobre los datos confidenciales y las cargas de trabajo. Impulsada por la infraestructura de Dell Technologies, que incluye servidores, almacenamiento y soluciones de resiliencia cibernética, y operada por DXC OASIS, la plataforma de organización inteligente de DXC, Private Cloud+ ayuda a las organizaciones a innovar con mayor facilidad sin dejar de cumplir con los estrictos requisitos de seguridad de datos, cumplimiento normativo y soberanía, en un momento en que las estrategias de nube empresarial evolucionan rápidamente.

DXC Introduces DXC Private Cloud+, Bringing Greater Control, Security, and Flexibility to Enterprise Cloud

A medida que la gobernanza, la seguridad, la soberanía de los datos y los requisitos específicos del sector cobran tanta importancia como la escalabilidad, las organizaciones globales de diversos sectores están dejando atrás el enfoque de nube única y creando carteras multinube que ofrecen mayor capacidad de elección y control. En este entorno, Private Cloud+ añade una nueva y potente opción: combina la economía y la agilidad de la hiperescala con el control de la nube privada, a la vez que ofrece una plataforma unificada para conectar centros de datos, integrarse con nubes públicas y prepararse para cargas de trabajo de IA.

"Los clientes de diversos sectores, desde la manufactura hasta el transporte, los seguros y más, buscan la economía de hiperescala, flexibilidad y compatibilidad con la IA en un entorno verdaderamente híbrido, que funcione tanto con los sistemas que ya operan como con las nubes públicas de las que dependen. Hasta ahora, se veían obligados a hacer concesiones. Private Cloud+, impulsada por Dell y operada por DXC OASIS, elimina esa disyuntiva y les permite estar preparados a medida que aumentan las cargas de trabajo de IA", afirmó Chris Drumgoole, presidente de Servicios de Infraestructura Global de DXC.

Alojada en los centros de datos de DXC y organizada por DXC OASIS con un enfoque Human+, Private Cloud+ admite toda la variedad de cargas de trabajo empresariales, incluidas máquinas virtuales, contenedores, datos, copias de seguridad y resiliencia, así como IA privada. El resultado es un entorno único en el que los clientes pueden reducir la deuda técnica, reforzar la seguridad y pasar más rápido de la idea a la producción, con el respaldo de un modelo económico basado en el consumo que simplifica la planificación financiera.

Private Cloud+ se ofrece en tres ediciones, lo que permite a las empresas elegir el modelo de implementación que mejor se adapte a sus necesidades en cuanto a carga de trabajo, tenencia y cumplimiento normativo:

Core : una nube privada multitenant con el conjunto completo de funciones de Private Cloud+ y un modelo de precios basado en el consumo

: una nube privada multitenant con el conjunto completo de funciones de Private Cloud+ y un modelo de precios basado en el consumo Dedicated : un entorno de tenant único para clientes que requieren un aislamiento total de la computación, el almacenamiento y la soberanía de los datos

: un entorno de tenant único para clientes que requieren un aislamiento total de la computación, el almacenamiento y la soberanía de los datos Government: una versión reforzada con controles de seguridad avanzados, operada por personal nacional con autorización de seguridad, para organismos gubernamentales y sectores regulados

"Las empresas deben gestionar al mismo tiempo cargas de trabajo confidenciales, modernización e IA. Muchas buscan una infraestructura que pueda gestionar todo esto de forma nativa, sin necesidad de complementos externos. Eso es exactamente lo que hemos creado con Private Cloud+ con DXC OASIS que elimina la carga operativa para que los clientes puedan enfocarse en la innovación", afirmó Benjamin Greene, director de Servicios de Infraestructura Global, Private Cloud, de DXC.

DXC y Dell han colaborado durante más de 25 años y juntos prestan servicios a más de 2.000 clientes en todo el mundo. DXC es un socio Titanium Black en el programa de socios de Dell Technologies. Private Cloud+ es una solución DXC Fast Track centrada en capacidades impulsadas por IA y en la automatización que generan un crecimiento exponencial. Obtenga más información sobre Private Cloud+ aquí.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es una empresa líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas a nivel mundial y organizaciones del sector público, con el fin de ayudarles a aprovechar la IA para impulsar resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

CONTACTO PARA LOS MEDIOS: Ashley Houk-Temple, Relaciones con los medios, [email protected]

FUENTE DXC Technology Services, LLC