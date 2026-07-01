DXC、エンタープライズ向けクラウドにさらなる制御性、セキュリティ、柔軟性をもたらす「DXC Private Cloud+」を発表

「Private Cloud+」は、Dellのインフラストラクチャを基盤とし、 DXC OASISが運用するハイブリッド型プライベートクラウドであり、機密性の高いワークロードや規制対象のワークロードを運用する企業や政府機関向けに構築されています。

パブリッククラウドの柔軟性と、プライベートクラウドのセキュリティ、ガバナンス、管理機能を兼ね備え、従来のワークロードとAIワークロードの両方をサポートします。

金融サービス、医療、公共部門、製造業など、規制が厳しくデータ集約的な業界向けに設計されており、主権性、コンプライアンス、AI対応環境をサポートしています。

バージニア州アッシュバーン, 2026年7月1日 /PRNewswire/ -- エンタープライズ向けテクノロジーおよびイノベーションの主要パートナーであるDXC Technology（NYSE：DXC)は、同社の「DXC Private Cloud+」の一般提供を開始したことを発表しました。本ソリューションは、機密データやワークロードを完全に管理しつつ、パブリッククラウドのような柔軟性と価格設定を実現します。Private Cloud+は、サーバー、ストレージ、サイバーレジリエンスソリューション といったDell Technologiesのインフラストラクチャを基盤とし、DXCのインテリジェントなオーケストレーション・プラットフォームであるDXC OASISによって運用されています。企業のクラウド戦略が急速に進化するなか、Private Cloud+は、データセキュリティ、コンプライアンス、主権に関する厳格な要件を満たしつつ、組織がより容易にイノベーションを推進できるよう支援します。

DXC Introduces DXC Private Cloud+, Bringing Greater Control, Security, and Flexibility to Enterprise Cloud

ガバナンス、セキュリティ、データ主権、および業界固有の要件が、スケールと同様に重要視されるようになるにつれ、さまざまな業界のグローバル企業は、シングルクラウドのアプローチから脱却し、より幅広い選択肢と制御性を提供するマルチクラウドのポートフォリオを構築しつつあります。このような環境において、「Private Cloud+」は、ハイパースケールのコスト効率と俊敏性、そしてプライベートクラウドの制御性を兼ね備えた強力な新たな選択肢となります。さらに、データセンターを接続し、パブリッククラウドと統合し、AIワークロードへの対応を準備するための統合プラットフォームも提供します。

「製造業から運輸、保険など、さまざまな業界の顧客は、既存のシステムと依存しているパブリッククラウドの両方で機能する真のハイブリッド環境において、ハイパースケール級のコスト効率、柔軟性、そしてAI対応性を求めています。」これまで、彼らは妥協せざるを得ませんでした。「Dellが基盤を提供し、DXC OASISが運用する『Private Cloud+』は、こうしたトレードオフを解消し、AIワークロードの増加に備えることを可能にします」と、DXCのグローバル・インフラストラクチャ・サービス担当プレジデントのChris Drumgoole氏は述べています。

DXCのデータセンターでホストされ、DXC OASISによる「Human+」アプローチでオーケストレーションされる「Private Cloud+」は、VM、コンテナ、データ、バックアップおよび耐障害性、プライベートAIなど、あらゆるエンタープライズ・ワークロードに対応しています。その結果、顧客は技術的負債を削減し、セキュリティを強化し、アイデア段階から本番環境への移行をより迅速に進めることができる単一の環境が実現されます。これには、財務計画の策定を簡素化する従量課金制の料金体系が採用されています。

Private Cloud+ には 3 つのエディションが用意されており、企業は自社のワークロード、テナント構成、コンプライアンス要件に合った導入モデルを選択できます。

コア ：「Private Cloud+」の全機能を備えたマルチテナント型プライベートクラウドで、従量課金制を採用

：「Private Cloud+」の全機能を備えたマルチテナント型プライベートクラウドで、従量課金制を採用 専用 ：コンピューティング、ストレージ、およびデータ主権を完全に分離する必要がある顧客向けのシングルテナント環境

：コンピューティング、ストレージ、およびデータ主権を完全に分離する必要がある顧客向けのシングルテナント環境 政府: 政府機関および規制対象業界向けに、高度なセキュリティ制御機能を備えた強化版であり、セキュリティクリアランスを取得した国内の担当者が運用する

「企業は、機密性の高いワークロード、モダナイゼーション、そしてAIの導入を、すべて同時に進めようとしています。多くの人が、 追加の機能を付け加えることなく、ネイティブにこれを処理できるインフラストラクチャを求めています。まさにそれが、私たちが『Private Cloud+』で実現したことです。『DXC OASIS』が運用上の負担を取り除くことで、お客様はイノベーションに注力できるようになります」と、DXCのプライベートクラウド部門グローバルインフラストラクチャサービス担当ディレクターであるBenjamin Greene氏は述べています。

DXCとDellは25年以上にわたり提携関係を築き、世界中で2,000社以上の顧客に共同でサービスを提供してきました。DXCは、Dell Technologiesパートナープログラムにおいて「Titanium Black」パートナーを務めています。「Private Cloud+」は、DXC Fast Trackソリューションの一つであり、AIを活用した機能と自動化に重点を置き、飛躍的な成長を促進します。「Private Cloud+」の詳細については、こちらをご覧ください。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、グローバル企業および公共機関向けにソフトウェア、サービス、ソリューションを提供する、事業向けテクノロジーおよびイノベーション分野のリーディングパートナーです。急速かつ大規模な変化が進む時代において、顧客がAIを活用してビジネス成果を迅速に実現できるよう支援しています。マネージド・インフラストラクチャ・サービス、アプリケーションのモダナイゼーション、業界特化型ソフトウェアソリューションにおける深い専門知識を強みに、DXCは世界でも最も複雑なIT基盤のモダナイゼーション、セキュリティ強化、運用を支援しています。詳細については、dxc.comをご覧ください。

メディア連絡先：Ashley Houk-Temple（広報担当）、 [email protected]

SOURCE DXC Technology Services, LLC