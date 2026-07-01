DXC presenta DXC Private Cloud+, llevando mayor control, seguridad y flexibilidad a la nube empresarial

Private Cloud+ es una nube privada híbrida impulsada por la infraestructura de Dell y operada por DXC OASIS, diseñada para empresas y gobiernos que ejecutan cargas de trabajo sensibles y reguladas.

Combina la flexibilidad de la nube pública con la seguridad, la gobernanza y el control de la nube privada, y admite tanto cargas de trabajo tradicionales como de IA.

Diseñada para sectores regulados y con alto volumen de datos, como servicios financieros, atención médica, sector público fabricación, con soporte integrado para entornos soberanos, conformes a la normativa y preparados para la IA.

ASHBURN, Va., 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy la disponibilidad general de su solución DXC Private Cloud+. Esta solución ofrece flexibilidad y precios similares a los de la nube pública, manteniendo al mismo tiempo un control total sobre los datos confidenciales y las cargas de trabajo. Impulsada por la infraestructura de Dell Technologies, que incluye servidores, almacenamiento y soluciones de ciberseguridad, y operada por DXC OASIS, la plataforma de orquestación inteligente de DXC, Private Cloud+ ayuda a las organizaciones a innovar con mayor facilidad, cumpliendo a la vez con los estrictos requisitos de seguridad, cumplimiento y soberanía de los datos, en un momento en que las estrategias de nube empresarial evolucionan rápidamente.

DXC Introduces DXC Private Cloud+, Bringing Greater Control, Security, and Flexibility to Enterprise Cloud

A medida que la gobernanza, la seguridad, la soberanía de los datos y los requisitos específicos de cada sector se vuelven tan cruciales como la escala, las organizaciones globales de diversos sectores están dejando atrás el enfoque de nube única y creando carteras multinube que ofrecen mayor flexibilidad y control. En este contexto, Private Cloud+ añade una nueva y potente opción: combina la rentabilidad y la agilidad de la hiperescala con el control de la nube privada, a la vez que proporciona una plataforma unificada para conectar centros de datos, integrarse con nubes públicas y prepararse para las cargas de trabajo de IA.

"Los clientes de diversos sectores, desde la fabricación hasta el transporte, los seguros y otros, buscan la rentabilidad de la hiperescala, la flexibilidad y la preparación para la IA en un verdadero entorno híbrido, que funcione tanto con sus sistemas actuales como con las nubes públicas de las que dependen. Hasta ahora, tenían que hacer concesiones. Private Cloud+, con tecnología de Dell y operada por DXC OASIS, elimina esa disyuntiva y les permite estar preparados a medida que aumentan las cargas de trabajo de IA", afirmó Chris Drumgoole, presidente de Servicios de Infraestructura Global de DXC.

Alojada en los centros de datos de DXC y gestionada por DXC OASIS con un enfoque centrado en el usuario, Private Cloud+ admite toda la gama de cargas de trabajo empresariales, incluyendo máquinas virtuales, contenedores, datos, copias de seguridad, resiliencia e IA privada. El resultado es un entorno único donde los clientes pueden reducir la deuda técnica, reforzar la seguridad y acelerar la transición de la idea a la producción, con el respaldo de un modelo económico basado en el consumo que simplifica la planificación financiera.

Private Cloud+ se ofrece en tres ediciones, lo que permite a las empresas elegir el modelo de implementación que mejor se adapte a sus necesidades de carga de trabajo, tenencia y cumplimiento normativo:

Core : una nube privada multiusuario con el conjunto completo de funciones de Private Cloud+ con precios basados en el consumo.

: una nube privada multiusuario con el conjunto completo de funciones de Private Cloud+ con precios basados en el consumo. Dedicated : un entorno de inquilino único para clientes que requieren un aislamiento total de la computación, el almacenamiento y la soberanía de los datos.

: un entorno de inquilino único para clientes que requieren un aislamiento total de la computación, el almacenamiento y la soberanía de los datos. Government: una edición reforzada con controles de seguridad avanzados, operada por personal nacional autorizado, para agencias gubernamentales e industrias reguladas.

"Las empresas están gestionando simultáneamente cargas de trabajo críticas, modernización e IA. Muchas buscan una infraestructura que lo gestione de forma nativa, sin complementos. Eso es precisamente lo que hemos creado con Private Cloud+, donde DXC OASIS elimina la carga operativa para que los clientes puedan centrarse en la innovación", afirmó Benjamin Greene, director de Servicios de Infraestructura Global de Nube Privada de DXC.

DXC y Dell colaboran desde hace más de 25 años, prestando servicios conjuntamente a más de 2.000 clientes en todo el mundo. DXC es socio Titanium Black del Programa de Socios de Dell Technologies. Private Cloud+ es una solución DXC Fast Track, centrada en capacidades impulsadas por IA y automatización que generan un crecimiento exponencial. Más información sobre Private Cloud+ aquí.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándoles a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambio exponencial con rapidez. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para la industria, DXC moderniza, protege y opera algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

CONTACTO PARA MEDIOS: Ashley Houk-Temple, relaciones con los medios, [email protected]