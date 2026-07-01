DXC lance DXC Private Cloud+, une solution qui offre davantage de contrôle, de sécurité et de flexibilité aux entreprises dans le cloud

Private Cloud+ est un cloud privé hybride reposant sur l'infrastructure Dell et géré par DXC OASIS, conçu pour les entreprises et les administrations publiques qui gèrent des charges de travail sensibles et soumises à une réglementation.

Il allie la flexibilité du cloud public à la sécurité, à la gouvernance et au contrôle du cloud privé, et prend en charge aussi bien les charges de travail traditionnelles que celles liées à l'IA.

Conçu pour les secteurs soumis à une réglementation stricte et à une forte utilisation des données, notamment les services financiers, la santé, le secteur public et l'industrie manufacturière, avec des fonctionnalités intégrées, permettant de créer des environnements souverains, conformes et prêts pour l'IA.

ASHBURN, Virginie, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire de référence en matière de technologies et d'innovation pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui que sa solution « DXC Private Cloud+ » est désormais disponible pour le grand public. Cette solution offre une flexibilité et une tarification similaires à celles du cloud public, tout en garantissant un contrôle total sur les données sensibles et les charges de travail. S'appuyant sur l'infrastructure de Dell Technologies, notamment ses serveurs, ses solutions de stockage et ses solutions de cyber-résilience, et exploitée par DXC OASIS, la plateforme d'orchestration intelligente de DXC, Private Cloud+ aide les organisations à innover plus facilement tout en respectant des exigences strictes en matière de sécurité des données, de conformité et de souveraineté, à une époque où les stratégies cloud des entreprises évoluent rapidement.

DXC Introduces DXC Private Cloud+, Bringing Greater Control, Security, and Flexibility to Enterprise Cloud

À mesure que la gouvernance, la sécurité, la souveraineté des données et les exigences propres à chaque secteur deviennent tout aussi cruciales que l'évolutivité, les entreprises internationales de tous les secteurs s'éloignent d'une approche mono-cloud pour mettre en place des portefeuilles multi-cloud offrant davantage de choix et de contrôle. Dans ce contexte, Private Cloud+ offre une nouvelle option très performante : allier la rentabilité et l'agilité de l'hyperscale au contrôle du cloud privé, tout en fournissant une plateforme unifiée permettant de connecter les centres de données, de s'intégrer aux clouds publics et de se préparer aux charges de travail liées à l'IA.

« Les clients de tous les secteurs, de l'industrie manufacturière aux transports en passant par l'assurance et bien d'autres encore, recherchent les avantages économiques liés à l'hyperscale, la flexibilité et la compatibilité avec l'IA dans un véritable environnement hybride, capable de fonctionner à la fois sur leurs infrastructures existantes et sur les clouds publics dont ils dépendent. Jusqu'à présent, ils ont dû faire des compromis. Private Cloud+, une solution développée par Dell et exploitée par DXC OASIS, met fin à ce compromis et leur permet d'être prêts à faire face à l'augmentation des charges de travail liées à l'IA », déclare Chris Drumgoole, président de la division Global Infrastructure Services chez DXC.

Hébergé dans les centres de données de DXC et orchestré par DXC OASIS selon une approche « Human+ », Private Cloud+ prend en charge l'ensemble des charges de travail d'entreprise, notamment les machines virtuelles, les conteneurs, les données, la sauvegarde et la résilience, ainsi que l'IA privée. Il en résulte un environnement unique dans lequel les clients peuvent réduire leur dette technique, renforcer la sécurité et passer plus rapidement de l'idée à la mise en production, le tout grâce à un modèle économique basé sur la consommation qui simplifie la planification financière.

Private Cloud+ est proposé en trois éditions, ce qui permet aux entreprises de choisir le modèle de déploiement le mieux adapté à leurs besoins en matière de charge de travail, de gestion des locataires et de conformité :

Core : un cloud privé multi-locataires doté de l'ensemble complet des fonctionnalités de Private Cloud+, avec une tarification à l'utilisation

: un cloud privé multi-locataires doté de l'ensemble complet des fonctionnalités de Private Cloud+, avec une tarification à l'utilisation Dedicated : un environnement à locataire unique destiné aux clients qui ont besoin d'une isolation totale des ressources de calcul, du stockage et de la souveraineté des données

: un environnement à locataire unique destiné aux clients qui ont besoin d'une isolation totale des ressources de calcul, du stockage et de la souveraineté des données Government : une version renforcée dotée de contrôles de sécurité avancés, gérée par du personnel national habilité, destinée aux organismes publics et aux secteurs réglementés

« Les entreprises doivent jongler à la fois avec des charges de travail sensibles, la modernisation et l'IA. Beaucoup recherchent une infrastructure capable de gérer cela de manière native, sans avoir à recourir à des modules complémentaires. C'est exactement ce que nous avons mis en place avec Private Cloud+ : grâce à DXC OASIS, nous allégeons la charge opérationnelle afin que nos clients puissent se concentrer sur l'innovation », avance Benjamin Greene, directeur des services d'infrastructure mondiaux, Private Cloud, chez DXC.

DXC et Dell collaborent depuis plus de 25 ans et comptent ensemble plus de 2 000 clients à travers le monde. DXC est un partenaire « Titanium Black » au sein du programme de partenariat de Dell Technologies. Private Cloud+ est une solution DXC Fast Track axée sur les fonctionnalités basées sur l'IA et l'automatisation, qui favorisent une croissance exponentielle. Pour en savoir plus sur Private Cloud+, rendez-vous ici.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est l'un des principaux partenaires de technologie et d'innovation qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque de changement exponentiel. Doté d'une expertise approfondie dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques au secteur, DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, consultez le site dxc.com.

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