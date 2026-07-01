DXC, DXC Private Cloud+ 출시…엔터프라이즈 클라우드의 제어 능력과 보안, 유연성 제고 기대

Private Cloud+는 Dell 인프라를 기반으로 DXC OASIS가 운영하는 하이브리드 프라이빗 클라우드로서 민감하고 규제를 받는 워크로드를 운영하는 기업과 정부용으로 구축

퍼블릭 클라우드의 유연성과 프라이빗 클라우드의 보안, 거버넌스 및 제어를 결합해 기존 워크로드와 AI 워크로드를 모두 지원하는 솔루션

금융 서비스, 의료, 공공 부문, 제조 등 규제 대상 및 데이터 집약 산업에 적합하며 주권, 준법, AI 준비 환경을 기본적으로 지원.

애슈번, 버지니아, 2026년 7월 1일 /PRNewswire/ -- 기업 혁신과 혁신의 일등 파트너 DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)가 7월 1일 DXC Private Cloud+의 정식 출시를 발표했다. DXC Private Cloud+는 민감한 데이터와 워크로드를 완벽히 제어하면서 퍼블릭 클라우드와 같은 유연성과 가격 체계를 자랑하는 솔루션이다. 서버, 스토리지, 사이버 복원력 솔루션 등 Dell Technologies 인프라를 기반으로 DXC의 지능형 오케스트레이션 플랫폼인 DXC OASIS가 운영을 맡아 엔터프라이즈 클라우드 전략이 빠르게 진화하는 시기에 조직이 데이터 보안, 규정 준수 및 주권에 관한 엄격한 요구 사항을 충족하면서도 더 수월하게 혁신하도록 지원한다.

DXC Introduces DXC Private Cloud+, Bringing Greater Control, Security, and Flexibility to Enterprise Cloud

거버넌스, 보안, 데이터 주권 및 산업별 요구 사항이 확장성만큼 중요해지면서, 산업 전반의 글로벌 조직은 단일 클라우드 접근 방식을 넘어 선택권과 제어 능력이 더 우수한 멀티 클라우드 포트폴리오를 구축하고 있다. 이 같은 환경에서 Private Cloud+는 하이퍼스케일의 경제성과 민첩성을 프라이빗 클라우드의 제어와 결합하는 강력한 새로운 옵션을 추가하는 동시에, 데이터 센터를 연결하고 퍼블릭 클라우드와 통합하며 AI 워크로드에 대비할 수 있는 통합 플랫폼을 제공한다.

크리스 드럼굴(Chris Drumgoole) DXC 글로벌 인프라스트럭처 서비스 사장은 "제조부터 운송, 보험 등 산업을 막론하고 고객은 진정한 하이브리드 환경에서 하이퍼스케일의 경제성과 유연성, AI 준비성을 원한다. 이미 운영 중인 환경과 퍼블릭 클라우드 어디서나 작동해야 한다. 지금까지 고객은 타협해야 했다. Dell을 기반으로 하고 DXC OASIS가 운영하는 Private Cloud+는 이 같은 타협이 없어 고객은 AI 워크로드가 증가에 따라 이에 대비할 수 있다"고 말했다.

Private Cloud+는 DXC 데이터 센터에서 호스팅되고 Human+ 접근 방식으로 DXC OASIS가 오케스트레이션하는 VM, 컨테이너, 데이터, 백업 및 복원력, 프라이빗 AI를 포함한 전체 엔터프라이즈 워크로드를 지원한다. 그 결과 고객은 기술 부채를 줄이고 보안을 강화하며 아이디어에서 프로덕션으로 더 빠르게 전환할 수 있는 단일 환경을 확보하게 되며, 재무 계획을 단순화하는 사용량 기반 경제 모델의 지원을 받게 된다.

Private Cloud+는 세 가지 에디션으로 공급돼 기업에선 워크로드, 테넌시 및 규정 준수 요구 사항에 맞는 배포 모델을 선택할 수 있다.

Core: 사용량 기반 가격 체계로 Private Cloud+의 전체 기능 세트를 제공하는 멀티 테넌트 프라이빗 클라우드

사용량 기반 가격 체계로 Private Cloud+의 전체 기능 세트를 제공하는 멀티 테넌트 프라이빗 클라우드 Dedicated: 컴퓨팅, 스토리지 및 데이터 주권의 완전한 격리를 요구하는 고객을 위한 싱글 테넌트 환경

컴퓨팅, 스토리지 및 데이터 주권의 완전한 격리를 요구하는 고객을 위한 싱글 테넌트 환경 Government: 정부 기관 및 규제 대상 산업을 위해 국내 보안 인가 인력이 운영하고 고급 보안 제어 기능을 갖춘 강화 에디션

벤저민 그린(Benjamin Greene) DXC 글로벌 인프라스트럭처 서비스 프라이빗 클라우드 부문 이사는 "기업은 민감한 워크로드, 현대화, AI를 동시에 처리하고 있다. 많은 기업이 부가 기능 없이 이를 기본적으로 처리하는 인프라를 찾고 있다. 우리가 Private Cloud+로 구축한 것이 바로 그것이다. 고객은 DXC OASIS로 운영 부담 없이 혁신에 집중할 수 있다"고 말했다.

DXC와 Dell은 25년 넘게 협력하며 전 세계 2000여 고객에게 공동으로 서비스를 제공해 왔다. DXC는 Dell Technologies 파트너 프로그램(Dell Technologies Partner Program)의 Titanium Black 파트너다. Private Cloud+는 기하급수적 성장을 주도하는 AI 기반 기능과 자동화에 초점을 맞춘 DXC Fast Track 솔루션이다. Private Cloud+에 관해 자세한 사항은 여기서 확인할 수 있다.

DXC Technology 소개

DXC 테크놀로지(DXC Technology, NYSE: DXC)는 글로벌 기업과 공공 부문 조직에 소프트웨어, 서비스 및 솔루션을 제공하는 선도적인 엔터프라이즈 기술 및 혁신 파트너로서, 기하급수적 변화의 시기에 AI를 활용해 성과를 신속하게 창출할 수 있도록 지원한다. DXC는 매니지드 인프라 서비스(Managed Infrastructure Services), 애플리케이션 현대화(Application Modernization), 산업별 소프트웨어 솔루션(Industry-Specific Software Solutions)에 관한 깊은 전문성을 바탕으로, 세계에서 가장 복잡한 기술 자산 중 일부를 현대화하고 보호하며 운영한다. 자세한 정보는 dxc.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처: 애슐리 하우크-템플(Ashley Houk-Temple), 미디어 관계, [email protected]

SOURCE DXC Technology Services, LLC