DXC stellt DXC Private Cloud+ vor und bietet damit mehr Kontrolle, Sicherheit und Flexibilität für die Unternehmens-Cloud

Private Cloud+ ist eine hybride Private Cloud, die auf Dell-Infrastruktur basiert und von DXC OASIS betrieben wird. Sie wurde speziell für Unternehmen und Behörden entwickelt, die sensible und regulierte Workloads ausführen.

Sie verbindet die Flexibilität der Public Cloud mit der Sicherheit, Governance und Kontrolle einer Private Cloud und unterstützt sowohl traditionelle als auch KI-basierte Workloads.

Entwickelt für regulierte und daten-intensive Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor und Fertigung, mit integrierter Unterstützung für souveräne, konforme und KI-fähige Umgebungen.

ASHBURN, Virginia, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von DXC Private Cloud+ bekannt. Die Lösung bietet Flexibilität und Preisgestaltung wie in der Public Cloud und gewährleistet gleichzeitig die vollständige Kontrolle über sensible Daten und Workloads. Private Cloud+ basiert auf der Infrastruktur von Dell Technologies – darunter Server, Speicher und Lösungen für Cyber-Resilienz – und wird über DXC OASIS, die intelligente Orchestrierungsplattform von DXC, betrieben. Damit unterstützt Private Cloud+ Unternehmen dabei, Innovationen einfacher voranzutreiben und gleichzeitig strenge Anforderungen an Datensicherheit, Compliance und Datenhoheit zu erfüllen – und das in einer Zeit, in der sich die Cloud-Strategien von Unternehmen rasant weiterentwickeln.

DXC Introduces DXC Private Cloud+, Bringing Greater Control, Security, and Flexibility to Enterprise Cloud

Da Governance, Sicherheit, Datenhoheit und branchenspezifische Anforderungen mittlerweile ebenso wichtig sind wie Skalierbarkeit, gehen globale Unternehmen aller Branchen über einen Single-Cloud-Ansatz hinaus und bauen Multi-Cloud-Portfolios auf, die mehr Auswahl und Kontrolle bieten. In diesem Umfeld bietet Private Cloud+ eine leistungsstarke neue Option: Es kombiniert die Wirtschaftlichkeit und Agilität von Hyperscale mit der Kontrolle einer Private Cloud und stellt gleichzeitig eine einheitliche Plattform bereit, um Rechenzentren zu verbinden, eine Integration mit Public Clouds zu ermöglichen und sich auf KI-Workloads vorzubereiten.

„Kunden aus verschiedenen Branchen – von der Fertigung über den Transport bis hin zur Versicherungsbranche und darüber hinaus – wünschen sich die Wirtschaftlichkeit und Flexibilität von Hyperscale sowie KI-Tauglichkeit in einer echten Hybridumgebung, die sowohl ihre bestehenden Systeme als auch die Public Clouds, auf die sie angewiesen sind, einbindet. Bisher mussten sie Kompromisse eingehen. Private Cloud+, basierend auf Dell-Technologie und betrieben von DXC OASIS, macht diesem Kompromiss ein Ende und versetzt sie in die Lage, für die Zunahme von KI-Workloads gerüstet zu sein", sagte Chris Drumgoole, President, Global Infrastructure Services, DXC.

Private Cloud+ wird in den Rechenzentren von DXC gehostet und von DXC OASIS mit einem ‚Human+'-Ansatz orchestriert. Es unterstützt die gesamte Bandbreite an Unternehmens-Workloads, darunter VMs, Container, Daten, Backup und Ausfallsicherheit sowie private KI. Das Ergebnis ist eine einheitliche Umgebung, in der Kunden technische Schulden abbauen, die Sicherheit stärken und schneller von der Idee zur Produktion gelangen können – unterstützt durch ein nutzungsbasiertes Preismodell, das die Finanzplanung vereinfacht.

Private Cloud+ wird in drei Versionen angeboten, sodass Unternehmen das Bereitstellungsmodell wählen können, das ihren Anforderungen hinsichtlich Workload, Mandantenfähigkeit und Compliance am besten entspricht:

Core : eine mandantenfähige Private Cloud mit dem vollständigen Private Cloud+-Funktionsumfang zu nutzungsbasierten Preisen

: eine mandantenfähige Private Cloud mit dem vollständigen Private Cloud+-Funktionsumfang zu nutzungsbasierten Preisen Dedicated : eine Single-Tenant-Umgebung für Kunden, die eine vollständige Isolierung von Rechenleistung, Speicher und Datenhoheit benötigen

: eine Single-Tenant-Umgebung für Kunden, die eine vollständige Isolierung von Rechenleistung, Speicher und Datenhoheit benötigen Government: eine gehärtete Edition mit erweiterten Sicherheitskontrollen, die von sicherheitsüberprüftem inländischem Personal betrieben wird und für Regierungsbehörden sowie regulierte Branchen bestimmt ist

„Unternehmen müssen gleichzeitig sensible Workloads, Modernisierung und KI unter einen Hut bringen. Viele suchen nach einer Infrastruktur, die dies nativ bewältigt, ohne zusätzliche Anbauteile. Genau das haben wir mit Private Cloud+ geschaffen: DXC OASIS entlastet die Kunden im Betrieb, sodass sie sich auf Innovationen konzentrieren können", sagte Benjamin Greene, Director, Global Infrastructure Services, Private Cloud, DXC.

DXC und Dell arbeiten seit über 25 Jahren zusammen und betreuen gemeinsam mehr als 2.000 Kunden weltweit. DXC ist ein „Titanium-Black"-Partner im Dell-Technologies-Partnerprogramm. Private Cloud+ ist eine DXC-Fast-Track-Lösung, deren Schwerpunkt auf KI-gestützten Funktionen und Automatisierung liegt, die exponentielles Wachstum vorantreiben. Erfahren Sie hier mehr über Private Cloud+.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels schneller Ergebnisse zu erzielen. Mit fundierter Fachkenntnis in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Application Modernization und Industry-Specific Software Solutions modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

MEDIENKONTAKT: Ashley Houk-Temple, Medienarbeit, [email protected]