DXC تُطلق خدمة DXC Private Cloud+، التي توفر للمؤسسات مزيدًا من التحكم والأمان والمرونة في الحوسبة السحابية

تُعد Private Cloud+ سحابةً خاصة هجينة تعتمد على بنية Dell التحتية وتُدار بواسطة DXC OASIS، وهي مصممة للمؤسسات والجهات الحكومية التي تُشغّل أحمال عمل حساسة وخاضعة للوائح التنظيمية.

تجمع بين مرونة السحابة العامة وأمان السحابة الخاصة وحوكمتها والتحكم بها، مع دعم أحمال العمل التقليدية وأحمال عمل الذكاء الاصطناعي.

تم تطويرها للقطاعات الخاضعة للتنظيم – والتي تعتمد على البيانات بكثافة، بما في ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية والقطاع الحكومي والتصنيع – مع دعم مدمج لبيئات سيادية ومتوافقة وجاهزة للذكاء الاصطناعي.

أشبورن، فرجينيا، 1 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة DXC Technology (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DXC)، وهي شريك رائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، اليوم أن خدمة DXC Private Cloud+ أصبحت متاحة بشكلٍ عام. يوفر هذا الحل مرونة وتسعيرًا مماثلين للسحابة العامة مع الحفاظ على تحكم كامل في البيانات والأحمال الحساسة. تساعد Private Cloud+ المدعومة ببنية تحتية من Dell Technologies مثل الخوادم والتخزين وحلول المرونة السيبرانية، ومُدارة عبر DXC OASIS، منصة التنسيق الذكية التابعة لشركة DXC، المؤسسات على الابتكار بسهولة أكبر مع الاستمرار في تلبية المتطلبات الصارمة لأمن البيانات والامتثال والسيادة، في وقت تتطور فيه استراتيجيات الحوسبة السحابية للمؤسسات بسرعة.

DXC Introduces DXC Private Cloud+, Bringing Greater Control, Security, and Flexibility to Enterprise Cloud

مع تزايد أهمية الحوكمة والأمن وسيادة البيانات والمتطلبات الخاصة بكل قطاع إلى جانب التوسع، تتجه المؤسسات العالمية عبر مختلف الصناعات إلى ما هو أبعد من نهج السحابة الواحدة، نحو بناء محافظ متعددة السحابة توفر مزيدًا من الخيارات والتحكم. في هذا السياق، تضيف Private Cloud+ خيارًا جديدًا قويًا — حيث تجمع بين اقتصاديات وسرعة السحابة فائقة النطاق والتحكم الذي توفره السحابة الخاصة، مع تقديم منصة موحدة لربط مراكز البيانات، والتكامل مع السحابات العامة، والاستعداد لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي.

"يبحث العملاء عبر مختلف القطاعات، من التصنيع إلى النقل والتأمين وغيرها، عن اقتصاديات السحابة فائقة النطاق، والمرونة، والاستعداد للذكاء الاصطناعي ضمن بيئة هجينة حقيقية، تعمل عبر الأنظمة التي يستخدمونها بالفعل والسحابات العامة التي يعتمدون عليها. حتى الآن، كانوا مضطرين إلى تقديم بعض التنازلات. إن Private Cloud+، المدعومة من Dell والمُدارة عبر DXC OASIS، تنهي هذا التنازل، وتمكّنهم من الاستعداد مع تزايد أحمال عمل الذكاء الاصطناعي"، حسبما قال Chris Drumgoole، رئيس قسم خدمات البنية التحتية العالمية في DXC.

تدعم Private Cloud+ المستضافة في مراكز بيانات DXC والمُدارة عبر DXC OASIS وِفق نهج Human+، النطاق الكامل لأحمال عمل المؤسسات، بما في ذلك الآلات الافتراضية (VMs)، والحاويات، والبيانات، والنسخ الاحتياطي والمرونة، والذكاء الاصطناعي الخاص. والنتيجة هي بيئة موحدة واحدة تمكّن العملاء من تقليل الديون التقنية، وتعزيز الأمن، والانتقال بسرعة من الفكرة إلى مرحلة الإنتاج، مدعومةً بنموذج اقتصادي قائم على الاستهلاك يسهل التخطيط المالي.

تتوفر Private Cloud+ بثلاثة إصدارات، مما يمكّن المؤسسات من اختيار نموذج النشر الذي يتوافق مع متطلبات أحمال العمل، وتعدد المستأجرين، والامتثال لديها:

Core : سحابة خاصة متعددة المستأجرين تضم مجموعة الميزات الكاملة لـ Private Cloud+ وبنموذج تسعير قائم على الاستهلاك

Dedicated : بيئة مخصصة لمستأجر واحد للعملاء الذين يحتاجون إلى عزل كامل لوحدات المعالجة والتخزين وسيادة البيانات

Government : إصدار مُعزّز بإجراءات أمان متقدمة، يُدار بواسطة موظفين محليين معتمدين، ومخصص للجهات الحكومية والقطاعات الخاضعة للتنظيم

"تواجه المؤسسات تحديًا في إدارة أحمال العمل الحساسة، والتحديث التقني، والذكاء الاصطناعي في الوقت نفسه. يبحث الكثيرون عن بنية تحتية تتعامل مع ذلك بشكلٍ أصلي دون إضافات خارجية. هذا هو بالضبط ما قمنا ببنائه مع Private Cloud+، حيث تعمل DXC OASIS على إزالة العبء التشغيلي، مما يتيح للعملاء التركيز على الابتكار"، حسبما أفاد Benjamin Greene، مدير خدمات البنية التحتية العالمية، والسحابة الخاصة، في DXC.

تعاونت DXC وDell لأكثر من 25 عامًا، حيث تخدمان معًا أكثر من 2000 عميل حول العالم. تُعد DXC شريكًا من فئة Titanium Black ضمن برنامج شركاء Dell Technologies. تُعد Private Cloud+ حلاً ضمن فئة DXC Fast Track، يركز على القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تقود إلى نمو متسارع. تعرّف على المزيد حول Private Cloud+ هنا.

نبذة عن DXC Technology

DXC Technology (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DXC) هي شريك رائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، تقدم البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ولمؤسسات القطاع العام، وتساعدها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج بسرعة في وقت تتسارع فيه وتيرة التغيير على نحو غير مسبوق. وبفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة، وتحديث التطبيقات، والحلول البرمجية الخاصة بقطاعات محددة، تتولى DXC تحديث بعض أكثر المنظومات التقنية تعقيدًا في العالم وتأمينها وتشغيلها. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة dxc.com.

للتواصل الإعلامي: Ashley Houk-Temple، العلاقات الإعلامية، [email protected]