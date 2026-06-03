DXC lança DXC CoreIgnite para ajudar instituições financeiras a se conectarem rapidamente e escalar ecossistemas fintech

Conecta instituições financeiras a ecossistemas fintech em pagamentos, ativos digitais e finanças embarcadas por meio de uma rede de parceiros pré-integrada incluindo Ripple, Euronet, Splitit, Aptys Solutions e ArcOne

Ajuda os bancos a lançar e expandir novos serviços mais rapidamente ao reduzir a complexidade da integração entre os sistemas bancários centrais existentes

A CoreIgnite faz parte da DXC GrowthX, focada em ajudar clientes a modernizarem mais rápido, acelerar a inovação e desbloquear novas oportunidades de crescimento por meio da transformação digital

ASHBURN, Virgínia, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), um dos principais parceiros de tecnologia corporativa e inovação, anunciou hoje o lançamento da DXC CoreIgnite, uma plataforma nativa de receita em nuvem projetada para oferecer às instituições financeiras um ponto único de conexão com ecossistemas fintech, orquestrar fluxos de trabalho financeiros e ativar novas oportunidades de receita — tudo isso enquanto trabalha com sistemas centrais já existentes.

DXC CoreIgnite

Desenvolvida para operar tanto na plataforma bancária central Hogan da DXC quanto em ambientes não-Hogan, a DXC CoreIgnite permite que os bancos se modernizem incrementalmente enquanto maximizam os investimentos em infraestrutura existentes. Por meio de integrações pré-construídas e orquestração em tempo real, a CoreIgnite oferece acesso direto a redes de pagamento, ecossistemas de ativos digitais, capacidades de finanças embarcadas e uma rede de parceiros em crescimento, incluindo Ripple, Euronet, Splitit, Aptys Solutions e ArcOne.

O setor de serviços financeiros está sendo remodelado por finanças embarcadas, ativos digitais e pagamentos em tempo real — criando oportunidades de crescimento e engajamento com o cliente. No entanto, muitas instituições permanecem limitadas por integrações fragmentadas, arquiteturas legadas e pelo custo e complexidade da modernização. À medida que a concorrência se intensifica, a DXC CoreIgnite dá aos bancos a capacidade de conectar rapidamente parceiros, lançar novas ofertas e escalar a inovação com maior rapidez e flexibilidade.

Desenvolvida por engenheiros da DXC e impulsionado por décadas de expertise bancária, a CoreIgnite oferece uma única camada de orquestração que ajuda as instituições a conectar, gerenciar e escalar capacidades fintech sem substituir os sistemas centrais dos quais dependem diariamente. Sua arquitetura componível e modelo de execução em tempo real reduzem a complexidade da integração, aceleram o tempo até o valor e permitem que os bancos introduzam novos serviços de forma mais eficiente.

Ao contrário das soluções tradicionais que exigem integrações personalizadas entre múltiplos provedores, a CoreIgnite oferece capacidades de habilitação e orquestração tecnológica para ajudar instituições financeiras a suportar uma ampla gama de casos de uso, incluindo:

Finanças embarcadas

Serviços Compre Agora, Pague Mais Tarde (BNPL)

Ativos digitais e serviços habilitados por stablecoin

Orquestração de pagamentos em redes ACH, RTP, FedNow, elas e cartões

"A CoreIgnite oferece infraestrutura fintech para instituições financeiras que buscam inovar mais rápido, escalar de forma mais flexível e competir de forma mais eficaz na economia do banco digital. Com nossa plataforma segura, componível e que coloca API first, os bancos podem conectar novas capacidades, orquestrar fluxos de trabalho financeiros e ativar serviços financeiros digitais sem atrapalhar os sistemas centrais dos quais dependem diariamente. Ao desacoplar a inovação do núcleo, as instituições podem reduzir a complexidade da integração, avançar mais rápido e desbloquear novas oportunidades de receita em larga escala." — Sandeep Bhanote, Chefe Global e Gerente Geral da GrowthX, DXC Technology — Sandeep Bhanote, chefe global e gerente geral da GrowthX, DXC Technology

A DXC CoreIgnite simplifica como os bancos acessam e escalam os serviços fintech, desde a integração e elegibilidade até pagamentos e gerenciamento de parceiros. As instituições podem adicionar, transferir e expandir capacidades conforme as necessidades do negócio evoluem, ajudando a reduzir a complexidade da integração e a sobrecarga operacional, além de acelerar o tempo de lançamento no mercado.

A CoreIgnite se baseia na força da DXC Hogan, a principal plataforma de core banking que alimenta mais de 300 milhões de contas de depósito e mais de US$ 5 trilhões em depósitos no mundo todo. A CoreIgnite faz parte da DXC GrowthX, o negócio estratégico de crescimento da DXC focado no desenvolvimento de softwares, plataformas e soluções específicas para o setor que ajudam os clientes a navegar pela transformação do setor e desbloquear novas fontes de crescimento.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, oferecendo softwares, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para direcionar resultados em um momento de mudanças exponenciais. Com profundo competência em Serviços de Infraestrutura Gerenciada, Modernização de Aplicações e Soluções de Software Específicas para Indústria, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos parques tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com.

CONTATO DE IMPRENSA: Ashley HoukTemple Relações com a Imprensa[email protected]

FONTE DXC Technology Company