-DXC lanza DXC CoreIgnite para ayudar a las instituciones financieras a conectarse rápidamente con los ecosistemas fintech y a escalarlos

Conecta a las instituciones financieras con los ecosistemas fintech de pagos, activos digitales y finanzas integradas mediante una red de socios preintegrados que incluye a Ripple, Euronet, Splitit, Aptys Solutions y ArcOne.

Ayuda a los bancos a lanzar y escalar nuevos servicios con mayor rapidez al reducir la complejidad de la integración en los sistemas bancarios centrales existentes.

CoreIgnite forma parte de DXC GrowthX y se centra en ayudar a los clientes a modernizarse más rápidamente, acelerar la innovación y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento mediante la transformación digital.

ASHBURN, Va., 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció hoy el lanzamiento de DXC CoreIgnite, una plataforma de orquestación de ingresos nativa de la nube diseñada para brindar a las instituciones financieras un único punto de conexión con los ecosistemas fintech, orquestar flujos de trabajo financieros y activar nuevas oportunidades de ingresos, todo ello trabajando con los sistemas centrales existentes.

DXC CoreIgnite

Diseñado para operar tanto en la plataforma bancaria central Hogan de DXC como en entornos que no son Hogan, DXC CoreIgnite permite a los bancos modernizarse de forma incremental, maximizando al mismo tiempo las inversiones en infraestructura existentes. Mediante integraciones preconfiguradas y orquestación en tiempo real, CoreIgnite proporciona acceso directo a redes de pago, ecosistemas de activos digitales, capacidades de finanzas integradas y una creciente red de socios que incluye a Ripple, Euronet, Splitit, Aptys Solutions y ArcOne.

El sector de los servicios financieros se está transformando gracias a las finanzas integradas, los activos digitales y los pagos en tiempo real, lo que crea nuevas oportunidades de crecimiento y fidelización de clientes. Sin embargo, muchas instituciones siguen limitadas por integraciones fragmentadas, arquitecturas heredadas y el coste y la complejidad de la modernización. Ante la creciente competencia, DXC CoreIgnite ofrece a los bancos la capacidad de conectar rápidamente con socios, lanzar nuevas ofertas y escalar la innovación con mayor rapidez y flexibilidad.

Diseñado por ingenieros de DXC y respaldado por décadas de experiencia bancaria, CoreIgnite proporciona una capa de orquestación única que ayuda a las instituciones a conectar, gestionar y escalar sus capacidades fintech sin reemplazar los sistemas centrales que utilizan a diario. Su arquitectura componible y su modelo de ejecución en tiempo real reducen la complejidad de la integración, aceleran la obtención de valor y permiten a los bancos introducir nuevos servicios de forma más eficiente.

A diferencia de las soluciones tradicionales que requieren integraciones personalizadas con múltiples proveedores, CoreIgnite ofrece capacidades de habilitación tecnológica y orquestación para ayudar a las instituciones financieras a dar soporte a una amplia gama de casos de uso, incluyendo:

Finanzas integradas

Servicios de compra ahora, paga después (BNPL)

Servicios habilitados para activos digitales y stablecoins

Orquestación de pagos a través de redes ACH, RTP, FedNow, transferencias bancarias y tarjetas

"CoreIgnite proporciona infraestructura fintech para instituciones financieras que buscan innovar más rápido, escalar con mayor flexibilidad y competir con mayor eficacia en la economía de la banca digital. Con nuestra plataforma segura, componible y basada en API, los bancos pueden conectar nuevas funcionalidades, orquestar flujos de trabajo financieros y activar servicios financieros digitales sin interrumpir los sistemas centrales de los que dependen a diario. Al desacoplar la innovación del núcleo, las instituciones pueden reducir la complejidad de la integración, actuar con mayor rapidez y generar nuevas oportunidades de ingresos a gran escala." — Sandeep Bhanote, director Global y General de GrowthX, DXC Technology

DXC CoreIgnite optimiza el acceso y la escalabilidad de los servicios fintech para los bancos, desde la incorporación y la elegibilidad hasta los pagos y la gestión de socios. Las instituciones pueden añadir, cambiar y ampliar funcionalidades a medida que evolucionan las necesidades del negocio, lo que ayuda a reducir la complejidad de la integración y los gastos operativos, al tiempo que acelera el tiempo de comercialización.

CoreIgnite se basa en la solidez de DXC Hogan, la plataforma bancaria central insignia que gestiona más de 300 millones de cuentas de depósito y más de 5 billones de dólares en depósitos en todo el mundo. CoreIgnite forma parte de DXC GrowthX, la división de crecimiento estratégico de DXC centrada en el desarrollo de software, plataformas y soluciones específicas para cada sector que ayudan a los clientes a afrontar la transformación del sector y a descubrir nuevas fuentes de crecimiento.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambio exponencial. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para la industria, DXC moderniza, protege y opera algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

CONTACTO PARA MEDIOS: Ashley Houk‑Temple, relaciones con los medios [email protected]