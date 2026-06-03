DXC lanza DXC CoreIgnite para ayudar a las instituciones financieras a conectarse rápidamente a ecosistemas de tecnología financiera y a ampliarlos

Conecta a las instituciones financieras con ecosistemas de tecnología financiera en los ámbitos de pagos, activos digitales y soluciones financieras integradas mediante una red de socios preintegrada que incluye a Ripple, Euronet, Splitit, Aptys Solutions y ArcOne

Ayuda a los bancos a lanzar y ampliar nuevos servicios más rápidamente al reducir la complejidad de la integración entre los sistemas bancarios centrales existentes

CoreIgnite forma parte de DXC GrowthX, una iniciativa centrada en ayudar a los clientes a modernizarse más rápidamente, acelerar la innovación y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento mediante la transformación digital

ASHBURN, Virginia, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, anunció el lanzamiento de DXC CoreIgnite, plataforma de organización de ingresos nativa de la nube diseñada para brindar a las instituciones financieras un único punto de conexión con los ecosistemas de tecnología financiera, organizar flujos de trabajo financieros y activar nuevas oportunidades de ingresos, todo ello mientras se trabaja con los sistemas centrales existentes.

DXC CoreIgnite

Diseñado para funcionar tanto en la plataforma bancaria central Hogan de DXC como en entornos que no sean Hogan, DXC CoreIgnite permite a los bancos modernizarse de forma gradual a la vez que maximizan las inversiones en infraestructura ya realizadas. Mediante integraciones preconfiguradas y una coordinación en tiempo real, CoreIgnite ofrece acceso directo a redes de pago, ecosistemas de activos digitales, capacidades financieras integradas y una red de socios en constante crecimiento que incluye a Ripple, Euronet, Splitit, Aptys Solutions y ArcOne.

El sector de los servicios financieros está experimentando una transformación impulsada por las finanzas integradas, los activos digitales y los pagos en tiempo real, lo que genera nuevas oportunidades de crecimiento y de fidelización de clientes. Sin embargo, muchas instituciones siguen viéndose limitadas por integraciones fragmentadas, arquitecturas heredadas y el costo y complejidad de la modernización. A medida que la competencia se intensifica, DXC CoreIgnite ofrece a los bancos la capacidad de conectar rápidamente a sus socios, lanzar nuevas ofertas y ampliar la innovación con mayor rapidez y flexibilidad.

Diseñado por los ingenieros de DXC y respaldado por décadas de experiencia en el sector bancario, CoreIgnite ofrece una única capa de organización que ayuda a las instituciones a conectar, gestionar y ampliar sus capacidades de tecnología financiera sin necesidad de sustituir los sistemas centrales de los que dependen a diario. Su arquitectura modular y su modelo de ejecución en tiempo real reducen la complejidad de integración, aceleran la obtención de valor y permiten a los bancos introducir nuevos servicios de manera más eficiente.

A diferencia de las soluciones tradicionales que requieren integraciones personalizadas entre múltiples proveedores, CoreIgnite ofrece capacidades de habilitación tecnológica y coordinación para ayudar a las instituciones financieras a dar soporte a una amplia variedad de casos de uso, entre otros, los siguientes:

Finanzas integradas

Servicios de "Compre ahora, pague después" (BNPL)

Activos digitales y servicios basados en criptomonedas estables

Organización de pagos mediante ACH, RTP, FedNow, transferencias bancarias y redes de tarjetas

"CoreIgnite ofrece infraestructura de tecnología financiera a las instituciones financieras que buscan innovar más rápido, escalar con mayor flexibilidad y competir de manera más eficaz en la economía de banca digital. Gracias a nuestra plataforma segura, modular y centrada en las API, los bancos pueden integrar nuevas funcionalidades, organizar flujos de trabajo financieros y poner en marcha servicios financieros digitales sin alterar los sistemas centrales de los que dependen a diario. Al desvincular la innovación del núcleo, las instituciones pueden reducir la complejidad de la integración, avanzar más rápido y aprovechar nuevas oportunidades de ingresos a gran escala". — Sandeep Bhanote, director global y gerente general de GrowthX de DXC Technology

DXC CoreIgnite optimiza la forma en que los bancos acceden y amplían los servicios de tecnología financiera, desde la incorporación y la evaluación de requisitos hasta los pagos y la gestión de socios. Las instituciones pueden añadir, cambiar y ampliar capacidades a medida que evolucionan las necesidades de la empresa, lo que contribuye a reducir la complejidad de integración y los gastos operativos, a la vez que se acelera el tiempo de comercialización.

CoreIgnite se basa en la solidez de DXC Hogan, la plataforma bancaria central emblemática que gestiona más de 300 millones de cuentas de depósito y más de 5 billones de dólares en depósitos en todo el mundo. CoreIgnite forma parte de DXC GrowthX, la unidad de crecimiento estratégico de DXC que se dedica al desarrollo de software, plataformas y soluciones específicas para cada sector, que ayudan a los clientes a afrontar la transformación de sus sectores y a descubrir nuevas fuentes de crecimiento.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas internacionales y organizaciones del sector público y las ayuda a aprovechar la IA para impulsar resultados en una época de cambios exponenciales. Gracias a su amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y gestiona algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

CONTACTO PARA LOS MEDIOS: Ashley Houk-Temple, Relaciones con los medios [email protected]

FUENTE DXC Technology Company