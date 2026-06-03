DXC、金融機関がフィンテック・エコシステムに迅速に接続し、その規模を拡大できるよう支援する「DXC CoreIgnite」をリリース

Ripple、Euronet、Splitit、Aptys Solutions、ArcOneを含む、あらかじめ統合されたパートナーネットワークを通じて、金融機関を決済、デジタル資産、エンベデッド・ファイナンスにわたるフィンテック・エコシステムと結びつけます。

既存のコア・バンキング・システム間の統合の複雑さを軽減することで、銀行による新サービスの立ち上げと拡張の迅速化を支援します。

DXC GrowthX傘下のCoreIgniteは、デジタルトランスフォーメーションを通じて、顧客の近代化を加速し、イノベーションを加速し、新たな成長機会を引き出す支援に注力しています。

バージニア州アッシュバーン, 2026年6月2日 2026年6月4日 /PRNewswire/ -- エンタープライズ向けテクノロジーおよびイノベーションのリーディングパートナーである DXC Technology（NYSE：DXC）は、金融機関向けに設計されたクラウドネイティブの収益オーケストレーション・プラットフォーム「DXC CoreIgnite」の提供開始を発表しました。本プラットフォームは、既存のコアシステムと連携しながら、フィンテック・エコシステムへの単一の接続ポイントを提供し、金融ワークフローをオーケストレーションし、新たな収益機会を創出することを目的としています。

DXC CoreIgniteは、DXCのHoganコアバンキング・プラットフォームとHogan以外の環境の両方で動作するように構築されており、銀行は既存のインフラ投資を最大限に活用しながら、段階的に近代化を進めることができます。CoreIgniteは、事前に構築された統合とリアルタイムのオーケストレーションを通じて、決済ネットワーク、デジタル資産のエコシステム、エンベデッド・ファイナンス機能、およびRipple、Euronet、Splitit、Aptys Solutions、ArcOneなどを含む拡大を続けるパートナーネットワークへの直接アクセスを提供します。

DXC CoreIgnite

金融サービス業界は、エンベデッド・ファイナンス、デジタル資産、リアルタイム決済によって形を変えつつあり、成長と顧客エンゲージメントの新たな機会を生み出しています。しかし、多くの組織では、統合の断片化、レガシーなアーキテクチャ、そして近代化に伴うコストや複雑さといった課題に依然として直面しています。競争が激化するなか、DXC CoreIgniteを利用することで、銀行はパートナーを迅速に接続し、新しいサービスを開始し、イノベーションをより迅速かつ柔軟に拡大することができます。

DXCのエンジニアによって設計され、数十年にわたる銀行業務の専門知識を基盤とするCoreIgniteは、単一のオーケストレーション・レイヤーを提供し、金融機関が日常的に利用している基幹システムを置き換えることなく、フィンテック機能を接続、管理、拡張できるようにします。そのコンポーザブルなアーキテクチャとリアルタイム実行モデルにより、統合の複雑さが軽減され、価値創出までの期間が短縮され、銀行はより効率的に新サービスを導入できるようになります。

複数のプロバイダーにわたるカスタム統合を必要とする従来のソリューションとは異なり、CoreIgniteは、金融機関が以下のような幅広いユースケースに対応できるよう、技術的な基盤整備とオーケストレーション機能を提供します：

エンベデッド・ファイナンス

バイナウ・ペイレイター (BNPL) サービス

デジタル資産とステーブルコイン対応サービス

ACH、RTP、FedNow、電信送金、およびカードネットワークにわたる決済のオーケストレーション

「CoreIgniteは、デジタル・バンキング経済において、より迅速なイノベーション、より柔軟な拡張、より効果的な競争を目指す金融機関にフィンテック・インフラを提供します。当社のセキュアでコンポーザブルなAPIファースト・プラットフォームにより、銀行は日々依存している基幹システムを中断することなく、新たな機能を接続し、金融ワークフローをオーケストレーションし、デジタル金融サービスを活性化することができます。イノベーションをコアから切り離すことで、金融機関は統合の複雑さを軽減し、より迅速に動き、新たな収益機会を大規模に引き出すことができます。」DXC TechnologyのGrowthX担当グローバルヘッド兼ゼネラルマネージャーを務めるSandeep Bhanote

DXC CoreIgniteは、オンボーディングや適格性評価から支払いやパートナー管理に至るまで、銀行がフィンテックサービスにアクセスし、その規模を拡大する方法を合理化します。金融機関は、ビジネス・ニーズの変化に応じて機能を追加、切り替え、拡張することができ、統合の複雑さと運用上のオーバーヘッドを削減すると同時に、市場投入までの時間を短縮することが可能となります。

CoreIgniteは、全世界で3億以上の預金口座と5兆ドル以上の預金を支える主力コア・バンキング・プラットフォームであるDXC Hoganの強みを基盤としています。CoreIgniteは、DXCの戦略的成長事業であるDXC GrowthXの一部門です。DXC GrowthXは、顧客が業界の変革を乗り切り、新たな成長の源泉を開拓できるよう支援する、業界特化型のソフトウェア、プラットフォーム、ソリューションの開発に注力しています。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、グローバル企業および公共部門組織にソフトウェア、サービス、ソリューションを提供する、エンタープライズ・テクノロジーとイノベーションのリーディング・パートナーです。DXCは、マネージド・インフラストラクチャ・サービス、アプリケーションの近代化、業界特化型ソフトウェア・ソリューションにおける深い専門知識を活かし、世界で最も複雑な技術資産の一部を近代化、保護、運用しています。詳しくはdxc.comをご覧ください。

メディア連絡先：Ashley Houk-Temple メディアリレーションズ[email protected]

SOURCE DXC Technology Company