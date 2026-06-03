DXC lance DXC CoreIgnite pour aider les institutions financières à se connecter rapidement aux écosystèmes de technologie financière et à les développer

Connecte les institutions financières aux écosystèmes de technologie financière dans les domaines des paiements, des actifs numériques et de la finance intégrée grâce à un réseau de partenaires préintégrés comprenant Ripple, Euronet, Splitit, Aptys Solutions et ArcOne

Aide les banques à lancer et à développer de nouveaux services plus rapidement en réduisant la complexité de l'intégration dans les systèmes bancaires centraux existants

CoreIgnite fait partie intégrante de DXC GrowthX, dont l'objectif est d'aider les clients à se moderniser plus rapidement, à accélérer l'innovation et à ouvrir de nouvelles perspectives de croissance grâce à la transformation numérique

ASHBURN, Virginie, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), un partenaire de premier plan pour la technologie et l'innovation d'entreprise, a annoncé aujourd'hui le lancement de DXC CoreIgnite, une plateforme d'orchestration des revenus adaptée nativement au nuage, conçue pour donner aux institutions financières un point de connexion unique aux écosystèmes de technologie financière, orchestrer les flux de travail financiers et activer de nouvelles possibilités de recettes, tout en fonctionnant avec les systèmes centraux existants.

DXC CoreIgnite

Pensée pour fonctionner à la fois sur la plateforme bancaire centrale Hogan de DXC et dans des environnements extérieurs à Hogan, la solution DXC CoreIgnite permet aux banques de se moderniser progressivement tout en optimisant les investissements dans l'infrastructure existante. Grâce à des intégrations prédéfinies et à une orchestration en temps réel, CoreIgnite propose un accès direct à des réseaux de paiement, à des écosystèmes d'actifs numériques, à des capacités de finance intégrée et à un réseau de partenaires en pleine expansion : Ripple, Euronet, Splitit, Aptys Solutions et ArcOne.

Le secteur des services financiers est en passe d'être remodelé par la finance intégrée, les actifs numériques et les paiements en temps réel, ce qui crée de nouvelles perspectives pour la croissance et l'engagement des clients. Pourtant, de nombreuses institutions restent limitées par des intégrations fragmentées et les contraintes des architectures héritées, ainsi que par le coût et la complexité de la modernisation. Alors que la concurrence s'intensifie, DXC CoreIgnite donne aux banques la possibilité de se connecter rapidement avec leurs partenaires, de lancer de nouvelles offres et de développer l'innovation avec plus de rapidité et de souplesse.

Mise au point par les ingénieurs de DXC et alimentée par des décennies d'expérience bancaire, la plateforme CoreIgnite fournit une couche d'orchestration unique qui permet aux institutions de se connecter, de gérer et de faire évoluer leurs capacités de technologie financière sans remplacer les systèmes centraux sur lesquels elles s'appuient au quotidien. Son architecture composable et son modèle d'exécution en temps réel réduisent la complexité de l'intégration, raccourcissent le délai de rentabilité et donnent aux banques les moyens de lancer plus efficacement de nouveaux services.

Contrairement aux solutions traditionnelles, qui nécessitent des intégrations personnalisées entre plusieurs fournisseurs, CoreIgnite met à la disposition des institutions financières des capacités d'activation et d'orchestration de la technologie qui les aident à prendre en charge un large éventail d'applications :

Finance intégrée

Services « Achetez maintenant, payez plus tard » (BNPL)

Actifs numériques et services basés sur les cryptomonnaies stables

Orchestration des paiements à travers les réseaux ACH, RTP, FedNow, les réseaux filaires et de cartes

« CoreIgnite propose une infrastructure de technologie financière aux institutions qui cherchent à innover plus rapidement, à déployer de nouvelles offres avec plus de souplesse et à être plus compétitives dans l'économie bancaire numérique. Grâce à notre plateforme sécurisée, composable et axée sur l'API, les banques peuvent se connecter à de nouvelles capacités, orchestrer des flux de travail financiers et activer des services financiers numériques sans perturber les systèmes centraux dont elles dépendent chaque jour. En découplant l'innovation du système central, les institutions peuvent réduire la complexité de l'intégration, avancer plus rapidement et libérer de nouvelles possibilités de recettes à grande échelle. » - Sandeep Bhanote, responsable mondial et directeur général de GrowthX chez DXC Technology

DXC CoreIgnite simplifie la façon dont les banques accèdent aux services de technologie financière et les développent, de l'intégration et de l'éligibilité aux paiements, en passant par la gestion des partenaires. Les institutions peuvent s'adjoindre des capacités, en changer et les étendre en fonction de l'évolution de leurs besoins pour réduire la complexité de l'intégration et les coûts indirects d'exploitation, tout en accélérant la mise sur le marché.

CoreIgnite s'appuie sur la force de DXC Hogan, la plateforme bancaire centrale phare qui gère plus de 300 millions de comptes de dépôt et plus de 5 000 milliards de dollars de dépôts dans le monde. CoreIgnite fait partie de DXC GrowthX, l'activité de croissance stratégique de DXC axée sur le développement de logiciels, de plateformes et de solutions spécifiques à chaque secteur pour aider les clients à bien en négocier la transformation et à débloquer de nouvelles sources de croissance.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) est un partenaire de premier plan pour la technologie et l'innovation d'entreprise qui fournit des logiciels, des services et des solutions aux entreprises mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque où le changement est exponentiel. Forte de solides compétences dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles spécifiques à chaque secteur, la société DXC modernise, sécurise et exploite certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site dxc.com.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Ashley Houk-Temple, relations avec la presse [email protected]