DXC 推出 DXC CoreIgnite，協助金融機構快速連接和擴展金融科技生態系統

透過預先整合的合作夥伴網絡（包括 Ripple、Euronet、Splitit、Aptys Solutions 及 ArcOne），將金融機構連接至支付、數碼資產及嵌入式金融等範疇的金融科技生態系統

降低現有核心銀行系統整合的複雜程度，讓銀行可更快推出和擴展新服務

CoreIgnite 屬於 DXC GrowthX 旗下，致力透過數碼轉型協助客戶更快實現現代化、加速創新，並開拓嶄新增長機遇

維珍尼亞州阿什本2026年6月3日 /美通社/ -- DXC Technology (NYSE: DXC) 為頂尖的企業科技與創新合作夥伴，今天宣佈推出 DXC CoreIgnite。該平台為雲端原生收入編排平台，專為金融機構提供連接金融科技生態系統的單一接入點、編排金融工作流程，並啟動新收入來源，而一切均能與現有核心系統並行運作。

DXC CoreIgnite 的設計使其可在 DXC 的 Hogan 核心銀行平台及非 Hogan 環境中運行，讓銀行按步就班地進行現代化，同時充分發揮現有基建投資的價值。 CoreIgnite 透過預建的整合和實時編排功能，讓用戶直接使用支付網絡、數碼資產生態系統、嵌入式金融能力，以及日益壯大的合作夥伴網絡，當中包括 Ripple、Euronet、Splitit、Aptys Solutions 及 ArcOne。

DXC CoreIgnite

嵌入式金融、數碼資產及實時支付正重塑金融服務業的面貌，為增長及客戶投入開創新契機。 然而，眾多機構仍受困於零碎整合、陳舊架構，以及現代化過程中的成本及複雜難題。 面對日益激烈的競爭，DXC CoreIgnite 讓銀行能夠快速聯繫合作夥伴、推出新服務，以及更迅速靈活地擴展創新成果。

CoreIgnite 由 DXC 工程師精心設計，並借助數十載累積的銀行業專業知識，提供單一編排層面，協助金融機構連接、管理及擴展金融科技能力，同時不必更換其日常依賴的核心系統。 公司的可組合架構和實時執行模式，既能降低整合的複雜程度，又能加快實現價值，讓銀行更有效地推出嶄新服務。

傳統解決方案往往要在多間供應商之間自訂整合，CoreIgnite 則截然不同，能夠提供技術賦能及編排能力，協助金融機構應對多種使用案例，包括：

嵌入式金融

先買後付 (BNPL) 服務

數碼資產及支援穩定幣的服務

貫穿自動結算所 (ACH)、實時支付 (RTP)、FedNow、電匯與卡網絡的支付編排

「CoreIgnite 為那些希望在數碼銀行經濟環境下加速創新、更靈活擴充及更有效競爭的金融機構，提供所需的金融科技基礎設施。 透過我們安全、可組合且應用程式介面 (API) 為先的平台，銀行能連接新功能、編排金融工作流程，以及啟動數碼金融服務，而又不會干擾其日常依賴的核心系統。 把創新與核心系統分離，金融機構便能降低整合的複雜程度、加快步伐，並大規模地開拓嶄新收入來源。」 — DXC Technology 的 GrowthX 全球主管兼總經理 Sandeep Bhanote

DXC CoreIgnite 精簡銀行獲取並擴展金融科技服務的模式，貫穿從入門和資格驗證，到支付及合作夥伴管理的各個環節。 機構可隨業務需求變化而增加、切換和擴充功能，有助降低整合複雜程度和營運開銷，同時加速產品面世。

CoreIgnite 以 DXC Hogan 的強大實力為基礎。DXC Hogan 是旗艦級核心銀行平台，為全球超過 3 億個存款帳戶及逾 5 萬億美元的存款提供服務。 CoreIgnite 隸屬 DXC GrowthX 旗下。DXC GrowthX 是 DXC 的策略增長業務部門，專注開發行業專屬的軟件、平台及解決方案，協助客戶應對行業轉型，並開拓嶄新增長動力。

關於 DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) 為頂尖的企業級科技與創新合作夥伴，為全球企業及公營部門機構提供軟件、服務及解決方案，協助其在瞬息萬變的時代中，善用人工智能實現業務成果。 憑藉在受管基建服務、應用程式現代化及行業專屬軟件解決方案方面的深厚專業知識，DXC 為全球最複雜的科技系統提供現代化升級、安全防護及營運管理。 如欲了解更多詳情，請瀏覽 dxc.com。

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SOURCE DXC Technology Company