DXC führt „DXC CoreIgnite" ein, um Finanzinstituten dabei zu helfen, sich schnell mit Fintech-Ökosystemen zu vernetzen und diese zu skalieren

Verbindet Finanzinstitute mit Fintech-Ökosystemen in den Bereichen Zahlungsverkehr, digitale Vermögenswerte und Embedded Finance über ein vorintegriertes Partnernetzwerk, zu dem unter anderem Ripple, Euronet, Splitit, Aptys Solutions und ArcOne gehören

Hilft Banken dabei, neue Dienstleistungen schneller einzuführen und zu skalieren, indem die Komplexität der Integration zwischen bestehenden Kernbankensystemen verringert wird

CoreIgnite ist Teil von DXC GrowthX und hat es sich zum Ziel gesetzt, Kunden dabei zu unterstützen, ihre Modernisierung zu beschleunigen, Innovationen voranzutreiben und durch digitale Transformation neue Wachstumschancen zu erschließen

ASHBURN, Va., 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute die Einführung von DXC CoreIgnite bekannt, einer Cloud-nativen Plattform zur Umsatzoptimierung, die Finanzinstituten einen zentralen Zugangspunkt zu Fintech-Ökosystemen bieten, Finanzabläufe koordinieren und neue Umsatzchancen erschließen soll – und das alles bei gleichzeitiger Anbindung an bestehende Kernsysteme.

DXC CoreIgnite

DXC CoreIgnite wurde für den Einsatz sowohl auf der Hogan-Kernbankplattform von DXC als auch in Nicht-Hogan-Umgebungen entwickelt und ermöglicht es Banken, ihre Systeme schrittweise zu modernisieren und gleichzeitig ihre bestehenden Infrastrukturinvestitionen optimal zu nutzen. Durch vorgefertigte Integrationen und Echtzeit-Orchestrierung bietet CoreIgnite direkten Zugang zu Zahlungsnetzwerken, Ökosystemen für digitale Vermögenswerte, Embedded-Finance-Funktionen sowie einem wachsenden Partnernetzwerk, zu dem unter anderem Ripple, Euronet, Splitit, Aptys Solutions und ArcOne gehören.

Die Finanzdienstleistungsbranche wird durch Embedded Finance, digitale Vermögenswerte und Echtzeit-Zahlungen neu gestaltet – was neue Möglichkeiten für Wachstum und Kundenbindung eröffnet. Dennoch sehen sich viele Institutionen nach wie vor durch fragmentierte Systemintegrationen, veraltete Architekturen sowie die Kosten und die Komplexität der Modernisierung eingeschränkt. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs ermöglicht DXC CoreIgnite Banken, Partner schnell zu vernetzen, neue Angebote auf den Markt zu bringen und Innovationen mit größerer Geschwindigkeit und Flexibilität voranzutreiben.

CoreIgnite wurde von DXC-Ingenieuren entwickelt und stützt sich auf jahrzehntelange Bankerfahrung. Die Lösung bietet eine zentrale Koordinierungsebene, die es Finanzinstituten ermöglicht, Fintech-Funktionen anzubinden, zu verwalten und zu skalieren, ohne die Kernsysteme ersetzen zu müssen, auf die sie täglich angewiesen sind. Die modulare Architektur und das Echtzeit-Ausführungsmodell verringern die Komplexität der Integration, verkürzen die Zeit bis zur Wertschöpfung und ermöglichen es Banken, neue Dienstleistungen effizienter einzuführen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen, die maßgeschneiderte Integrationen über mehrere Anbieter hinweg erfordern, bietet CoreIgnite technologische Grundlagen und Koordinationsfunktionen, die Finanzinstituten dabei helfen, eine Vielzahl von Anwendungsfällen zu unterstützen, darunter:

Eingebettete Finanzierung

BNPL-Dienste (Buy Now, Pay Later)

Digitale Vermögenswerte und Stablecoin-gestützte Dienstleistungen

Orchestrierung des Zahlungsverkehrs über ACH-, RTP-, FedNow-, Überweisungs- und Kartennetzwerke

„CoreIgnite bietet Fintech-Infrastruktur für Finanzinstitute, die schneller innovativ sein, flexibler skalieren und in der digitalen Bankenwirtschaft effektiver konkurrieren möchten. Mit unserer sicheren, modularen und API-orientierten Plattform können Banken neue Funktionen einbinden, Finanzabläufe koordinieren und digitale Finanzdienstleistungen aktivieren, ohne die Kernsysteme zu beeinträchtigen, auf die sie täglich angewiesen sind. Durch die Entkopplung von Innovation und Kernsystemen können Institute die Komplexität der Integration reduzieren, schneller vorankommen und neue Umsatzchancen in großem Maßstab erschließen." — Sandeep Bhanote, Global Head und General Manager von GrowthX, DXC Technology

DXC CoreIgnite optimiert den Zugang von Banken zu Fintech-Dienstleistungen und deren Skalierung – von der Einbindung und Eignungsprüfung bis hin zu Zahlungen und Partnermanagement. Unternehmen können Funktionen hinzufügen, austauschen und erweitern, wenn sich die geschäftlichen Anforderungen ändern. Dies trägt dazu bei, die Komplexität der Integration und den Betriebsaufwand zu verringern und gleichzeitig die Markteinführungszeit zu verkürzen.

CoreIgnite baut auf der Stärke von DXC Hogan auf, der führenden Kernbankplattform, die weltweit mehr als 300 Millionen Einlagenkonten und Einlagen in Höhe von über 5 Billionen US-Dollar verwaltet. CoreIgnite ist Teil von DXC GrowthX, dem strategischen Wachstumsbereich von DXC, der sich auf die Entwicklung branchenspezifischer Software, Plattformen und Lösungen konzentriert, die Kunden dabei unterstützen, den Wandel in ihrer Branche zu meistern und neue Wachstumsquellen zu erschließen.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für globale Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors bereitstellt – und ihnen dabei hilft, künstliche Intelligenz zu nutzen, um in Zeiten exponentiellen Wandels Ergebnisse zu erzielen. Mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Anwendungsmodernisierung und branchenspezifische Softwarelösungen modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Erfahren Sie mehr unter dxc.com.

MEDIENKONTAKT: Ashley Houk-Temple Media Relations [email protected]