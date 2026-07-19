e&, 보다폰 지분 매각 성공적 완료로 미화 59억 5000만 달러 현금 유입

아부다비, 아랍에미리트, 2026년 7월 19일 /PRNewswire/ -- 에미리트 통신 그룹(Emirates Telecommunications Group Company PJSC, 이하 '이앤드')가 2026년 7월 10일 니엘 가문 그룹(Niel family group)이 전액 출자한 인수목적회사 베가(Vega)와 이앤드가 보유한 보다폰 그룹 PLC(Vodafone Group PLC, 이하 '보다폰') 지분 전량을 매각하기 위한 구속력 있는 계약을 체결했다고 발표한 데 이어, 보다폰 보통주 39억 4474만 3685주를 BNPP 파이낸셜 마켓츠(BNPP Financial Markets), 크레디 아그리콜 기업투자은행(Crédit Agricole Corporate and Investment Bank), 소시에테 제네랄(Société Générale)에 성공적으로 이전했다고 이날 발표했다.

e& Successfully Completes Sale of Vodafone Stake, Realizing Cash Proceeds of USD 5.95 Billion

이번 주식 이전 완료로 이앤드는 주당 약 110.5펜스에 해당하는 215억 아랍에미리트 디르함(미화 58억 4000만 달러)의 총현금 수익을 확보했다. 2026회계연도 최종 배당금과 관련된 주당 2.02펜스의 잔여 대금 4억 아랍에미리트 디르함(미화 1억 1000만 달러)은 2026년 7월 30일 수령할 예정이다. 이에 따라 총거래대금은 219억 아랍에미리트 디르함(미화 59억 5000만 달러 상당)에 달하며, 48억 아랍에미리트 디르함(미화 13억 달러)의 순현금 수익을 창출하게 된다. 이번 거래는 이앤드의 전략적 우선순위가 자연스럽게 발전한 결과로, 그룹이 핵심 사업에 대한 전략적 집중도를 높이는 동시에 투자를 통해 창출한 가치를 실현할 수 있도록 한다.

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