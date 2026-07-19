e& completa con éxito la venta de su participación en Vodafone, obteniendo ingresos en efectivo por valor de 5.950 millones de dólares

ABU DHABI, EAU, 19 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En relación con el anuncio realizado por Emirates Telecommunications Group Company PJSC ("e&") el 10 de julio de 2026 sobre la firma de un acuerdo vinculante con Vega, un vehículo de adquisición propiedad al 100% del grupo familiar Niel, para la venta de la totalidad de la participación de e& en Vodafone Group PLC ("Vodafone"); e& anunció hoy la finalización satisfactoria de la transferencia de sus 3.944.743.685 acciones ordinarias de Vodafone a BNPP Financial Markets, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Société Générale.

e& Successfully Completes Sale of Vodafone Stake, Realizing Cash Proceeds of USD 5.95 Billion

La exitosa finalización de la transferencia ha generado ingresos brutos en efectivo para e& por un total de 21.500 millones de AED (5.840 millones de dólares), lo que representa aproximadamente 110,5 GBX por acción. El importe restante de la contraprestación, correspondiente a un dividendo de 2,02 GBX por acción (equivalente a 400 millones de AED / 110 millones de dólares), relacionado con el dividendo final del ejercicio fiscal 2026, se recibirá el 30 de julio de 2026. Esto elevará el importe total a 21.900 millones de AED (equivalente a 5.950 millones de dólares), generando un retorno neto en efectivo de 4.800 millones de AED (1.300 millones de dólares). Esta transacción refleja la evolución natural de las prioridades estratégicas de e&, permitiendo al Grupo centrar su atención estratégica en sus negocios principales y, al mismo tiempo, liberar el valor creado a través de sus inversiones.

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