e& schließt Verkauf der Vodafone-Beteiligung erfolgreich ab und erzielt einen Barerlös von 5,95 Milliarden US-Dollar

ABU DHABI, VAE, 19. Juli 2026 /PRNewswire/ -- In Ergänzung zur Ankündigung der Emirates Telecommunications Group Company PJSC („e&") vom 10. Juli 2026 bezüglich der Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung mit Vega – einer Akquisitionsgesellschaft, die sich vollständig im Besitz der Unternehmensgruppe der Familie Niel befindet – über den Verkauf der gesamten Beteiligung von e& an der Vodafone Group PLC („Vodafone"), gab e& heute den erfolgreichen Abschluss der Übertragung seiner 3.944.743.685 Stammaktien an Vodafone auf BNPP Financial Markets, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sowie Société Générale bekannt.

e& Successfully Completes Sale of Vodafone Stake, Realizing Cash Proceeds of USD 5.95 Billion

Der erfolgreiche Abschluss der Übertragung hat e& einen Brutto-Bareinnahmenbetrag in Höhe von 21,5 Mrd. AED (5,84 Mrd. USD) eingebracht, was ca. 110,5 GBX pro Aktie entspricht. Der verbleibende Teil der Gegenleistung in Höhe von 2,02 GBX Dividende pro Aktie (entspricht 0,4 Mrd. AED / 0,11 Mrd. USD), der sich auf die Schlussdividende für das Geschäftsjahr 2026 bezieht, soll am 30. Juli 2026 ausgezahlt werden. Damit beläuft sich die Gesamtgegenleistung auf 21,9 Mrd. AED (entspricht 5,95 Mrd. USD), was einen Netto-Bareinnahmenüberschuss von 4,8 Mrd. AED (1,3 Mrd. USD) ergibt. Diese Transaktion spiegelt die natürliche Weiterentwicklung der strategischen Prioritäten von e& wider und ermöglicht es dem Konzern, seinen strategischen Fokus auf seine Kerngeschäfte zu schärfen und gleichzeitig den durch seine Investitionen geschaffenen Wert zu realisieren.

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