e& finalise la vente de sa participation dans Vodafone, générant un produit de 5,95 milliards USD

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 19 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Suite à l'annonce faite le 10 juillet 2026 par Emirates Telecommunications Group Company PJSC (« e& ») concernant la signature d'un accord contraignant avec Vega, une structure d'acquisition détenue à 100% par le groupe de la famille Niel, en vue de la cession de la totalité de la participation d'e& dans Vodafone Group PLC (« Vodafone ») ; e& annonce aujourd'hui avoir mené à bien le transfert de ses 3 944 743 685 actions ordinaires de Vodafone à BNPP Financial Markets, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale.

e& Successfully Completes Sale of Vodafone Stake, Realizing Cash Proceeds of USD 5.95 Billion

La réalisation de cette cession a généré pour e& un produit brut en trésorerie de 21,5 milliards AED (5,84 milliards USD), soit environ 110,5 GBX par action. Le solde du dividende de 2,02 GBX par action (soit 0,4 milliard AED / 0,11 milliard USD), correspondant au dividende final de l'exercice 2026, sera versé le 30 juillet 2026. Cela portera le montant total de la transaction à 21,9 milliards AED (soit 5,95 milliards USD), générant un flux de trésorerie net de 4,8 milliards AED (1,3 milliard USD). Cette opération s'inscrit dans la continuité de l'évolution des priorités stratégiques d'e&, permettant au groupe de recentrer sa stratégie sur ses activités principales tout en valorisant le potentiel de ses investissements.

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