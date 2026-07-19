e&、Vodafoneの株式売却を完了し、59億5,000万米ドルの売却益を確保

アラブ首長国連邦（UAE）アブダビ, 2026年7月19日 /PRNewswire/ -- Emirates Telecommunications Group Company PJSC (「e&」) は、2026年7月10日に、Niel family groupが完全所有する買収目的会社であるVegaと、e&が保有するVodafone Group PLC (「Vodafone」)の全株式の売却に関する拘束力のある契約を締結したことについて発表しました。これに続き、e&は本日、Vodafoneの普通株式3,944,743,685株の、BNPP Financial Markets、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、およびSociété Généraleへの譲渡が成功裏に完了したことを発表しました。

e& Successfully Completes Sale of Vodafone Stake, Realizing Cash Proceeds of USD 5.95 Billion

本譲渡の完了により、e&には総額215億ディルハム（58億4,000万米ドル）の現金収入がもたらされることになります。これは1株あたり約110.5 GBXに相当します。2026年度期末配当に関連する、1株当たり2.02 GBXの残りの配当金（4億ディルハム／1.1億米ドルに相当）は、2026年7月30日に受領する予定です。 これにより、本取引における対価は総額219億ディルハム（59億5,000万米ドル相当）となり、48億ディルハム（13億米ドル）のネット・キャッシュリターンが生じることになります。今回の取引は、e&の戦略的優先事項の自然な発展を反映するものであり、これにより当グループは、中核事業への戦略的焦点をさらに明確化すると同時に、投資を通じて創出された価値を引き出すことが可能となります。

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SOURCE e&